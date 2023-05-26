荷里活廣場DONKI開幕　三重賞大派現金券

日本DON DON DONKI第10間香港分店剛進駐荷里活廣場，新店以「食之遊宴地」為概念，提供各種日本美食，並特別推出Shopping Jetso三重賞，超過一個月每日大派購物現金券，與大家齊齊慶祝新店開幕。

Shopping賞不停：以電子消費滿$300或以上，同時於商場內消費滿$300，即可換領$20指定商戶現金券一張，如奇華餅家、賞茶、洪瑞珍等，以及好棧鮑汁瑤柱炆花膠等禮品一份。

Shopping印花賞：荷里活廣場VIC會員以電子貨幣單一消費滿$250或以上，成功登記VIC會員積分之消費單據，會自動獲得電子印花一枚，每集齊4枚即可換領指定商戶$50現金券一張，最多共可換領總值$100的商戶現金券。

DONKI最高消費購物賞：店內首5名累積最高消費金額（不少於$6,000）的VIC會員，即可獲贈$1,000 DONKI禮券及荷里活廣場100 VIC積分。

作者、責任編輯：黃依情

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【原文︰荷里活廣場DONKI開幕 Shopping Jetso三重賞大派現金券】（收費文章）