迎6月網購旺季　AlipayHK送最多$1,190

準備踏入6月網購旺季，商戶和支付平台紛紛磨拳擦掌迎戰。AlipayHK宣布推出連串本地網店和淘寶折扣優惠，最多可享1,190元禮遇；同時下調部分信用卡的淘寶交易手續費低至1.2%，令用戶網購更划算，帶動網店交易增長。

為讓用戶能夠更加無顧慮在購物節期間「入貨」，除了使用AlipayHK餘額、連結中銀淘寶信用卡及Q Credit Card交易豁免手續費外，AlipayHK宣佈將於5月31日起，限時推出指定信用卡淘寶手續費折扣，當中包括連結中銀信用卡在淘寶支付，手續費由原本每筆交易1.5%降至1.2%；恒生信用卡則由每筆交易1.5%下調至1.3%。

AlipayHK指出，在5月31日至6月20日期間，平台用戶可以透過參與不同活動，獲得最多1,190元淘寶消費禮遇。當中，AlipayHK 30元淘寶禮券將會分為兩個時段開搶，分別是5月31日至6月3日每天早上11點 及 6月15日至6月20日每天早上11點。另外，用戶在消費時透過AlipayHK連結Aeon信用卡或中銀信用卡交易，可享分別滿200元減25元或滿300元減15元折扣優惠；通過中銀信用卡進行分期付款，單筆消費滿550元更即減50元。

與此同時，螞蟻銀行及Q Credit Card亦為全新用戶送上網購禮遇，於6月成功開通Ant Bank PayLater，可獲300元淘寶禮券；成功開通Q Credit Card每月首5000元淘寶支付交易更可獲5%現金回贈。

AlipayHK x淘寶618多重賞：

1. 淘寶支付立減優惠 連結Aeon信用卡支付 滿港幣200元減免25元 連結中銀信用卡支付 5月31日晚上8時至6月3日及6月15日晚上8時至6月20日期間，使用中銀信用卡淘寶消費滿港幣300元減免15元 中銀信用卡分期服務 付款時選擇通過「中銀信用卡分期付款」，單筆消費滿港幣550元即減50元 2. 指定時間於AlipayHK搶淘寶優惠券 港幣30元AlipayHK淘寶禮券 合共3張港幣10元禮券，每張禮券買滿港幣11元方可減免10元 港幣20元年輕人專屬淘寶禮券 12-24歲合資格用戶於推廣期內首次完成身分認證後即可領取，單筆消費滿港幣21元可減免20元 Q Credit Card港幣500元迎新禮券 連結Q Credit Card淘寶支付滿港幣501元減免500元 3. 其他迎新獎賞 Ant Bank PayLater港幣300元迎新獎賞 6月成功開通Ant Bank PayLater，可獲港幣150元淘寶禮券2張。於淘寶使用Ant Bank PayLater支付滿250元可減150元 Q Credit Card 淘寶5%現金回贈 成功獲批 Q Credit Card的新客戶，每月首港幣5000元淘寶支付交易可獲5%現金回贈

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