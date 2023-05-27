【北上好去處】教你領免費健身券／深圳野生動物園$99入場

自從開關後，不少港人開啓港深兩地生活，深圳不但有誘人的美食，還有不少適合一家大細的週末好去處，深圳野生動物園推出港澳居民特別優惠，另外，深圳南山區更推出限時發放的免費健身券，無論是經常兩地往返還是去短途旅行，都能享受隨時免費健身的便利。

深圳野生動物園門票99元

深圳野生動物園將動物園、植物園、科普園融為一體，風景十分優美，在深圳野生動物園，近距離觀賞熊貓、獅虎獸、虎獅獸等珍稀動物，園內還有現代化海洋主題公園，展示絢麗多彩的的海洋世界。

由即日起至6月30日，深圳野生動物園推出港澳特惠，99元一日門票，在優惠期内可任選一日入園。要留意，本優惠票價不包括不包端午假期，即6月22日至6月25日，若想在端午節假期如園，可以選擇購買128元的一日門票。其中，費用不包括交通、食物及飲品、免費飲品、輕盈小食、其他個人消費及保險。

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深圳野生動物園門票 港澳特惠99元

入場所需證件：必須出示香港／澳門身份證之有效證件，一張入場證和一張身份證

開放時間：09:30-18:00（最後入場時間：17:00）

地址：深圳市南山區西麗鎮西麗路4065號深圳野生動物園

門票購買：按此

免費健身券 深圳南山148間體育館

港人在深圳健身也能享受與内地居民同樣待遇，可享免費訂場優惠啦。深圳市南山區啟動了2023南山體育消費季活動，通過發放免費體育消費券，策划水上運動、冰雪運動等多項特色專項活動。活動首次設置香港專項，港人可通過「一鍵預約」參與南山公益文化體育活動。

其中，免費健身券包括場地券和單人券，在工作日早上10時和下午15時開放搶券，有效期7日，可免費預定羽毛球、網球、乒乓球、足球等，單人券則可免費預約游泳、衝浪、輪滑、卡丁車等門票項目。

如何預約？

1. 在微信小程序搜索「南山文體通」

2. 點擊下方「一鍵預約」，憑回鄉證、居住證注冊登錄（二選一即可）

3. 返回「一鍵預約」，選擇自己想預約的項目，有羽毛球、籃球和瑜伽等

4. 選定項目後，點擊「預約」，在線支付訂場費即可

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如何搶免費券？

1. 打開南山文體通首頁

2. 點擊「每日訂場優惠」，即可見到可搶的券和時間

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