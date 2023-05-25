人到中年月入$12000　買牛熊證全虧　由零開始、月供$2000買邊隻好？

投資是一個風險與收益並存的過程，有時候失利是難免的。尤其是已經年過了40歲，更要謹慎考慮投資的風險性。投資失利，並不代表失敗，只是要視乎風險取態的是否過於進取。無論投資經驗如何，重新儲蓄，再次選擇合適的投資，都是一個好的開始，,但又不知道該如何選擇股票？看看龔成如何回應。

讀者:

龔老師你好：本人今年41歲，月入$12000，之前買牛熊產品輸曬，現想重新開始儲錢，但又唔知應該選擇邊隻好，可以每月$1500-2000月供股票，請問那隻股票適合供股？

謝謝

今個月開始月供香港交易所 （00388） $1500，應該繼續還是應選擇其他股價比較低既股票好d,麻煩老師指點或提供那些股票適合現階段我可以選擇

龔成︰

牛熊屬於短炒的衍生工具，風險相當高，不建議你再投資，希望你可以從中吸取教訓，以後不要沾手這類短炒產品。

未來增值方面，你可以先用月供去做策略，平衡買貴貨風險。

我地投資增值會運用「先增值，後現金流」作方法，初期投資較有潛力的股票，令財富較快增值，當增值到一定金額後，可開始將財富分配至平穩增值型股票，然後到已累積了相當財富後，才漸漸轉成收息型股票，為自已創造穏定現金流。

你41歲，應以增值為主，可以用「平穏增長股」 + 「潛力股」作組合，去創造一個增值平台。

但由於潛力股波動性大，而且不確定性高，你現時可以投資的資金不算多， 因此，建議你先集中月供「平穏增長股」 。

香港交易所 （00388） 是典型的優質股，獨市生意，加上香港的金融中心角色，這企業有長線投資價值，適合長線月供。

不過，你要明白月供方法雖然能幫助初學者在知識不多情況下，進行有限度的財富增值。但如果你想財富增值能力進一步提升，就必需加強投資知識，提升選股分析和估值能力。令你可以做到因應市況平貴，自行制定入市策略。

因此，我建議你要多讀投資相關書本、年報，新聞和報讀相關課程。書本上，你可以睇我寫架《80後千萬富翁》、《財務自由行》和《股票勝經》，都適合初學者。

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