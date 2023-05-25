旅遊平台5月29日開搶｜$999入住迪士尼樂園酒店／$10 4天旅行SIM卡／56折東京機票

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【今日消費優惠】名牌開倉泳衣低至$50｜Donki新店開幕低至59折
暑假將至，又是一家大小盡情享受家庭樂的時候。Trip.com將於5月29日至6月2日（周一至周五）推出「5.29夏日狂賞」，發放多項超級優惠，包括快閃限量酒店、當地體驗及特惠機票，並會每晚發布各種超值優惠代碼，包括限量高鐵優惠代碼及伙拍Mastercard推出的機票優惠代碼，密鑼緊鼓計劃暑期活動的朋友記得鎖定活動時間。
限量酒店優惠：低至$299入住香港嘉湖海逸酒店
在最矚目的快閃限量酒店優惠中，Trip.com精選港澳台9間酒店優惠進行限量競搶。由5月29日至6月2日，每天均有不同的酒店提供超值優惠，於上午10時開放予Trip.com會員競搶。優惠包括以超低價（稅前，下同）299元入住香港嘉湖海逸酒店、以999元入住香港迪士尼樂園酒店或迪士尼探索家度假酒店、以999元入住澳門四季酒店或JW萬豪酒店、以999元入住台北士林萬麗酒店或以499元入住台北大直英迪格酒店等。數量有限，先訂先得，售完即按照原價售賣。
快閃酒店優惠詳情：
|日期
|開搶時間
|目的地
|酒店
|
快閃價
(港幣，不連稅)
|
原價
(港幣)
|5月29日 (星期一)
|早上10時
|香港
|香港維港凱悅尚萃酒店
|999
|1,980
|香港港麗酒店
|1,999
|3,185
|5月30日 (星期二)
|早上10時
|澳門
|澳門四季酒店
|999
|2,248
|澳門JW萬豪酒店
|999
|2,151
|5月31日 (星期三)
|早上10時
|香港
|迪士尼探索家度假酒店
|999
|1,700
|香港迪士尼樂園酒店
|999
|1,900
|6月1日 (星期四)
|早上10時
|台北
|台北士林萬麗酒店
|999
|1,392
|台北大直英迪格酒店
|499
|1,250
|6月2日 (星期五)
|早上10時
|香港
|香港嘉湖海逸酒店
|299
|556
限量當地體驗：香港海洋公園雙人票買一送一
除快閃酒店優惠外，Trip.com會員於同一時間亦可競搶香港及澳門的玩樂體驗門票快閃優惠，包括香港海洋公園雙人票、澳門旅遊塔360 °旋轉餐廳自助午餐、挪亞方舟豐盛閣餐廳海鮮自助晚餐、香港萬怡酒店MoMo Cafe自助烤肉晚餐、新濠影滙水上樂園門票買一送一優惠、「東方之珠」維港遊四折優惠及以低至10元的超值價格購買Trip.SIM 4日旅行數據漫遊電話卡等。數量有限，先訂先得，售完即按照原價售賣。
當地體驗快閃優惠詳情：
|日期
|開搶時間
|目的地
|優惠詳情
|
快閃價
(港幣)
|
原價
(港幣)
|5月29日 (星期一)
|早上10時
|香港
|香港海洋公園雙人票買一送一
|498
|996
|「東方之珠」維港遊寫意午後A四折
|96
|240
|5月30日 (星期二)
|早上10時
|澳門
|澳門旅遊塔360 °旋轉餐廳自助午餐買一送一
|240
|318
|5月31日 (星期三)
|早上10時
|香港
|挪亞方舟豐盛閣餐廳海鮮自助晚餐買一送一
|706
|1,294
|香港萬怡酒店 MoMo Cafe自助烤肉晚餐買一送一
|592
|1,184
|6月1日
(星期四)
|早上10時
|澳門
|新濠影滙水上樂園平日／特定日子門票
買一送一
|470
|1,010
|6月2日
(星期五)
|早上10時
|香港
|Trip.SIM 旅行數據漫遊電話卡(４日) 優惠
|10
|68
限量東京機票低至五六折
由5月26日至6月10日，Trip.com會於活動網站推出香港航空特惠機票供用戶競搶，包括低至1,500元（不含稅，下同）的來回大阪機票、五六折東京機票，以及低至600元的單程台北機票等，機票出發日為5月26日至7月13日。
大量機票、火車票、門票及美食優惠代碼準時開搶
而於5月29日至6月2日每晚9時，Trip.com將發布Mastercard專享限量機票優惠代碼，用戶成功在活動頁搶得優惠代碼後可於翌日晚上11:59前以該指定優惠代碼並以香港或澳門發行之萬事達卡結賬，即享滿1,000元減500元或200元優惠。
Trip.com亦會於5月29日至6月2日每晚9時派發高鐵優惠代碼，成功搶得之用戶可於翌日晚上11:59前以該指定優惠代碼預訂，享受滿51元減50元的優惠。此外，限量景點門票、自助餐及美食產品優惠代碼則會於於5月29日晚上9時開搶，成功搶得優惠代碼之用戶可享滿200元減100元或500元減50元，以及指定自助餐、美食產品滿300享95折的優惠。優惠名額有限，先搶先得，搶完即止。
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欄名 : 消費錦囊