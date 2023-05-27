豪華手錶經典品鑑　這一隻錶本應貴過所有勞力士？專家拆解名錶潮流︰「以前醜怪，依家覺得型」

鐘錶的市場變化很快，二手市場潛力無限，近年流行運動風格，高級運動錶的代名詞包括Patek Philippe、Audemars Piguet等的一些牌子，都印證著不同的時代品味，手錶的風潮每兩、三年就會換一次，十年前會比較多鐘錶元素，5年前開始走上運動風潮，現在人們較喜歡與眾不同的款式，包括獨立製錶師的設計，不同牌子盛行多種經典款，到底如何選擇真正有潛力的腕錶?

以往的人喜歡圓錶及較小尺寸，但一直流行的，之後人們是否還喜歡？受到熱捧的錶款普遍充滿歷史特色，品牌如何延續這些故事？富藝斯香港鐘錶部主管陳慧雯（Jill Chen）指出，每個牌子都有標誌性(iconic)的元素，手錶的歷史只有200年，以前的手錶都是純人手製作，手工的東西令人着迷，至現代能持續吸引收藏家的偏愛為更重要。

品牌工藝價值超勞力士 市場不買單

陳慧雯提到手錶本身的價值，和市場願意付出價錢有時會有大出入，很大的情況就是，雖然看到很多「好嘢」，但無奈市場的認識不夠，最終都是低價成交，「這是市場願意付的錢，而不是工藝本身的價值」，她舉例寶璣(Breguet)這個品牌，「寶璣是發明陀飛輪的人」，1801 年 6 月 26 日，寶璣 (Abraham-Louis Breguet) 獲得了陀飛輪調節器專利，是當時的最頂級陀輪。

Grande Complication Tourbillon 1801-2001型號

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估價HK$180,000 - 280,000

成交價HK$381,000

不過，寶璣現時不是很主流，上圖手錶在2001年之時為紀念寶璣大師而推出，限量款僅28隻，有翻蓋的設計，她認為「寶璣陀飛輪錶的價值遠高於任何一隻勞力士」，形容是「很有心意、有心思」，因為普遍的手錶指針或數字都沒有稱呼，但寶璣帶鏤空偏心「月形」針尖的著名指針，有著「寶璣指針」一詞，象徵著少有新形狀指針的成功，其字體也具獨有特色。

鐘錶界大勢 珠寶品牌新力軍

鐘錶起源是陀錶，透過把部件不斷縮小變成可佩戴的手錶，以前30、40年代人手製錶工藝，和天然珠寶一樣令人讚嘆。相比珠寶，手錶歷史不是很長，但同樣，品牌都喜歡參考以往的經典，由經典的款演變而成熱款，例如Patek Philippe世代相傳經典款在50年代已經有，更一直流行至今，鐘錶市場最新趨勢，亦由珠寶品牌帶動，透過重新沿用及改動歷史設計，現時亦佔市場一席地。

卡地亞「Crash」型號2774

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限量版白金鑲鑽腕錶 估價HK$800,000 - 2,000,000

成交價HK$1,397,000

以前覺得「醜怪」 現在覺得「型」

時代的口味會轉，就像卡地亞1970年crush款，陳慧雯直指「以前啲人覺得很醜怪，依家就覺得型」，當時這隻錶最早做1970年代做出來，形象當時的人不太喜歡，但直到90年代重推經典款式，再加一點點變動之後，就大受歡迎。一些大家以前覺得標奇立異的東西，現在人們反而會很喜歡，這款限量50隻，平時手錶的1點鐘位置，這隻錶就寫着XIII ，原因就是因為要向大家宣傳巴黎和平路13號的分店回歸，充滿著歷史意義和創新，同樣的經典款式可以引申很多不同的變化，正是人們喜愛的原因之一。

重溫80年代設計 大眾認可但與眾不同

Bulgari第一印象是買女裝和珠寶 ，但近年都十分積極地成立手錶相關的部門。本來蛇的款式就十分經典，這個款式已做出很多不同的飾品手袋，現在亦在錶上採用蛇的樣子，手錶都要10萬美金入門。

「 Serpenti Scaglie 」型號 SPP26BGD1GBLD1.2T

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估價HK$200,000 - 350,000

成交價HK$330,200

寶格麗，「Octo Finissimo」型號BGO 40T XT

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估價 HK$80,000 - 160,000

成交價HK$95,250

另外，寶格麗 (Bulgari) 的 Octo Finissimo 在短短幾年內已成為豪華運動手錶市場的重要參與者。Octo Finissimo 僅在 2017 年推出（但基於 Gerald Genta 1980 年代的設計），其流暢的線條、大方的外觀和超薄錶殼已立即成為收藏家的最愛。更獲得多個獎項。具有品牌特色受大眾認可，又有與眾不同的地方是關鍵，就好像Chanel J12 已賣出40萬隻，就是成功的例子之一。

精湛工藝持續流行

百達翡麗，型號5004G-013

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估價 HK$1,200,000 - 2,400,000

成交價HK$2,159,000



Patek Philippe萬年曆已經在50年代有，至今亦是主打重要的功能之一。5004 以其複雜的萬年曆功能和追針計時復雜功能而著稱。可以分兩段記秒，工藝精湛。

F.P. Journe，「 Chronométre à Résonance 」型號

鉑金兩地時區腕錶

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估價HK$600,000 - 900,000

成交價HK$1,333,500

F.P. Journe，「 Chronométre à Résonance 」，來自製表師 François Paul Journe，非常有堅持及有要求，是首個利用共振現象製作懷錶的人，實現了更高的準確性。此錶就連上鏈的位置也與眾不同，平時在3點位置，它是在12點鐘位置，成交價亦逾百萬。

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要同時令到設計及理念都受到喜歡，是非常困難的事，品牌要建立自己的歷史故事，創立理念及宣揚實力，才會得到大眾的欣賞。即使是一些突然熱賣的款，看似是遇到「機遇」，品牌達到一次的成功，也很難持續保持領先，就像是曾經是當時最好的製錶師，創立世界頂級的手錶，其品牌也不一定能守到50年，100年或更久。富藝斯的名錶薈萃：香港XVI 香港拍賣5月24至25日圓滿舉行，包括上述手錶，陳慧雯提醒，品牌沒有背景及歷史等故事支持，欠缺本身的價值和精神，熱潮亦好快會過去，炒賣手錶更加要留意這一點。

撰文︰蕭佩鈴

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