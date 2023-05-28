  • 31°C
香港時間 : 2023528日 (週日) 13:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港股跌穿19000點　日股遠遠跑贏　帶你尋找「日特股」

個人增值 12:00 2023/05/28

分享：

分享：

恒指上周四跌又再跌穿19000點關口，在港股牛皮之際，眼看日本股市今年以來已累升兩成，跑贏環球主要市場，一洗「迷失30年」的污名，作為香港小散戶，不用氣餒！其實日股不一定是吃不到的葡萄，只要找對「日特股」，跑贏港股無難度。

跟股神買「日特股」

早前有火爆的「中特估」（指「中國特色的估值體系」，由中證監主席易會滿於去年提出），但港股升勢始終難持續，投資者轉眼就把焦點放在「日特股」。簡單一點的方法，是跟着「股神」巴菲特去買。

巴菲特於2020年建倉日本五大商社，即三菱商事 (Mitsubishi Corp.)、三井物產 (Mitsui & Co.)、住友商事 (Sumitomo Corp.)、伊藤忠商事 (Itochu Corp.) 和丸紅株式會社 (Marubeni Corp.)。在去年11月，他增持了約24億美元，而據日經最新於上月報導，他今年再度增持，並引述他稱，「對這筆投資很自豪」。

這5家商社是日本最大的綜合貿易公司，涉及能源、金屬、機械、化工、食品等多個領域，具有強大的全球資源配置能力和穩定的盈利能力。它們今年以來都有極可觀的升幅︰

日股 今年以來股價變幅
三菱商事Mitsubishi Corp.（8058） +31.66%
三井物產 Mitsui & Co.（8031） +14.90%
住友商事 Sumitomo Corp.（8052） +20.58%
伊藤忠商事 Itochu Corp.（8001） +14.33%
丸紅株式會社 Marubeni Corp.（8002） +29.21%
資料截至上周五收市；資料來源︰彭博

 

跟指數買「日特股」

無論是東證指數或是日經平均指數，近日都創下新高，引來全球投資者的目光，亦因此被形容擺脫了「迷失30年」。其實日經平均指數的十大權重股，有不少是港人熟悉的日本公司，甚至平日可能都有「幫襯」！這批「日特股」，有部分今年都有相當好的股價表現︰

日經平均指數權重股 主要業務 今年以來股價變幅
迅銷
FAST RETAILING（9983）		 經營Uniqlo、GU等服務品牌 +23.53%
東京電子
TOKYO ELECTRON（8035）		 半導體生產商 +45.66%
愛德萬測試
ADVANTEST CORP.（6857）		 半導體測試裝置生產商 +92.69%
軟銀         Soft Bank（9984） 投資公司 -10.26%
大金工業
DAIKIN INDUSTRIES（6367）		 空調設備製造商 +33.84%
KDDI（9433） 通訊服務商 +9.22%
發那科公司
FANUC CORP.（6954）		 工廠自動化系統及設備製造商 +20.14%
信越化學工業
SHIN-ETSU CHEMICAL （4063）		 合成樹脂及肥料生產商 +33.19%
泰爾茂
TERUMO CORP.（4543）		 藥品和醫療器具及設備製造商 +11.00%
TDK（6762） 電子零組件生產商 +20.42%
資料截至上周五收市；資料來源︰彭博

上表可見，除了近幾年各項投資失利的軟銀之外，日經平均指數的權重股，10隻有8隻今年都有雙位數字升幅。

跟ETF及強積金買

如果不想買入個股，可以考慮ETF，香港的日股ETF有華夏MSCI日本股票（美元對沖）ETF（03160），美股也有幾隻流動性高的日股ETF，例如iShares MSCI日本ETF（美：EWJ）、WisdomTree日本股票匯率避險ETF（美：DXJ）等等，它們近期的升幅都有雙位數字！另外，你也可以把強積金配置在日本股票基金，詳情可以看【此文】。

如果想知有何方式直接買入日本個別，也可以參閱︰【日本股市】散戶3大方法投資日股　捉緊長線發展潛力

撰文︰HKET理財組

【財富自由】掌握複利公式　用8000元變出800萬元！最好的儲蓄時機是10年前或現在

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】 人民幣會否繼續跌？港元存款利率會繼續高企多久？鴻鵠資產陸庭龍為你分析解構

ET財智Talk
【ET財智Talk】 人民幣會否繼續跌？港元存款利率會繼續高企多久？鴻鵠資產陸庭龍為你分析解構

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財學堂

最新專欄文章 更多

【財富自由】掌握複利公式　用8000元變出800萬元！最好的儲蓄時機是10年前或現在
2023/05/23
【財富自由】掌握複利公式　用8000元變出800萬元！最好的儲蓄時機是10年前或現在
【日本股市】散戶3大方法投資日股　東證指數撲33年高位　捉緊長線發展潛力
2023/05/22
【日本股市】散戶3大方法投資日股　東證指數撲33年高位　捉緊長線發展潛力
提防假的熊市底部！美股8次熊市有一半是「假底」　市場須重新定義牛熊？
2023/05/21
提防假的熊市底部！美股8次熊市有一半是「假底」　市場須重新定義牛熊？
【高息產品】5厘回報退休組合、近30項投資任你揀！10項回報超過10%！
2023/05/16
【高息產品】5厘回報退休組合、近30項投資任你揀！10項回報超過10%！
【高息股】10.6厘明日除淨、今天是最後機會？（附6隻高息電訊股詳情）
2023/05/15
【高息股】10.6厘明日除淨、今天是最後機會？（附6隻高息電訊股詳情）
中特估 增持 財務自由 港股 ETF 股票 巴菲特 易會滿 退休 買入

下一篇文章

1分鐘網上報稅教學！交表前自動預估稅款、多一個月寬限期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【政府暑期工】今年月薪加至$11,200　最後4個部門空缺　最快下周截止！
【政府暑期工】今年月薪加至$11,200　最後4個部門空缺　最快下周截止！
高收入都淪為「月光族」？8成年收入達到這水平！為何賺幾多錢都唔夠用？
高收入都淪為「月光族」？8成年收入達到這水平！為何賺幾多錢都唔夠用？
豪華手錶經典品鑑　這一隻錶本應貴過所有勞力士？專家拆解名錶潮流︰「以前醜怪，依家覺得型」
豪華手錶經典品鑑　這一隻錶本應貴過所有勞力士？專家拆解名錶潮流︰「以前醜怪，依家覺得型」
【勞力士】金圈黑底Daytona　高估價近1倍、2000萬成交
【勞力士】金圈黑底Daytona　高估價近1倍、2000萬成交
【報稅2023】綠色炸彈來襲！未收到報稅表點算好？｜報稅前應注意的5大事項
【報稅2023】綠色炸彈來襲！未收到報稅表點算好？｜報稅前應注意的5大事項
【電子支付新規】信用卡綁Apple Pay　需在銀行APP進行、碌卡要回覆SMS
【電子支付新規】信用卡綁Apple Pay　需在銀行APP進行、碌卡要回覆SMS
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款