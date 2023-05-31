【儲蓄避險】港股又跌500點　短期高息產品大比併　1年賺4.5厘

近期市場狂搶熱錢，不但定期存款有超短期優惠，儲蓄保險產品也湧現短期選擇，保證回報普遍都有4厘以上。本網整合市面3種不同年期的儲蓄保險計劃，包括有罕有短線1年或2年期、常見的3年期及5年期，合共有9款不同選擇供讀者參考。要謹記，儲蓄保險跟銀行、定期存款不一樣，當中涉及投資風險，回報亦不一定如你預期，所以在投保前記得要詳細讀閱條文。

1年或2年期

儲蓄保險向來以3年或5年期的產品為主，1年期和2年期的短線產品則較少有。

網上保險公司Blue就有主打短期高息的儲蓄保險計劃，保單保障期1年或2年任你揀。只要你以整筆繳付的方式投保，就可以鎖定每年保證回報4.5厘（1年期保單），2年期保單的每年保證回報為4.3厘。最低保費額4,000美元（約31,200港元），最高保費額為100萬美元（約780萬港元）。

傳統銀行方面，恒生也有1年期的「極蓄賞」人壽保險計劃，以人民幣投保每年保證回報2.68厘，最低保費額60,000元（包括港元和人民幣）。

3年期

略長的3年期方面，就以立橋人壽的計劃比較吸引，只要整筆繳付保費，就可以鎖定每年保證回報4.34厘高息，留意須在5月31日或之前成功以美元投保才有；港元保單的每年保證回報為4.14厘，雖然略低於美元保單，仍是一個不錯的選擇。

在購買外幣保單的時候，要小心匯率導致的價格變動，例如現時美元強勢，目前投保的成本相對較高，倘若未來美元回落，則有機會出現賺息蝕價的情況。所以，各位在買入外幣保單時，應該要多加考慮。

5年期

5年期的儲蓄保險選擇當中，仍是以立橋人壽每年保證回報4.49厘吸引力較大。這個優惠回報需要在5月31日或之前成功以美元投保，方可享有。計劃保費門檻6,000元，須以整付方式繳交保費。投保人年齡70歲以下，最高整付保費金額為600萬元；71至75歲最高整付保費金額為150萬元。

傳統銀行則有恒生作代表，投保「五年儲蓄人壽保障計劃」選擇以美元年繳，最高保證回報率4.1厘，當中包括首年保費折扣。美元計劃年繳模式最低保費額900美元（約7,020港元），最高保費額22,500美元約17.55萬港元）。

短期儲蓄保大比併

公司 計劃名稱 保單年期 保證回報率 1至2年期 blue WeSave短期高息儲蓄保ST1 1年（整筆繳付） 4.5%（美元） blue WeSave短期高息儲蓄保ST1 2年（整筆繳付） 4.3%（美元） 恒生保險 「極蓄賞」人壽保險計劃 1年（整筆繳付） 2.68%（人民幣） 3年期 立橋人壽 喜盈於「息」三年儲蓄守保護2 3年（整筆繳付） 4.34%（美元） 滙豐保險 滙捷儲蓄保險計劃 3年（整筆繳付） 3.45%（人民幣） 中銀人壽 三年保儲蓄保險計劃（經livi app投保） 3年（整筆繳付） 3.25%（港元） 5年期 立橋人壽 喜盈於「息」五年儲蓄守保護2 5年（整筆繳付） 4.49%（美元） 恒生保險 五年儲蓄人壽保障計劃 5年（分2年繳付） 4.1%（美元） 滙豐保險 滙捷儲蓄保險計劃 5年（整筆繳付） 3.55%（人民幣）

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