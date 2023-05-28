港股跌穿19000點　日股遠遠跑贏　帶你尋找「日特股」

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恒指上周四跌又再跌穿19000點關口，在港股牛皮之際，眼看日本股市今年以來已累升兩成，跑贏環球主要市場，一洗「迷失30年」的污名，作為香港小散戶，不用氣餒！其實日股不一定是吃不到的葡萄，只要找對「日特股」，跑贏港股無難度。
跟股神買「日特股」
早前有火爆的「中特估」（指「中國特色的估值體系」，由中證監主席易會滿於去年提出），但港股升勢始終難持續，投資者轉眼就把焦點放在「日特股」。簡單一點的方法，是跟着「股神」巴菲特去買。
巴菲特於2020年建倉日本五大商社，即三菱商事 (Mitsubishi Corp.)、三井物產 (Mitsui & Co.)、住友商事 (Sumitomo Corp.)、伊藤忠商事 (Itochu Corp.) 和丸紅株式會社 (Marubeni Corp.)。在去年11月，他增持了約24億美元，而據日經最新於上月報導，他今年再度增持，並引述他稱，「對這筆投資很自豪」。
這5家商社是日本最大的綜合貿易公司，涉及能源、金屬、機械、化工、食品等多個領域，具有強大的全球資源配置能力和穩定的盈利能力。它們今年以來都有極可觀的升幅︰
|日股
|今年以來股價變幅
|三菱商事Mitsubishi Corp.（8058）
|+31.66%
|三井物產 Mitsui & Co.（8031）
|+14.90%
|住友商事 Sumitomo Corp.（8052）
|+20.58%
|伊藤忠商事 Itochu Corp.（8001）
|+14.33%
|丸紅株式會社 Marubeni Corp.（8002）
|+29.21%
|資料截至上周五收市；資料來源︰彭博
跟指數買「日特股」
無論是東證指數或是日經平均指數，近日都創下新高，引來全球投資者的目光，亦因此被形容擺脫了「迷失30年」。其實日經平均指數的十大權重股，有不少是港人熟悉的日本公司，甚至平日可能都有「幫襯」！這批「日特股」，有部分今年都有相當好的股價表現︰
|日經平均指數權重股
|主要業務
|今年以來股價變幅
|迅銷
FAST RETAILING（9983）
|經營Uniqlo、GU等服務品牌
|+23.53%
|東京電子
TOKYO ELECTRON（8035）
|半導體生產商
|+45.66%
|愛德萬測試
ADVANTEST CORP.（6857）
|半導體測試裝置生產商
|+92.69%
|軟銀 Soft Bank（9984）
|投資公司
|-10.26%
|大金工業
DAIKIN INDUSTRIES（6367）
|空調設備製造商
|+33.84%
|KDDI（9433）
|通訊服務商
|+9.22%
|發那科公司
FANUC CORP.（6954）
|工廠自動化系統及設備製造商
|+20.14%
|信越化學工業
SHIN-ETSU CHEMICAL （4063）
|合成樹脂及肥料生產商
|+33.19%
|泰爾茂
TERUMO CORP.（4543）
|藥品和醫療器具及設備製造商
|+11.00%
|TDK（6762）
|電子零組件生產商
|+20.42%
|資料截至上周五收市；資料來源︰彭博
上表可見，除了近幾年各項投資失利的軟銀之外，日經平均指數的權重股，10隻有8隻今年都有雙位數字升幅。
跟ETF及強積金買
如果不想買入個股，可以考慮ETF，香港的日股ETF有華夏MSCI日本股票（美元對沖）ETF（03160），美股也有幾隻流動性高的日股ETF，例如iShares MSCI日本ETF（美：EWJ）、WisdomTree日本股票匯率避險ETF（美：DXJ）等等，它們近期的升幅都有雙位數字！另外，你也可以把強積金配置在日本股票基金，詳情可以看【此文】。
如果想知有何方式直接買入日本個別，也可以參閱︰【日本股市】散戶3大方法投資日股 捉緊長線發展潛力
撰文︰HKET理財組
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欄名 : 理財學堂