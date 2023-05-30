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【今日消費優惠】Deliveroo連續5單、滿$100減$50｜BoC Pay $1選購指定產品

個人增值 07:30 2023/05/30

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Deliveroo：連續5單 滿100元減50元

即日起至6月4日，每單消費100元或以上（最低消費100元，不連運費及服務費），輸入優惠碼「5X50」，即可享減50元優惠，一共有5次優惠機會，累計最多減250元。另外，如用八達通結賬，輸入優惠碼「DOODNOW」，全單減 10 元。

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2. BoC Pay：閃購優惠 1元選購指定產品

即日起至6月2日，BoC Pay推出兩大閃購優惠，於7-11或萬寧買滿指定金額可獲即減優惠，另外，於士多Ztore、友和YOHO及莎莎網店可享1元選購指定產品優惠，在推廣期内，每人只可享1次優惠。

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3. 東海堂：父親節蛋糕 優先訂購 85折優惠

現凡於6月14日或之前，網上預訂任何父親節系列蛋糕（輸入優惠碼「FDAY2023」)，即享85折優惠。

選購蛋糕：按此

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撰文：hket小編

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