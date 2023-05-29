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400億身家富豪︰10條最可行的致富之路

個人增值 20:30 2023/05/29

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想要致富，人人都可以想出多種方法，但大多數的途徑，是無法規劃的，例如繼承大筆遺產、或中六合彩頭獎，這些都不應成為致富的願望。有巨額身家的富豪親身分享十種最可行的致富之路，可以供大家參考。

旗下資產超過60億美元，Fisher Investments投資公司創辦人及"The Ten Roads to Riches: The Ways the Wealthy Got There (And How You Can Too!)"作者Ken Fisher，分享十條致富之路，包括創業、成為CEO或副手、打造自己成為名利雙收的人士、嫁娶富有的人、為他人管理金錢、存錢投資等。「最多人是靠創業，像馬斯克、朱克伯格，自己現在是最後一條路（投資存錢）。」

Ken Fisher位列2021年《福布斯》美國400位富豪名單，排名第151位；2022年排名第509位，常在福布斯等媒體上發表專欄，是金融界不可忽視的存在。他提出的一些方法，例如嫁娶有錢人、或透過法律賺錢，做法可能會令人不認同，但的確是可行的:

十條致富之路︰

1.開創一門成功的生意
開創一門成功的生意是被認為能夠賺到最多錢的路之一，但同時也需要承擔最多的風險，需要勇氣、耐心、創新思維和領導能力，亦需要運氣及得力助手，膽小、畏首畏尾的人不適合創業，因為創業的過程充滿不確定性和挑戰。創業者需要有創新和創造力，並能夠有效地管理和運營公司，才能讓企業取得成功，並獲得豐厚的回報。

2.存錢投資
如果不具備創業的能力或者不想冒險，存錢投資也是相對穩定的賺錢途徑之一。這通常需要長期的投資和持續的累積，以實現複利效應。定期儲蓄和投資於股票、基金等金融產品，是一種相對安全和穩定的投資方式。

3.成為某家現有企業的行政總裁
一個比較機械化的途徑。這需要具備相應的專業能力和管理經驗，以有效地領導和管理公司，實現企業的經濟效益和發展。行政總裁通常可以獲得豐厚的薪酬和福利待遇，但需要承擔相應的職業壓力和責任。

4.認識富有遠見的人
搭有遠見、富有的人之「順風車」，向他們學習及得到更多資源或經驗，是另一條附加值很高的路。這需要建立良好的人際關係和社交網絡，找到對的人才能得到更多的資源和支持。這些人可能是成功的企業家、投資者、學者或專業人士，他們可以提供有價值的建議和指導，幫助你實現自己的目標。

5.利用名聲來賺錢
如果能夠發揮自己的名聲來賺錢，或者先發財再出名，嫁娶富有的人可能會是一個非常好的選擇。這需要建立自己的個人品牌和聲譽，成為人群中的知名人物，從而獲得更多的商業機會和收入。此外，嫁娶富有的人也可以獲得豐厚的財富和社會地位。

6.透過律師行列
通過律師這一行合法地賺錢，是一種不需要用「搶」的方式。律師可以通過提供法律咨詢和代表客戶處理法律事務，獲得豐厚的報酬。懂得法律支援服務及應對措施，即使遇上突發情況都可以得到幫助獲取賠償。

7.利用他人之財賺錢
多數富豪的做法之一，這通常需要透過投資、借貸、股權投資等方式，獲得他人的財務資源，並將其用於投資和經營項目，實現資本增值和收益。這需要具備相應的風險管理和投資能力，以確保資金安全和回報，同時也需要遵守相關法規和倫理規範，以保持良好的聲譽和信譽。

8.發明一個帶來無窮收入的產品或服務
雖然不一定要是發明家，但至少需要具備相應的創新能力和市場敏銳度。透過研發和創新，可以開發出有價值且具有市場競爭力的產品或服務，可以獲得巨大的商業回報。但是，這需要耗費大量的時間和資源，需要有足夠的耐心和毅力來實現目標。

9.將未實現的房地產財富套現
一個比較特殊的途徑，需要相應的投資和管理能力。這通常是指通過房地產投資、開發或轉售等方式，實現資產增值和收益。但是，這也需要具備相應的市場洞察力和風險管理能力，以避免投資失敗和損失。

10.走眾人之路 勤奮存錢、明智投資 持之以恆
一個相對穩定的途徑，需要將資金投入到相對穩健和安全的金融產品中，如儲蓄存款、定期存款、股票、基金等，並保持穩定持有和持續投入。這需要具備良好的財務規劃和風險管理能力，以避免投資失敗和損失。此外，也需要保持良好的生活習慣和節制，不斷增強自身的職業技能和專業素養，以提高自己的收入和價值。這是一條相對穩定且可持續的致富之路，但也需要長期的努力和堅持。

台灣投資者陳彥文（筆名︰麥克風）認為，投資是相對平穩的賺錢方式，創業則有機會讓人成為富豪，也對社會貢獻更大。不同的致富之路有其優缺點和適用情況，需要根據自身的情況和目標做出適當的選擇。最重要的是，無論選擇哪條路，都需要保持良好的職業道德和專業素養，才能保持真正的成功和長期富有。

 

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