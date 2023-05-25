  • 26°C
香港時間 : 2023525日 (週四) 13:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

人到中年月入$12000　買牛熊證全虧　由零開始、月供$2000買邊隻好？

個人增值 13:29 2023/05/25

分享：

分享：

投資是一個風險與收益並存的過程，有時候失利是難免的。尤其是已經年過了40歲，更要謹慎考慮投資的風險性。投資失利，並不代表失敗，只是要視乎風險取態的是否過於進取。無論投資經驗如何，重新儲蓄，再次選擇合適的投資，都是一個好的開始，,但又不知道該如何選擇股票？看看龔成如何回應。

讀者:

龔老師你好：本人今年41歲，月入$12000，之前買牛熊產品輸曬，現想重新開始儲錢，但又唔知應該選擇邊隻好，可以每月$1500-2000月供股票，請問那隻股票適合供股？

謝謝

今個月開始月供香港交易所 （00388）  $1500，應該繼續還是應選擇其他股價比較低既股票好d,麻煩老師指點或提供那些股票適合現階段我可以選擇

龔成︰

牛熊屬於短炒的衍生工具，風險相當高，不建議你再投資，希望你可以從中吸取教訓，以後不要沾手這類短炒產品。

未來增值方面，你可以先用月供去做策略，平衡買貴貨風險。

我地投資增值會運用「先增值，後現金流」作方法，初期投資較有潛力的股票，令財富較快增值，當增值到一定金額後，可開始將財富分配至平穩增值型股票，然後到已累積了相當財富後，才漸漸轉成收息型股票，為自已創造穏定現金流。

你41歲，應以增值為主，可以用「平穏增長股」 + 「潛力股」作組合，去創造一個增值平台。

但由於潛力股波動性大，而且不確定性高，你現時可以投資的資金不算多， 因此，建議你先集中月供「平穏增長股」 。

香港交易所 （00388） 是典型的優質股，獨市生意，加上香港的金融中心角色，這企業有長線投資價值，適合長線月供。

不過，你要明白月供方法雖然能幫助初學者在知識不多情況下，進行有限度的財富增值。但如果你想財富增值能力進一步提升，就必需加強投資知識，提升選股分析和估值能力。令你可以做到因應市況平貴，自行制定入市策略。

因此，我建議你要多讀投資相關書本、年報，新聞和報讀相關課程。書本上，你可以睇我寫架《80後千萬富翁》、《財務自由行》和《股票勝經》，都適合初學者。

80後月入4萬　每年股息收入16萬、物業已40年樓齡　應否賣樓買股票? 

28歲單身女擔心無人養 預400萬退休 應否買定村屋養老? 5步規劃退休理財

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

最新專欄文章 更多

80後月入4萬　每年股息收入16萬、物業已40年樓齡　應否賣樓買股票?
2023/05/18
80後月入4萬　每年股息收入16萬、物業已40年樓齡　應否賣樓買股票?
30歲月入6萬元　「水桶投資法」持80萬股票、如何改善持股策略?
2023/05/11
30歲月入6萬元　「水桶投資法」持80萬股票、如何改善持股策略?
80後月入2萬 如何靠月供股票、儲夠400萬海外置業？
2023/05/04
80後月入2萬 如何靠月供股票、儲夠400萬海外置業？
22歲見習生總資產45萬 想40歲儲夠1000萬 財務及職涯點部署？
2023/04/27
22歲見習生總資產45萬 想40歲儲夠1000萬 財務及職涯點部署？
28歲單身女擔心無人養 預400萬退休 應否買定村屋養老? 5步規劃退休理財
2023/04/20
28歲單身女擔心無人養 預400萬退休 應否買定村屋養老? 5步規劃退休理財
儲蓄 香港交易所（00388） 香港 香港交易及結算所有限公司 財務自由 組合 產品 牛熊證 經濟 股票

下一篇文章

【政府暑期工】今年月薪加至$11,200　最後4個部門空缺　最快下周截止！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【勞力士】金圈黑底Daytona　高估價近1倍、2000萬成交
【勞力士】金圈黑底Daytona　高估價近1倍、2000萬成交
高收入都淪為「月光族」？8成年收入達到這水平！為何賺幾多錢都唔夠用？
高收入都淪為「月光族」？8成年收入達到這水平！為何賺幾多錢都唔夠用？
金錢話題是禁忌？20%英國人欠債不求助　除非金額達到這個數字
金錢話題是禁忌？20%英國人欠債不求助　除非金額達到這個數字
如果你想致富　要先懂得花這3種錢
如果你想致富　要先懂得花這3種錢
【幣市不再】首部比特幣買賣汽車　成交不足26萬　曾值逾3.7億
【幣市不再】首部比特幣買賣汽車　成交不足26萬　曾值逾3.7億
幾多歲成功「上車」　網民如此「老實答」　 聲稱中位數僅22歲？
幾多歲成功「上車」　網民如此「老實答」　 聲稱中位數僅22歲？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款