旅遊平台5月29日開搶｜$999入住迪士尼樂園酒店／$10 4天旅行SIM卡／56折東京機票

暑假將至，又是一家大小盡情享受家庭樂的時候。Trip.com將於5月29日至6月2日（周一至周五）推出「5.29夏日狂賞」，發放多項超級優惠，包括快閃限量酒店、當地體驗及特惠機票，並會每晚發布各種超值優惠代碼，包括限量高鐵優惠代碼及伙拍Mastercard推出的機票優惠代碼，密鑼緊鼓計劃暑期活動的朋友記得鎖定活動時間。

限量酒店優惠：低至$299入住香港嘉湖海逸酒店

在最矚目的快閃限量酒店優惠中，Trip.com精選港澳台9間酒店優惠進行限量競搶。由5月29日至6月2日，每天均有不同的酒店提供超值優惠，於上午10時開放予Trip.com會員競搶。優惠包括以超低價（稅前，下同）299元入住香港嘉湖海逸酒店、以999元入住香港迪士尼樂園酒店或迪士尼探索家度假酒店、以999元入住澳門四季酒店或JW萬豪酒店、以999元入住台北士林萬麗酒店或以499元入住台北大直英迪格酒店等。數量有限，先訂先得，售完即按照原價售賣。

快閃酒店優惠詳情：

日期 開搶時間 目的地 酒店 快閃價 (港幣，不連稅) 原價 (港幣) 5月29日 (星期一) 早上10時 香港 香港維港凱悅尚萃酒店 999 1,980 香港港麗酒店 1,999 3,185 5月30日 (星期二) 早上10時 澳門 澳門四季酒店 999 2,248 澳門JW萬豪酒店 999 2,151 5月31日 (星期三) 早上10時 香港 迪士尼探索家度假酒店 999 1,700 香港迪士尼樂園酒店 999 1,900 6月1日 (星期四) 早上10時 台北 台北士林萬麗酒店 999 1,392 台北大直英迪格酒店 499 1,250 6月2日 (星期五) 早上10時 香港 香港嘉湖海逸酒店 299 556

限量當地體驗：香港海洋公園雙人票買一送一

除快閃酒店優惠外，Trip.com會員於同一時間亦可競搶香港及澳門的玩樂體驗門票快閃優惠，包括香港海洋公園雙人票、澳門旅遊塔360 °旋轉餐廳自助午餐、挪亞方舟豐盛閣餐廳海鮮自助晚餐、香港萬怡酒店MoMo Cafe自助烤肉晚餐、新濠影滙水上樂園門票買一送一優惠、「東方之珠」維港遊四折優惠及以低至10元的超值價格購買Trip.SIM 4日旅行數據漫遊電話卡等。數量有限，先訂先得，售完即按照原價售賣。

當地體驗快閃優惠詳情：

日期 開搶時間 目的地 優惠詳情 快閃價 (港幣) 原價 (港幣) 5月29日 (星期一) 早上10時 香港 香港海洋公園雙人票買一送一 498 996 「東方之珠」維港遊寫意午後A四折 96 240 5月30日 (星期二) 早上10時 澳門 澳門旅遊塔360 °旋轉餐廳自助午餐買一送一 240 318 5月31日 (星期三) 早上10時 香港 挪亞方舟豐盛閣餐廳海鮮自助晚餐買一送一 706 1,294 香港萬怡酒店 MoMo Cafe自助烤肉晚餐買一送一 592 1,184 6月1日

(星期四) 早上10時 澳門 新濠影滙水上樂園平日／特定日子門票

買一送一 470 1,010 6月2日

(星期五) 早上10時 香港 Trip.SIM 旅行數據漫遊電話卡(４日) 優惠 10 68

限量東京機票低至五六折

由5月26日至6月10日，Trip.com會於活動網站推出香港航空特惠機票供用戶競搶，包括低至1,500元（不含稅，下同）的來回大阪機票、五六折東京機票，以及低至600元的單程台北機票等，機票出發日為5月26日至7月13日。

大量機票、火車票、門票及美食優惠代碼準時開搶

而於5月29日至6月2日每晚9時，Trip.com將發布Mastercard專享限量機票優惠代碼，用戶成功在活動頁搶得優惠代碼後可於翌日晚上11:59前以該指定優惠代碼並以香港或澳門發行之萬事達卡結賬，即享滿1,000元減500元或200元優惠。

Trip.com亦會於5月29日至6月2日每晚9時派發高鐵優惠代碼，成功搶得之用戶可於翌日晚上11:59前以該指定優惠代碼預訂，享受滿51元減50元的優惠。此外，限量景點門票、自助餐及美食產品優惠代碼則會於於5月29日晚上9時開搶，成功搶得優惠代碼之用戶可享滿200元減100元或500元減50元，以及指定自助餐、美食產品滿300享95折的優惠。優惠名額有限，先搶先得，搶完即止。

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