猶勝房車版　Mercedes-EQ EQE SUV 350 4MATIC

▲ 平治EQE SUV，是EQE電動行政房車的多功能版本。

平治EQE SUV，乃是EQE電動行政房車的多功能版本。起用車廠專門為電動車設計的底盤，輪軸距雖然較EQE房車縮短了90mm，卻完全沒有影響車廂的空間感。其行車質素，更比EQE平順舒適，整體上變得更加可取。

▲ 平治EQE SUV，是EQE電動行政房車的多功能版本，一換一售$960,000。

▲ 平治EQE SUV，是EQE電動行政房車的多功能版本，一換一售$960,000。

與EQE 350 4MATIC一樣，EQE SUV 350 4MATIC搭配容量90.56kWh的鋰離子電池組，最大馬力292hp，峰值扭力則調升至78.01kgm。由於它的車身較房車版重了200公斤，令加速反應略為減弱，但極速仍然維持在210km/h水平。

根據廠方資料，EQE SUV採用多項空氣動力學設計來減低風阻，包括頭泵把兩側的導風口。另外車身每邊各設有17個小稜角位，加上小型裙腳和縱向骨綫等細節，令車身偌大的EQE SUV，風阻系數也僅為Cd0.25。

超寧靜車廂

車身風阻低的其中一個好處，就是行車時的風噪特別低，基本上在車速達到130km/h前，車內乘客也不會察覺到風噪出現。即是說，於香港駕駛EQE SUV 350 4MATIC，只要不超速駕駛的話，便永遠也不會聽到風噪聲。

EQE SUV，有着平治SUV一貫出色的車廂隔聲能力，日常行駛，車內人聽得最清楚的，大概就是尾軸的摩打轉動聲，而其聲音水平根本也甚低，絕對稱不上是噪音。

▲ 在雙數碼屏幕設計下，錶板和中控台已沒有剩下太多掣鈕。

▲ 沒有引擎的「引擎艙」，已沒有太多機械組件要放置。

EQE SUV 350 4MATIC的四驅系統，於前、後軸均配備有電動摩打（eATS），當中的Torque Shift扭力轉移功能，行車時會不斷改變前、後摩打的扭力分配，藉此提高驅動效能。

同時，工程師還為車輛加入了一個名為DCU（Disconnect Unit）的電能切斷單元，於低負荷情況下，DCU會自動將車輛切換至後驅模式，前軸摩打及相關的傳動部件均停止運行，減少因阻力而損耗動能。

▲ 車廂配備德國頂級品牌Burmester的音響系統，音效極佳。

▲ 兩側的門邊腳踏，讓長者和小孩上落車廂時變得更加容易。

▲ 輕觸式開門手柄，乘客的手部只要在表面輕輕一觸，手柄便會自動伸出。

電動越野駕駛

整體上，EQE SUV 350 4MATIC的確甚為討好，其標準的懸掛系統已經為車輛帶來靈活的操控反應。假若加配AIRMATIC氣墊懸掛的話，更令車輛在舒適和操控之間取得理想平衡，同時可讓車身升高30mm來增加離地距。

事實上，在它的DYNAMIC SELECT系統上，還備有OFFROAD模式的，一旦切換之後，電腦系統便會自行調節車輛的加速敏感度、四驅系統設定和摩打扭力輸出等，變成一部絕對可以作輕度越野駕駛的電動SUV。

▲ EQE SUV的前座座椅，舒適而擁抱力豐富。惟後座的坐墊過短，略為影響舒適性。

▲ EQE SUV的前座座椅，舒適而擁抱力豐富。惟後座的坐墊過短，略為影響舒適性。

▲ 尾箱容量為520升，最大更可擴展至1,675升。

規格表

售價：$960,000（一換一計劃）

車型：5門5座位電動SUV

電池：90.56kWh鋰離子電池

最大馬力：292hp

峰值扭力：78.01kgm

驅動形式：四驅、單速自排、永磁同步摩打

制動：前/後～通風碟

懸掛：前～四連桿/後～多連桿

車身長X闊X高：4,863 X 1,940 X 1,685mm

前/後輪軸距：3,030mm

車重：2,550kg

車身風阻系數：Cd0.25

尾箱容量：520-1,675L

最少迴旋直徑：12.3m / 10.7m（配10度尾輪轉向）

0-100km/h加速：6.6秒

極速：210km/h

平均耗電量：18.5-22.5kWh / 100km（WLTP）

最高續航距離：561km（WLTP）

快速充電時間：31分鐘

直流電最高充電功率：170kW

最高充電速度：220公里/ 15分鐘

查詢：仁孚行（2895 7339）

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