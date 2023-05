絕版投資書炒至8萬元？傳奇基金經理所著　巴菲特都有一本

一本出版初期銷量慘淡的投資書《安全邊際:有思想投資者規避風險的價值投資策略》(Margin of Safety: Risk-Averse Value Investing Strategies for the Thoughtful Investor),在32年後的今天被炒到數千美元、甚至過萬美元。

原價25美元 僅賣出5千冊

這本書1991年由HarperCollins出版,作者是現年66歲的美國對沖基金經理Seth Klarman,共249頁,定價25美元,只賣了約5,000冊。

Klarman創辦的Baupost Group公司後來成爲世界最大對沖基金之一,管理著300億美元,據報年均回報率約為20%。2008年,他入選Institutional Investor的對沖基金經理名人堂。2017年,福布斯將Klarman列爲全球第17位收入最高的對沖基金經理, 目前其個人净資產為13億美元。

「安全邊際」一詞由股神Warren Buffett的老師、「價值投資」之父Benjamin Graham提出,指股票的內在價值與其市場價格之間的差值。Klarman也倡導「價值投資」,擅長在資產價值被低估時買入不受歡迎的資產、尋求安全邊際,再從後續價格上漲中獲利。他在書中闡釋了這一投資策略,還描述了成為一名成功投資者所需的紀律、耐心,和專注於長期基本面的規避風險思維。

簽名本售價炒至上萬

此書在剛出版時銷量慘淡,但隨著Klarman的投資業績大好,它開始廣受追捧,被奉爲投資聖經之一。不過,此書之後從未再版,這也使這本頗具人氣的經典變得愈發搶手。據《紐約時報》報道,2007年,它在eBay上的售價就有2,000美元(約15,600港元)。現在,美國亞馬遜上的二手收藏本已漲到4,874美元(約38,170港元),全新本則漲到8,533美元(約66,825港元);eBay上的簽名本二手書更高達11,200美元(約87,711港幣)。

2011年接受著名記者Charlie Rose訪問時,Klarman表示,他也不知道他的書爲何如此受歡迎,推測可能是因爲這是為外行和投資新手而寫,比較通俗易懂。

盜版橫行、圖書館不外借

真品一書難求也導致了盜版橫行。《華爾街日報》報道,一些主要電商網站有多款贋品在售,有售價99美元的簡陋平裝版,也有999美元的精美複製品。這些電商在收到記者詢問後,下架了仿冒品。2018年,未經授權的電子書版本在亞馬遜的Kindle商店以9.99美元的價格上架,一度在商業和投資類暢銷書排行榜上排名第16位,隨後被下架。

根據WorldCat的數據,目前全球119間圖書館藏有這本書。多倫多公共圖書館向《華爾街日報》表示,由於此書已絕版,被盜風險很高,所以館方採取了特別預防措施以確保藏書安全無虞。讀者可以在館内閲覽複印本,但不可以外借;真品原書保存在一個安全的地方,通常不會開放。

有美國讀者在亞馬遜商店的熱門評論區寫道,這本書在當地圖書館的被盜名單上排名第一,經過幾個月的等待,他才終於在館内一個特別上鎖的房間裡讀到了它。該讀者稱,書中的投資策略非常有用:「我已將他的大部分原則應用到我自己的投資中,結果非常驚人(儘管時間很短)。」

巴菲特都有一本

據説,「股神」巴菲特的書架上就有一本《安全邊際》。Klarman曾在訪談中笑稱:「我覺得他不需要再讀它了。」珍本書商Matthew Raptis正在出售一本據稱是Klarman送給前紐約市長、彭博創始人Michael Bloomberg的《安全邊際》,標價1.25萬美元。

書商Rachel Phillips告訴《華爾街日報》,她在從業期間只見過10~15本《安全邊際》。她認爲,此書被炒到高價的原因是它已絕版,而非具有收藏價值。Phillips表示,經典投資書《漫步華爾街》(A Random Walk Down Wall Street)的1973年初版,售價也可能只在150~350美元。

《華爾街日報》指,現今單價達到8千美元的《安全邊際》,不太可能繼續以同樣的速度升值,未來甚至還可能暴跌。Klarman在2011年的訪談中表示,曾考慮為慈善事業出一個新的「華爾街版本」,但他沒有時間精力去做這件事。書商Phillips說,如果有再版面世,現存《安全邊際》的價值將會大大降低。

