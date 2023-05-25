愛馬仕力推H08最抵玩入門運動錶　新款大玩多色配搭入場價6萬有找！

見微知著，即使為期7天的Watches and Wonders，愛馬仕（HERMES）都會隆而重之，繼續邀請合作無間的法國藝術家Clement Vieille設計展館裝置。這麼在意細節，那麼對其年度主打新品大可投以信心一票，在這急速時代巨輪下仍堅持「慢工出細貨」的心態，便會懂得品牌可解185年來仍屹立不倒！

▲ 在展館中巨大的藝術裝置看似獨立存在，但其實它們轉動的速度和圈數跟其他裝置互相呼應，讓參觀者如沉浸機械腕錶的核心中。（圖片︰品牌提供）

是次Clement Vieille 照舊探索複合材料和最創新的形式——把傳統剪紙藝術放大成懸浮的雕塑，重新安排在HERMES展館並被賦予「生命」轉動，參觀者穿梭其中，如感受錶殼內機芯齒輪的運作，那種以作品代替說話之心，在本年度的主打作H08系列、Arceau系列和Slim d’Hermes系列皆表露無遺。

▲ 法國藝術家Clement Vieille 畢業於法國國立當代視聽藝術創作中心和高等藝術研究院，擅長將科學與藝術創作融合，由2021年開始已跟HERMES合作。（圖片︰品牌提供）

色彩新作與星空奇遇

由HERMES鐘錶創意總監 Philippe Delhotal 設計的 H08 腕錶於 2021 年面世，將其礦物質地紋理、深色調和簡潔的幾何綫條融為一體，今年推出兩種全新款式。

第一款是於Pre-Watches and Wonders中已跟錶迷打招呼的豪華版H08，用上玫瑰金和用上黑色DLC鍍膜的鈦金屬底蓋的錶殼版本。而第二款則是在其標誌性的枕形錶殼，用上整塊由碳纖維與石墨烯粉末雕琢而成，堅固輕盈。緞面放射紋打磨的鈦金屬錶圈和混凝土色錶面，更為此系列加添4色選擇，包括黃、綠、藍或橙色（並配備相關配色橡膠錶帶），展現其靈活多變的運動的一面。

▲ H08 單按鈕計時腕錶：錶徑 39 毫米，鋁及石板粉末加上玻璃纖維複合材質錶殼，混擬土色調漆面粒紋錶面，搭載自製 H1837 自動上鏈機芯，動力儲存約 46 小時，黃色或綠色橡膠錶帶，防水約100米。（各 $55,900／圖片︰黃鑑江攝）

至於雕欄玉砌的精心工藝，從 Arceau 和 Slim d’Hermes 系列的新品可見一斑。前者以「Petite Lune」小月相之名，在錶面上製作一個由砂金石、珍珠母貝、霰石和蛋白石雕琢而成的星際舞台，被一圈共70顆鑽石鑽石光環所包圍，其立體浮雕和景深效果全部均由品牌資深工藝技師以人手逐寸呈現，大溪地珍珠母貝透出的虹光令人聯想極光，霰石則是一顆行星……

▲ Arceau系列Petite Lune小月相腕錶：錶徑 38 毫米，鑲鑽白金錶殼，砂金石結合珍珠母貝錶面，搭載自家製 H1837 自動上鏈機械機芯，動力儲存約 42 小時，亮面藍寶石色短吻鱷魚皮錶帶，防水約 30 米。（$399,500／圖片︰品牌提供）

▲ 這次HERMES在錶面上上演一場「月食騷」，以淡水珍珠母貝作月亮，以霰石製成的行星，而遠處一顆蛋白石，當作恆星在深空中的明亮鑽石星座之間閃耀。（圖片︰品牌提供）

Slim d’Hermes系列今年的好戲則來自工匠在白金錶面上，以大量的黃金或琺瑯珠把玩奔騰駿馬輪廓，這個輪廓圖案源自藝術家Benoit Pierre Emery於 2010年所創作的同名絲巾，其特色是絲巾上由金色圓點所構成的，這次同樣將珠飾的駿馬圖案被移植到錶徑為39.5毫米的錶面上，將細小的金箔插入不同的琺瑯層之間，工匠利用鐳射在手工上釉和拋光過的金質錶面上雕刻出微小的空腔。

然後將1,678顆玫瑰金珠一顆顆地放入空腔中，在窯中燒製以將它們固定在琺瑯層中，難度在於燒製時幾秒鐘的相差，足以影響整個作品。這個新作，亦有由藍色琺瑯珠製成的版本，難度一樣，只為迎合不同顏色喜好的錶迷們。

▲ Slim d’Hermes系列Cheval de Legende工藝腕錶：錶徑 39.5 毫米，白金錶殼，鑲嵌玫瑰金珠錶白金錶面， 搭載自家製 H1950 超薄自動上鏈機械機芯，動力儲存約 48 小時，霧面奶油白色短吻鱷魚皮錶帶，防水約 30 米，限量 24 枚，並有限量編號。（$742,000／圖片︰品牌提供）

▲ 品牌工匠將1,678 顆金珠用細筆刷將它們逐一置放在琺瑯層上，最後由燒製過程固定其中。（圖片︰品牌提供）

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