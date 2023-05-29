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逾半Z世代　21歲前開始投資 「錯失恐懼」是主因

個人增值 08:30 2023/05/29

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全球投資專業人士組織CFA協會與美國金融業監管局發佈最新研究，主要探討美國、加拿大、英國和中國18歲至25歲的Z世代的投資動力和行為。研究發現，多個國家的Z世代都正在積極參與投資活動，並且逐漸年輕化，並且大部分Z世代依賴社會媒體學習投資，不過投資障礙仍然存在，包括儲蓄不足、缺乏投資知識等等。

CFA協會研究、倡導和標準董事總經理Paul Andrews説道，這批新的投資市場參與者正在重塑投資實踐、產品和平台。他們的投資習慣與他們的前輩投資者有顯著的不同。通脹上升、加密貨幣愈趨普及和容易接觸，以及社交媒體『金融影響者』（finfluencers）等一系列宏觀經濟和社會因素正對他們的投資方式、地點和投資產品產生深遠的影響。

大部分Z世代21歲前已開始投資
研究發現，82%的美國Z世代投資者們在21歲前已經開始投資，其他國家也毫不遜色，加拿大和英國比例分別為79%和81%，中國Z世代投資者則少於三分之二（63%）人在21歲之前開始投資，不過中國Z世代投資者的投資餘額中位數為受訪市場中最高。

同時，研究還發現，Z世代中投資者比非投資者人數多，加拿大的Z世代投資者比例最高，接近四分之三（74%）的受訪Z世代表示他們至少擁有一項投資。中國（57%）和美國（56%）的Z世代投資者比例超過一半，而英國的比例則為49%。

Z世代投資動機
談及投資動機，報告發現Z世代因多種因素而進行投資活動，例如在社交媒體上獲取相關金融資訊及加密貨幣的普及等等。其中，五分之二的美國（41%）、加拿大（41%）和英國（43%）Z世代，以及接近三分之二（60%）的中國Z世代認為錯失恐懼症（fear of missing out，簡稱FOMO）是他們決定開始投資的因素。

其中，由於Z世代是伴隨著數碼網絡發展的一代，從而社交媒體成為大多數Z世代獲取最新金融資訊的首選途徑，接近一半（48%）的美國、加拿大（53%）、英國（44%）Z世代投資者首選社交媒體學習投資。而在中國，社交媒體是第四受歡迎的選擇，首選的資訊來源為金融應用程式。

加密貨幣深受Z世代歡迎
加密貨幣深受多個國家Z世代歡迎，超過五分之二（44%）的美國Z世代投資者選擇由加密貨幣開始投資，較美國千禧世代（35%）和美國X世代（23%）多。加密貨幣同時是加拿大（35%）和英國（43%）Z世代投資者進入投資市場的首選。而中國的Z世代偏好於投資共同基金（54%）、商業銀行理財產品（41%）及個股（32%）。

旅遊度假成Z世代投資目的
美國（61%）、加拿大（55%）和中國（53%）的Z世代投資者指他們投資的首要目標是獲得足夠資金旅遊或度假。超過一半（55%）的加拿大Z世代投資者亦希望使用資金支付每月賬單，而48%的英國Z世代投資者則優先考慮購買房地產。

投資障礙仍然存在
投資中存在的障礙主要有資金不足和投資知識的缺乏。缺乏儲蓄是美國、加拿大和中國Z世代不投資的主要原因，而沒有足夠的收入或生活開支則是英國Z世代不投資的主要原因。超過一半美國（56%）、加拿大（56%）和英國（58%）Z世代投資者指對投資缺乏知識也是原因之一。

Andrews還説道，儘管社交媒體和投資應用程式讓Z世代更容易獲得金融資訊，但現時仍有一些障礙阻礙他們開始進行投資，包括金融教育不足。政府、監管機構和投資專業人士均有集體責任，幫助Z世代獲得所需知識，讓他們可作出明智及負責任的投資決策。美國金融業監管局主席Gerri Walsh也表示，了解Z世代的投資決策，並為他們提供教育工具以為作出這些決策做好準備是至關重要的。

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