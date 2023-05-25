行內人推介葡萄酒超值投資 波爾多二級酒莊100分贏Lafite

▲ 除了法國波爾多酒外，香檳、意大利酒，以致近年潮興的可持續發展佳釀，都可作投資。

葡萄酒世界並非只有Lafite及DRC。如果大家多作鑽研，便可以從年份、酒莊表現尋找超值的投資商品。葡萄酒交易平台Cru World Wine的北亞銷售總監Winston Yau，便向大家推介香檳、波爾多及意大利酒的心水投資選擇。

波爾多二級酒莊表現超班

雖然近年香檳愈見受追捧，但波爾多酒仍有一定的支持者，而且質素高又超值的酒莊，仍然有不少。

Chateau Cos d'Estournel, St. Estephe, Bordeaux, France, 2017

波爾多酒大家通常喜歡追捧一級酒莊，但在1855年評級中，這位列二級酒莊的Cos d'Estournel，2017年的超水準表現，得到《Wine Advocate》98+評分，更是酒莊有史以來第四最高分，而且是2017年第二最高分，贏晒所有一級酒莊，如Lafite、Mouton-Rothschild等等，因此2017被認為是undervalued的年份，而Winston相信，如果Cos d'Estournel這Super Second 2017年份再重新被試飲，相信會有更高的評分，價錢自然會飆升。

Chateau Montrose, St. Estephe, Bordeaux, France, 2019

都是波爾多的二級酒莊，但厲害之處相比一級酒莊不遑多讓。因為2019年就得到了兩個100分，分別是Lisa Perrotti-Brown（曾為Robert Parker的《Wine Advocate》效力，後創辦了《The Wine Independent》） 及Antonio Galloni（同樣曾為《Wine Advocate》效力，後創辦了《Vinous》），而2019年份，Antonio只給過兩枝波爾多酒100分，Montrose是其中一枝。「投資紅酒要有時間，而這枝Montrose的drinking window長，可以陳年至2070年。」Winston說。

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香檳愈見受歡迎

Winston說2020-2022年，全球香檳的價錢都升了69%。「2020年歐洲及英國開始放寬Covid限制，在餐廳及夜店對香檳的需求上升了不少。」雖然法國布根地的紅酒亦有升幅，但都不及香檳的升幅來得勁。

香檳當然也講究好年份，被《Wine Advocate》認為是Fab Four年份的1996、2008及2012屬Extraordinary（最高級別），而2002則是Outstanding（第二高級別）。他以香檳王Dom Perignon 2012為例，1996年一箱6枝是$18,845，98分；2002年$12,240，96分；2012年$8,967，96+分，一看便知，2012年仍然是undervalued。

另一款沙皇亞歷山大二世 (Tsar Alexander II of Russia)至愛的香檳Louis Roederer, Cristal，2014年96分，一箱$11,750，2015年今年3月才推出，95+分，已賣$13,000一箱，可見再推出已有一定程度的升幅。

▲ Dom Perignon, Champagne, France, 2013:不乏花香、檸檬及青蘋果風味的香檳，現在已經適合飲用。（攝影：黃建輝）

▲ Louis Roederer, Cristal, Champagne, France, 2014：有桃及杏脯的風味，creamy質感，餘韻持久。（攝影：黃建輝）

意大利Super-Tuscan有價有市

意大利其實亦有不少明星級的酒莊，就好像以下兩款：

Tignanello, Italy, 2019

Tignanello是第一款「不按本子辦事」釀製的Super-Tuscan紅酒，由Sangiovese, Cabernet Sauvignon及Cabernet Franc混合釀製，Winston說在亞洲區很受歡迎，但香港價錢卻比海外平一點。「就好像在英國bid price是$6,356，但在香港只是$6,140，可以說有利可圖。」Winston還說2007年的Tignanello，在2010-2022年間，已經有302%升幅。

Sassicaia, Italy, 2019

意大利另一枝Super-Tuscan——Sassicaia，深得許多人的欣賞，2019年更被《Wine Advocate》認為是酒莊有史以來第三最好的年份，得分98。其實1985 2016 2019質素都俱佳，但1985因為年份久遠，加上100分，現在已售US$28,670；2016則是US$2,335，反而2019則只是US$1,750而已，可以說性價比高。「像2015年份只是97分，在2019-2022年間，已升幅了200%，所以愈放得久升幅的機會愈大。」

▲ Tignanello, Italy, 2019（攝影：黃建輝）

▲ Sassicaia, Italy, 2019（圖片：被訪者提供）

首創全球可持續發展佳釀推薦組合

近年提倡可持續發展，Cru World Wine也推出全球首個「可持續發展佳釀推薦組合」（Sustainable Fine Wine Recommended Portfolio），包羅了10個酒莊20款酒，全部獲得《Wine Advocate》Green Emblem推介，即是不只簡單的有機或生物動力法（Biodynamic），而是在社區方面也追求持久的環境健康、生物多樣性、又或者對葡萄酒生產有影響的議題也積極改善。

據Cru的資料顯示，最值得投資的3款可持續佳釀，包括：香檳Louis Roederer, Cristal、波爾多右岸酒莊Cheval Blanc及左岸Pontet Canet。Winston還推薦以下兩款葡萄酒：

Markus Molitor, Kinheimer Hubertuslay, Riesling, Auslese, Germany, 2013

這個已有超過500年釀酒歷史的德國酒莊，以釀製高質素的白酒Riesling及紅酒Pinot Noir馳名。酒莊是可持續計劃Fair’n Green的會員，這款白酒《Wine Advocate》的Stephan Reinhardt評97分，欣賞其複雜、平衡及陳年能力。

Quintessa, Napa, California, 2016

這加州的紅酒得到Napa Green計劃的認證，是波爾多風格的紅酒，其2016年份被許多酒評人評為該年份最佳代表，好像James Suckling就給予98分。

▲ Markus Molitor, Kinheimer Hubertuslay, Riesling, Auslese, Germany, 2013（$4,200 /6枝）（攝影：黃建輝）

▲ Quintessa, Napa, California, 2016（$10,025/6枝）（攝影：黃建輝）

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