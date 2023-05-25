猶勝房車版　Mercedes-EQ EQE SUV 350 4MATIC

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平治EQE SUV，乃是EQE電動行政房車的多功能版本。起用車廠專門為電動車設計的底盤，輪軸距雖然較EQE房車縮短了90mm，卻完全沒有影響車廂的空間感。其行車質素，更比EQE平順舒適，整體上變得更加可取。
與EQE 350 4MATIC一樣，EQE SUV 350 4MATIC搭配容量90.56kWh的鋰離子電池組，最大馬力292hp，峰值扭力則調升至78.01kgm。由於它的車身較房車版重了200公斤，令加速反應略為減弱，但極速仍然維持在210km/h水平。
根據廠方資料，EQE SUV採用多項空氣動力學設計來減低風阻，包括頭泵把兩側的導風口。另外車身每邊各設有17個小稜角位，加上小型裙腳和縱向骨綫等細節，令車身偌大的EQE SUV，風阻系數也僅為Cd0.25。
超寧靜車廂
車身風阻低的其中一個好處，就是行車時的風噪特別低，基本上在車速達到130km/h前，車內乘客也不會察覺到風噪出現。即是說，於香港駕駛EQE SUV 350 4MATIC，只要不超速駕駛的話，便永遠也不會聽到風噪聲。
EQE SUV，有着平治SUV一貫出色的車廂隔聲能力，日常行駛，車內人聽得最清楚的，大概就是尾軸的摩打轉動聲，而其聲音水平根本也甚低，絕對稱不上是噪音。
EQE SUV 350 4MATIC的四驅系統，於前、後軸均配備有電動摩打（eATS），當中的Torque Shift扭力轉移功能，行車時會不斷改變前、後摩打的扭力分配，藉此提高驅動效能。
同時，工程師還為車輛加入了一個名為DCU（Disconnect Unit）的電能切斷單元，於低負荷情況下，DCU會自動將車輛切換至後驅模式，前軸摩打及相關的傳動部件均停止運行，減少因阻力而損耗動能。
電動越野駕駛
整體上，EQE SUV 350 4MATIC的確甚為討好，其標準的懸掛系統已經為車輛帶來靈活的操控反應。假若加配AIRMATIC氣墊懸掛的話，更令車輛在舒適和操控之間取得理想平衡，同時可讓車身升高30mm來增加離地距。
事實上，在它的DYNAMIC SELECT系統上，還備有OFFROAD模式的，一旦切換之後，電腦系統便會自行調節車輛的加速敏感度、四驅系統設定和摩打扭力輸出等，變成一部絕對可以作輕度越野駕駛的電動SUV。
規格表
售價：$960,000（一換一計劃）
車型：5門5座位電動SUV
電池：90.56kWh鋰離子電池
最大馬力：292hp
峰值扭力：78.01kgm
驅動形式：四驅、單速自排、永磁同步摩打
制動：前/後～通風碟
懸掛：前～四連桿/後～多連桿
車身長X闊X高：4,863 X 1,940 X 1,685mm
前/後輪軸距：3,030mm
車重：2,550kg
車身風阻系數：Cd0.25
尾箱容量：520-1,675L
最少迴旋直徑：12.3m / 10.7m（配10度尾輪轉向）
0-100km/h加速：6.6秒
極速：210km/h
平均耗電量：18.5-22.5kWh / 100km（WLTP）
最高續航距離：561km（WLTP）
快速充電時間：31分鐘
直流電最高充電功率：170kW
最高充電速度：220公里/ 15分鐘
查詢：仁孚行（2895 7339）
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欄名 : 型男玩物誌