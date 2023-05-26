中移香港出新brand搶年輕客　18-29歲享一年免費　惟原價貴過主線

香港的流動通訊市場競爭激烈，除了四大網絡營運商外，還有無數的虛擬網絡營運商，市場上數以百計的月費計劃，早已讓用戶眼花撩亂。而今個星期又有網絡商推出新品牌，讓市場競爭更加激烈。

今個星期有消息傳出中國移動香港會推出一個全新品牌S/ASH。為了推出這個品牌，中移動更會舉行演唱會來吸引客戶。雖然這個品牌仍然未正式推出，但S/ASH的網站則早已開通，所有月費計劃都全部見光了。

月費原價貴過主品牌

據網站資料顯示，S/ASH提供三個5G月費計劃，分別是S、M、L，即好像買衫的大中細碼，是以每月數據用量作區分，月費$168包10GB 5G本地數據，$248包50GB以及$298包100GB。這個5G月費計劃似乎並不十分抵玩，比中移動自家的5G月費計劃還要貴。

18~29歲享一年免費

不過，中移動也很識玩，若用戶是18~29歲，便可以享有12個月免費，以24個月合約期計算，每月月費平均為$84、$124及$149。這個價位就較具競爭力了，但因有年紀限制，不知有否用戶會向平機會投訴了。

除此之外，若選用M或L的月費計劃，還可以獲得最多$250的現金券。以S/ASH的資料顯示，公司應會贈送每張$25的咖啡現金券。愛飲咖啡一族又可以考慮下上台了。

近年市場推廣未卸傳統包袱

由這個品牌的定位來看，中移動似乎想為年輕一族劃分出來，這是否意味中移動主品牌會步向高端，還要再作觀察，但在市場競爭激烈的環境下，要走高端並不是加價一招得了，而是整體品牌形象及客戶服務的一條龍工程。中移動近年不停標榜自家5G網絡質量領先同業，但在市場推廣上卻未能把握機會，將品牌與用戶的生活連繫起來，結果中移動品牌仍未能擺脫傳統包袱。

近日和記電訊將高端客戶撥入新的SUPREME品牌，並以一連串的獨家活動來招待客戶。雖然品牌才誕生數月，但目標很明顯，便是要拉近與對手1O1O的距離。當然，1O1O的品牌歷史悠久，不易被挑戰，但起碼讓和記自家的長期客戶有感，也就達成了初步目標了。

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