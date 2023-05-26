【高息定存】銀行鬥玩迎新 開戶攞1萬 高低門檻任揀 收息攻略 12:00 2023/05/26 分享： 分享： 想開戶口賺迎新優惠？一定要留意有無高息定期存款！銀行近期鬥搶客搶存款，4厘高息任你揀，開戶攞走1萬元，高低門檻都有。 ET至高息 【高息定存】銀行鬥玩迎新 開戶攞1萬 高低門檻任揀 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 發鈔行4厘高息搶存！50萬元做定期存款 3個月賺$5,100 （5月25日更新） 今日 發鈔行4厘高息搶存！50萬元做定期存款 3個月賺$5,100 （5月25日更新） 美元定期存款 ─ 美債息抽升 不同存期都有5厘！短息高見20厘（2023年5月更新） 2023/05/25 美元定期存款 ─ 美債息抽升 不同存期都有5厘！短息高見20厘（2023年5月更新） 10萬元做定期存款 │ 現有資金竟有4厘！新資金3.8厘 （5月25日更新） 2023/05/25 10萬元做定期存款 │ 現有資金竟有4厘！新資金3.8厘 （5月25日更新） 定期存款高息榜 │ 12個月逼近4厘、存一年賺2萬｜港元定存最高20厘 2023/05/25 定期存款高息榜 │ 12個月逼近4厘、存一年賺2萬｜港元定存最高20厘 定期存款 3個月最高4厘｜3.8厘或以上有7間！美元高見5.5厘（5月24日更新） 2023/05/24 定期存款 3個月最高4厘｜3.8厘或以上有7間！美元高見5.5厘（5月24日更新） 收息產品 港元定期存款 虛擬銀行 定期存款 銀行