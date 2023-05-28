九州宮崎親子遊　高千穗牧場擠牛奶　雞蛋工場參觀

港人遊日本，九州地區是首選地之一。除了較為熱門的福岡、熊本及鹿兒島縣之外，宮崎縣也是一個值得推薦的旅遊目的地，因為它坐擁著無敵的海岸線。當地人經常前往宮崎縣打高爾夫球或衝浪，而且當地的特色美食宮崎牛和炭烤雞肉也很出名，所以絕對值得一遊。此次旅行我們到訪了九州最大的畜牧養殖場高千穗牧場，小朋友還可以親近牛和羊，非常適合家庭旅遊。

宮崎位於日本九州的東南部，南接鹿兒島、西接熊本縣，東面則是太平洋，故擁有延綿不斷的美麗海岸綫。這裏亦被譽為日本神話的故鄉，許多景點也流傳着古老神話及傳說。雖然香港暫時沒有直航飛宮崎，但由福岡機場乘內陸機僅約45分鐘，乘新幹綫由博多前往則要3小時，若喜歡自駕遊的話亦非常方便。

千葉縣母親牧場

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除大人有得玩有得食外，宮崎亦有個非常適合小朋友放電的地方。被譽為南九州最美的牧場「高千穗牧場」，與岩手縣的小岩井農場、千葉縣的母親牧場合稱為日本3大牧場，因遊客可與牧場的牛、羊、馬等動物來個近距離接觸，所以深受當地親子遊歡迎。

高千穗牧場建於1991年，佔地42公頃，位於霧島連峰山麓，可將霧島群山盡收眼底，非常壯觀。春夏秋冬四季更分別可欣賞到櫻花、向日葵、秋櫻，以及一望無際的雪景，四時景色盡不同，就算每季來遊覽都有驚喜。

擠牛奶、騎馬、手工製作美食

▲ 羊區及綿羊舍內的羊咩咩可隨意走動，遊客更可購買飼料餵牠們。

▲ 來高千穗牧場記得要試ざるチーズ（$31），有原味及士多啤梨味，喜歡酸咪咪乳酪的朋友必定會愛上。但因需冷凍保存，同樣只限「日本享用」。 ▼ 點擊圖片放大

牧場內有多個放牧場，部分更是開放式的互動樂園，小朋友可走進場內與可愛的羊咩咩近距離接觸，更可一嘗親自餵飼動物。這裏還會舉行見學體驗活動，例如有擠牛奶、騎馬、手工製作香腸、雪糕及牛油等，大人細路仔都啱玩。不能錯過的還有場內的牧場餐廳，玩到攰時可去歎一下正宗的成吉思汗烤肉，加上餐廳有偌大的玻璃窗，可邊賞霧島山峰靚景邊歎美食。

提起高千穗或霧島山麓，相信喜歡買日本直送乳類產品的港人也不會陌生，在香港大型超市常見的高千穗牧場牛乳令人吃不停口。

宮崎雞蛋之家 香川RANCH GROUP工場

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10個小朋友當中，相信9個半也喜歡吃雞蛋。但在香港超市裏找到的，通常是一盒盒現成的蛋，究竟雞蛋是如何煉成的？對小朋友來說可能是一大個問號。

由飼養雞隻起家的日本農場「香川RANCH GROUP」，特意將部分設於宮崎的雞蛋工場開放予公眾參觀，希望無論是當地或是外國來的大人及小朋友，都能透過參觀消毒、檢驗、包裝及運送雞蛋的嚴格過程中，能夠更了解食材的來源，以及珍惜食物。

香川RANCH GROUP是由香川善太郎於昭和38年所創辦，起初是個僅飼養了150隻雞仔的農場，發展至今已由第三代的香川憲一接手，並擁有多個農場及雞舍，亦會自家出產雞蛋及其他副產品。工場見學是免費入場，且毋須預約，附近的小孩經常會來參觀，百看不厭，看畢後再跟媽媽到工場旁邊的小型超市善太郎屋買菜及零食，是每日一大樂事。

香川 RANCH GROUP 雞蛋工場

地址：宮崎縣兒湯郡川南町大字平田3087-1

電話：+81 983-47-0850

營業時間：10am-6pm

內文圖片：黃依情攝、宮崎縣香港事務所提供

作者：黃依情

責任編輯：李越樺

【原文:九州宮崎親子遊放電之選 高千穗牧場 近距離親親牛羊(節錄)】

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