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【旅遊保險】買家庭旅遊保險最抵玩？ 保費最低$130／每人

博客 13:30 2023/05/25

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臨近暑假，很多讀者都可能計劃親子旅行，享受天倫之樂。一家大細出行為開心事，為免被意外打亂外遊興致，出行時更需注重安全，家庭旅遊保險變得更重要。家庭旅遊保險可讓投保人以較低保費，同時保障配偶、小朋友及老人家，而且一次過為家人辦妥投保手續，省卻了不少時間。

然而，家庭旅遊保險設有一定保障範圍及受保年齡限制，例如小朋友保障對比成人有折扣，老人家有可能被拒保，消費者在投保前宜小心留意保障範圍。

一家四口點樣買最抵玩？
我們早前發表專題文章，比較15款旅遊保險產品的保障及附設評分，今次抽出當中7款總評分達8分以上、保障較全面的產品，比較不同旅遊保險的家庭計劃保費。

以人均保費來計，家庭旅遊保險保費一般較個人旅遊計劃便宜。很多計劃只需繳付父母的保費，子女便可免費得到保障。從下表可見，假設一家四口投保，保費最低是安盛（521.9港元），平均每人只需約130元，與最貴的安達相差85%。

不同組合例如一名成人攜同一位兒童、一家三口或四人家庭，保費也會略有不同。個別產品如安達，三人家庭保費，反而較四人家庭昂貴。一些計劃的保費在不同組合如兩位大人、一家三口或四口都相同，包括AXA安盛、忠意及蘇黎世的計劃。因此，消費者在投保前可比較不同投保組合，找出性價比高的計劃。

表：比較家庭旅遊保險產品保費（港元）
假設受保人為成年人、7天旅程、目的地為日本

    點擊圖片放大

普遍設年齡限制 子女成年後要自己買
過去曾有消費者向我們反映，打算為一家人購買家庭旅遊保時，家中85歲的長者被拒保。事實上，很多家庭旅遊保險都有年齡上限，一般設於 70 至 100 歲不等。

在上表內的產品中，除了中銀、忠意及安聯有列明年齡上限80歲、79歲及74歲，其他產品則未有列明年齡上限，市面上另有少數產品列明保至100歲。想為高齡長者投保的消費者宜小心留意。

另一方面，小時候子女會跟隨家長購買旅遊保險，到子女成長後可能換成替父母投保。不過，要留意家庭旅遊保險一般限制子女年齡低於18 歲及未婚，如果子女已成年，便只能獨立投保。

小朋友及老人家保額只有成人一半
雖然家庭旅遊保險可讓同行子女獲保費優惠，但小朋友的保額一般都低於成人，醫療費用和身故保障的總賠償額只有成人的50%。而且，有些保障項目不適用於小朋友，例如個人財物及信用卡保障等。如果家長想讓子女獲得足夠保障，便要另添購額外保障。

老人家的保額普遍也只有成人的一半，以蘇黎世計劃為例，76歲或以上的受保人的醫療費用保額為50萬，只有75歲或以下受保人100萬港元的50%。

最後，一家人旅行的保障需求有別於個人旅遊，考慮到小朋友及老人家較易於旅程中生病或生意外，投保時除了比較保費外，也宜留意各項賠償額，特別醫療費用賠償額是否足夠。

消費者投保前宜多作比較，按需要購買適合自己的旅遊保險。

【文章來源：10Life；原題：【旅遊保險Family Plan】一家大細買家庭旅遊保險最抵玩？保障有無唔同？

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

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欄名 : 保險解碼

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