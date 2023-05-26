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【高息定存】銀行鬥玩迎新　開戶攞1萬　高低門檻任揀

收息攻略 12:00 2023/05/26

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想開戶口賺迎新優惠？一定要留意有無高息定期存款！銀行近期鬥搶客搶存款，4厘高息任你揀，開戶攞走1萬元，高低門檻都有。

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【高息定存】銀行鬥玩迎新　開戶攞1萬　高低門檻任揀
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