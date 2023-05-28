1分鐘網上報稅教學！交表前自動預估稅款、多一個月寬限期 個人增值 09:30 2023/05/28 分享： 分享： 「綠色炸彈」又來了，6月就是交報稅表的死線，想延長交表期限、不想每次填表格，即看《理財最前線》教你網上報稅，識用「稅務易」，報稅話咁易! 理財最前線 1分鐘網上報稅教學！自動預估稅款、多一個月寬限期 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 理財最前線 最新專欄文章 更多 【理財最前線】懶人管理支出 iPhone免解鎖記帳理財工具 一眼看清開支 2023/05/21 【理財最前線】懶人管理支出 iPhone免解鎖記帳理財工具 一眼看清開支 【北上消費】高鐵出行、隱藏車票買法更優惠? 一張慳$70教學 2023/05/14 【北上消費】高鐵出行、隱藏車票買法更優惠? 一張慳$70教學 【理財最前線】$5000台幣消費金攻略 住宿折抵／消費優惠點揀好？ 2023/05/07 【理財最前線】$5000台幣消費金攻略 住宿折抵／消費優惠點揀好？ 黃金周北上食玩？內地外賣叫車APP、香港號碼都用得 │ 教你點用+注意事項 2023/04/30 黃金周北上食玩？內地外賣叫車APP、香港號碼都用得 │ 教你點用+注意事項 北上消費匯錢「不求人」 無內地戶口 簡單一招、為電子錢包增值人民幣 2023/04/23 北上消費匯錢「不求人」 無內地戶口 簡單一招、為電子錢包增值人民幣 稅務條例 減稅 薪俸稅 稅務貸款 稅務局 稅務 網絡熱話 電子支付 數碼轉型