學股神炒日股？港股跌穿19000點　日股遠遠跑贏　帶你尋找「日特股」

恒指上周四跌又再跌穿19000點關口，在港股牛皮之際，眼看日本股市今年以來已累升兩成，跑贏環球主要市場，一洗「迷失30年」的污名，作為香港小散戶，不用氣餒！其實日股不一定是吃不到的葡萄，只要找對「日特股」，跑贏港股無難度。

跟股神買「日特股」

早前有火爆的「中特估」（指「中國特色的估值體系」，由中證監主席易會滿於去年提出），但港股升勢始終難持續，投資者轉眼就把焦點放在「日特股」。簡單一點的方法，是跟着「股神」巴菲特去買。

巴菲特於2020年建倉日本五大商社，即三菱商事 (Mitsubishi Corp.)、三井物產 (Mitsui & Co.)、住友商事 (Sumitomo Corp.)、伊藤忠商事 (Itochu Corp.) 和丸紅株式會社 (Marubeni Corp.)。在去年11月，他增持了約24億美元，而據日經最新於上月報導，他今年再度增持，並引述他稱，「對這筆投資很自豪」。

這5家商社是日本最大的綜合貿易公司，涉及能源、金屬、機械、化工、食品等多個領域，具有強大的全球資源配置能力和穩定的盈利能力。它們今年以來都有極可觀的升幅︰

日股 今年以來股價變幅 三菱商事Mitsubishi Corp.（8058） +31.66% 三井物產 Mitsui & Co.（8031） +14.90% 住友商事 Sumitomo Corp.（8052） +20.58% 伊藤忠商事 Itochu Corp.（8001） +14.33% 丸紅株式會社 Marubeni Corp.（8002） +29.21% 資料截至上周五收市；資料來源︰彭博

跟指數買「日特股」

無論是東證指數或是日經平均指數，近日都創下新高，引來全球投資者的目光，亦因此被形容擺脫了「迷失30年」。其實日經平均指數的十大權重股，有不少是港人熟悉的日本公司，甚至平日可能都有「幫襯」！這批「日特股」，有部分今年都有相當好的股價表現︰

日經平均指數權重股 主要業務 今年以來股價變幅 迅銷

FAST RETAILING（9983） 經營Uniqlo、GU等服務品牌 +23.53% 東京電子

TOKYO ELECTRON（8035） 半導體生產商 +45.66% 愛德萬測試

ADVANTEST CORP.（6857） 半導體測試裝置生產商 +92.69% 軟銀 Soft Bank（9984） 投資公司 -10.26% 大金工業

DAIKIN INDUSTRIES（6367） 空調設備製造商 +33.84% KDDI（9433） 通訊服務商 +9.22% 發那科公司

FANUC CORP.（6954） 工廠自動化系統及設備製造商 +20.14% 信越化學工業

SHIN-ETSU CHEMICAL （4063） 合成樹脂及肥料生產商 +33.19% 泰爾茂

TERUMO CORP.（4543） 藥品和醫療器具及設備製造商 +11.00% TDK（6762） 電子零組件生產商 +20.42% 資料截至上周五收市；資料來源︰彭博

上表可見，除了近幾年各項投資失利的軟銀之外，日經平均指數的權重股，10隻有8隻今年都有雙位數字升幅。

跟ETF及強積金買

如果不想買入個股，可以考慮ETF，香港的日股ETF有華夏MSCI日本股票（美元對沖）ETF（03160），美股也有幾隻流動性高的日股ETF，例如iShares MSCI日本ETF（美：EWJ）、WisdomTree日本股票匯率避險ETF（美：DXJ）等等，它們近期的升幅都有雙位數字！另外，你也可以把強積金配置在日本股票基金，詳情可以看【此文】。

如果想知有何方式直接買入日本個別，也可以參閱︰【日本股市】散戶3大方法投資日股 捉緊長線發展潛力

撰文︰HKET理財組

【財富自由】掌握複利公式 用8000元變出800萬元！最好的儲蓄時機是10年前或現在

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】 人民幣會否繼續跌？港元存款利率會繼續高企多久？鴻鵠資產陸庭龍為你分析解構

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經