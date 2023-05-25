愛馬仕力推H08最抵玩入門運動錶　新款大玩多色配搭入場價6萬有找！

上一篇文章
行內人推介葡萄酒超值投資 波爾多二級酒莊100分贏Lafite
見微知著，即使為期7天的Watches and Wonders，愛馬仕（HERMES）都會隆而重之，繼續邀請合作無間的法國藝術家Clement Vieille設計展館裝置。這麼在意細節，那麼對其年度主打新品大可投以信心一票，在這急速時代巨輪下仍堅持「慢工出細貨」的心態，便會懂得品牌可解185年來仍屹立不倒！
是次Clement Vieille 照舊探索複合材料和最創新的形式——把傳統剪紙藝術放大成懸浮的雕塑，重新安排在HERMES展館並被賦予「生命」轉動，參觀者穿梭其中，如感受錶殼內機芯齒輪的運作，那種以作品代替說話之心，在本年度的主打作H08系列、Arceau系列和Slim d’Hermes系列皆表露無遺。
色彩新作與星空奇遇
由HERMES鐘錶創意總監 Philippe Delhotal 設計的 H08 腕錶於 2021 年面世，將其礦物質地紋理、深色調和簡潔的幾何綫條融為一體，今年推出兩種全新款式。
第一款是於Pre-Watches and Wonders中已跟錶迷打招呼的豪華版H08，用上玫瑰金和用上黑色DLC鍍膜的鈦金屬底蓋的錶殼版本。而第二款則是在其標誌性的枕形錶殼，用上整塊由碳纖維與石墨烯粉末雕琢而成，堅固輕盈。緞面放射紋打磨的鈦金屬錶圈和混凝土色錶面，更為此系列加添4色選擇，包括黃、綠、藍或橙色（並配備相關配色橡膠錶帶），展現其靈活多變的運動的一面。
至於雕欄玉砌的精心工藝，從 Arceau 和 Slim d’Hermes 系列的新品可見一斑。前者以「Petite Lune」小月相之名，在錶面上製作一個由砂金石、珍珠母貝、霰石和蛋白石雕琢而成的星際舞台，被一圈共70顆鑽石鑽石光環所包圍，其立體浮雕和景深效果全部均由品牌資深工藝技師以人手逐寸呈現，大溪地珍珠母貝透出的虹光令人聯想極光，霰石則是一顆行星……
Slim d’Hermes系列今年的好戲則來自工匠在白金錶面上，以大量的黃金或琺瑯珠把玩奔騰駿馬輪廓，這個輪廓圖案源自藝術家Benoit Pierre Emery於 2010年所創作的同名絲巾，其特色是絲巾上由金色圓點所構成的，這次同樣將珠飾的駿馬圖案被移植到錶徑為39.5毫米的錶面上，將細小的金箔插入不同的琺瑯層之間，工匠利用鐳射在手工上釉和拋光過的金質錶面上雕刻出微小的空腔。
然後將1,678顆玫瑰金珠一顆顆地放入空腔中，在窯中燒製以將它們固定在琺瑯層中，難度在於燒製時幾秒鐘的相差，足以影響整個作品。這個新作，亦有由藍色琺瑯珠製成的版本，難度一樣，只為迎合不同顏色喜好的錶迷們。
產品查詢︰2919 5000
撰文 : 黃鑑江
欄名 : 型男玩物誌