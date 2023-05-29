【加密市場一周】中國發布NFT處理指南、美星聯合測試CBDC

上周，加密貨幣市場交易量跌至341億美元。比特幣於周三報27,037美元，一周下跌2.2%。以太幣一周下跌1.2%，周一報$1,824美元。

美聯儲、新加坡金管局聯合測試CBDC跨境支付

紐約聯儲和新加坡金融管理局聯合發布了一份新報告，在最新測試中驗證央行數字貨幣（CBDC）的互操作性和跨境支付速度。這份報告為紐約聯儲紐約創新中心和新加坡金融管理局正在進行一項名爲Project Cedar/Project Ubin的聯合研究工作的其中一部分。 報告發現，位於新加坡和美國的團隊可以通過不同的分佈式賬本（distributed ledger）和哈希時間鎖定合約技術（hashed timelock contract technology stacks）進行近乎實時跨境交易。

哈希時間鎖合約是一種智能合約，用於把分類賬與其他具有不同底層分佈式賬本的系統連接起來，並執行模擬的跨境、跨貨幣支付。 哈希時間鎖定合約技術表明可以在具有不同技術設計的分類賬之間建立互操作性。 研究人員設計了8個不同的場景來測試其互操作性假設，經原子結算測試發現，平均每秒可以結算近6.5筆交易，最高值為每秒47筆交易。

中國最高檢察院發布NFT處理指南

中華人民共和國最高人民檢察院最近發布了NFTs的處理指南。 報告稱，檢察官正在密切關注NFTs，因為他們認為NFT極有可能造成財務風險、管理風險和網絡安全風險。該報告還強調了NFTs的私有產權。 其中提到，NFTs並不能為其消費者提供民法意義上所給予的所有權，購買者不能禁止他人使用、複製或傳播映射NFTs的數字資產。客戶只能擁有禁止他人篡改在區塊鏈上的NFTs記錄的權利。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

信昇加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周三報6,063點，一周上升1.2%；信昇比特幣指數報6,575點，一周上升0.7%；信昇以太幣指數報15,929點，一周上升1.6%; 信昇加密穩定幣報999.81點。信昇比特幣現價指數報27,222點，一周上升0.7%；信昇以太幣現價指數報1,854點，一周上升1.6%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 信昇加密貨幣指數 6063 +1.2% (+73) 信昇加密穩定幣指數 999.81 -0.00419% (-0.04190) 信昇比特幣指數 6575 +0.7% (+44) 信昇以太幣指數 15673 +1.6% (+256) *截至2023年5月24日，三隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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【開市追揸沽】債限達協議港股見底未？ 美團、網易績後部署

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