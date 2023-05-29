  • 31°C
香港時間 : 2023529日 (週一) 13:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

迎6月網購旺季　AlipayHK送最多$1,190

精明消費 12:15 2023/05/29

分享：

分享：

準備踏入6月網購旺季，商戶和支付平台紛紛磨拳擦掌迎戰。AlipayHK宣布推出連串本地網店和淘寶折扣優惠，最多可享1,190元禮遇；同時下調部分信用卡的淘寶交易手續費低至1.2%，令用戶網購更划算，帶動網店交易增長。

為讓用戶能夠更加無顧慮在購物節期間「入貨」，除了使用AlipayHK餘額、連結中銀淘寶信用卡及Q Credit Card交易豁免手續費外，AlipayHK宣佈將於5月31日起，限時推出指定信用卡淘寶手續費折扣，當中包括連結中銀信用卡在淘寶支付，手續費由原本每筆交易1.5%降至1.2%；恒生信用卡則由每筆交易1.5%下調至1.3%。

AlipayHK指出，在5月31日至6月20日期間，平台用戶可以透過參與不同活動，獲得最多1,190元淘寶消費禮遇。當中，AlipayHK 30元淘寶禮券將會分為兩個時段開搶，分別是5月31日至6月3日每天早上11點 及 6月15日至6月20日每天早上11點。另外，用戶在消費時透過AlipayHK連結Aeon信用卡或中銀信用卡交易，可享分別滿200元減25元或滿300元減15元折扣優惠；通過中銀信用卡進行分期付款，單筆消費滿550元更即減50元。

與此同時，螞蟻銀行及Q Credit Card亦為全新用戶送上網購禮遇，於6月成功開通Ant Bank PayLater，可獲300元淘寶禮券；成功開通Q Credit Card每月首5000元淘寶支付交易更可獲5%現金回贈。

AlipayHK x淘寶618多重賞：

1. 淘寶支付立減優惠
連結Aeon信用卡支付 滿港幣200元減免25元
連結中銀信用卡支付 5月31日晚上8時至6月3日及6月15日晚上8時至6月20日期間，使用中銀信用卡淘寶消費滿港幣300元減免15元
中銀信用卡分期服務 付款時選擇通過「中銀信用卡分期付款」，單筆消費滿港幣550元即減50元
2. 指定時間於AlipayHK搶淘寶優惠券
港幣30元AlipayHK淘寶禮券 合共3張港幣10元禮券，每張禮券買滿港幣11元方可減免10元
港幣20元年輕人專屬淘寶禮券 12-24歲合資格用戶於推廣期內首次完成身分認證後即可領取，單筆消費滿港幣21元可減免20元
Q Credit Card港幣500元迎新禮券 連結Q Credit Card淘寶支付滿港幣501元減免500元
3. 其他迎新獎賞
Ant Bank PayLater港幣300元迎新獎賞 6月成功開通Ant Bank PayLater，可獲港幣150元淘寶禮券2張。於淘寶使用Ant Bank PayLater支付滿250元可減150元
Q Credit Card 淘寶5%現金回贈 成功獲批 Q Credit Card的新客戶，每月首港幣5000元淘寶支付交易可獲5%現金回贈

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】 人民幣會否繼續跌？港元存款利率會繼續高企多久？鴻鵠資產陸庭龍為你分析解構

ET財智Talk
【ET財智Talk】 人民幣會否繼續跌？港元存款利率會繼續高企多久？鴻鵠資產陸庭龍為你分析解構

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

九州宮崎親子遊　高千穗牧場擠牛奶　雞蛋工場參觀
2023/05/28
九州宮崎親子遊　高千穗牧場擠牛奶　雞蛋工場參觀
【全球首家】變形金剛主題餐廳登陸香港！多款金剛Logo形狀漢堡、宇宙船艙內歎盡佢
2023/05/28
【全球首家】變形金剛主題餐廳登陸香港！多款金剛Logo形狀漢堡、宇宙船艙內歎盡佢
台灣生態公園、設計師佳作散策　景觀建築融合自然、農情清新
2023/05/27
台灣生態公園、設計師佳作散策　景觀建築融合自然、農情清新
西環石塘咀摩登中菜館 「舊菜新做」全新手法演繹港式粵菜
2023/05/27
西環石塘咀摩登中菜館 「舊菜新做」全新手法演繹港式粵菜
【北上好去處】教你領免費健身券／深圳野生動物園$99入場
2023/05/27
【北上好去處】教你領免費健身券／深圳野生動物園$99入場
網上購物 電子支付 網購平台 虛擬銀行 著數優惠 螞蟻銀行 港元 信用卡 支付寶 香港

下一篇文章

【今日消費優惠】GU感謝節　全港分店低至5折｜天仁茗茶一田限定　第2杯半價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【外賣平台】信用卡折扣回贈一覽 foodpanda、Deliveroo 9個碌卡優惠碼合集即減$50起
【外賣平台】信用卡折扣回贈一覽 foodpanda、Deliveroo 9個碌卡優惠碼合集即減$50起
【大灣區】在港開內地銀行戶口　邊間可綁內地電子錢包？
【大灣區】在港開內地銀行戶口　邊間可綁內地電子錢包？
【内地電話卡】邊張最著數？ 4G數據低至5元/月
【内地電話卡】邊張最著數？ 4G數據低至5元/月
港人申請深圳頤年卡 免費搭車/醫療福利/高齡津貼 （附申請資料及流程）
港人申請深圳頤年卡 免費搭車/醫療福利/高齡津貼 （附申請資料及流程）
【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（5月2日更新）
【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（5月2日更新）
旅遊平台5月29日開搶｜$999入住迪士尼樂園酒店／$10 4天旅行SIM卡／56折東京機票
旅遊平台5月29日開搶｜$999入住迪士尼樂園酒店／$10 4天旅行SIM卡／56折東京機票
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款