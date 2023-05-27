台灣生態公園、設計師佳作散策　景觀建築融合自然、農情清新

台灣好山好水，有時盡管身在市區，細心發現仍有不少生態公園，極具設計匠心，放諸外國已是一件件景觀建築的佳作示範，像桃園的住宅區旁，會有一片梯田公園，重現農地脈絡；台北士林區也新建一座濕地公園，配以下沉式的步道，城市與鄉郊型格相融，構思一流。

所謂的景觀建築（Landscape Architecture），其構思着重與周遭環境和文化的結合，兼具生態節能、敷地重新等規劃，台灣在這方面做得恰如其份。在桃園的大有梯田生態公園，正是這樣小清新的佳作。

---------------------------------

大有生態公園 農地親子樂園

梯田生態公園鄰近民富十三街，在台灣日治時這區原屬大檜溪地區農村聚落，依傍山林，自古開墾水梯田。然而隨着產業結構的變遷，梯田逐漸荒廢沒落。桃園市設計此公園時，採取低環境衝擊工法，興建時考量原地貌的坡度、山溝及地形，設計時更納入小朋友的意見，讓建造出來的公園貼近使用者的想像與需求。目前大有梯田生態公園規劃了生態梯田區、美好食光區及森林挑戰區3大區域，親子遊相當不俗。

為重現梯田的生命力，建築師讓虎頭山的水源，以引管收集貯存，形成水梯田的灌溉系統。一畦畦層次井然的梯田，錯落在S形的坡度中，綠景悠然，遊逛極為舒心，重點是池上草地間常在鴨子和鵝出沒，與市民近距離接觸，一派田野風景。這裏的「稻草人」更有農諺小學堂介紹，到了秋季時份更有收割體驗、掌草捆草、農夫裝扮騷等，配合定期的農產品展銷、在地米食文化等活動，展現台灣文創的軟實力。

另外，這裏還有復古feel的磨石子滑梯、遊戲沙坑及戲水池，森林挑戰區又分為城堡遊戲區、松鼠嬉戲溜索等，無論親子遊或欣賞景觀建築，也可體驗一天美好的城市農村生活。

大有梯田生態公園

地址：桃園市桃園區民有十街200號

電話：0928 883 235

交通：於桃園火車站，乘168號巴士於寶山街口站下，徒步6分鐘可達

---------------------------------

雙溪濕地公園 污水池華麗轉身

和桃園的梯田生態公園的親子熱鬧相比，於今年1月才啟用的台北雙溪濕地公園就顯得低調沉靜。位於士林區，很難想像這裏前身是污水地，經規劃及整治後，成為區內最美的黃昏散步景點。

公園在基隆河舊河道旁，雙溪水岸自行車道上，園區內抽取士林抽水站前池水源，經過沉澱池、密植區及生態池等水利設施，透過微地形及植栽配置，讓將污水變清水，為水質淨化之教育場所，池間浮萍處處，恬靜中別見野趣。規劃的步徑，種植了260多棵適合在地生長的原生種喬木，如楓香、樟樹、九芎等，漫步廊道可體驗公園美景。

雙溪濕地公園在池中特設一道下沉式的坡道，遊客緩步而下，像「走在水中央」，以平視的角度欣賞水中棲息的動植物。另外，站於展望平台亦眺望公園全景，水池儼如鏡子反映藍天，清麗出塵。黃昏時在平台能欣賞太陽西沉，往東還有大屯山壯麗山景。

雙溪濕地公園約一小時就可逛玩，之後還可串遊附近的兒童新樂園、科教館、天文館作台灣親子行，由濕地生態景區，到玩摩天輪遊樂星際飛車，教育與娛樂一天搞定。

雙溪濕地公園

地址：台北市士林區承德路五段150巷1號

交通：捷運劍潭站出，乘41號巴士於兒童新樂園站下車，徒步4分鐘可達

---------------------------------

景觀設計師吳書原 佳作三選

論台灣的景觀設計師，不能不提吳書原。成長在台南市的吳書原，東海大學景觀系畢業，工作幾年後再赴英留學，並進入英國建築聯盟學院（AA）的都市景觀設計研究所，曾參與倫敦Leicester Square景觀設計，其後於2012年創立太研規劃設計顧問公司，從美軍俱樂部打響名號，台中花博森林園區更成為他的作表作。

吳書原深受英式花園薰陶，其景觀庭園、公園，沒有太多人工設施，而是呼應人對自然，建構出自家的「新荒野美學」，與講求精細的日式庭園相異。記者分別遊走他設計嘉義市立美術館前的「小庭園」、台北松菸「不只是圖書館」的澡堂花園、台北市立美術館內的「迷霧花園」，其流動自然的風格一氣貫穿，即是灰色的步道空間與植物布置，高樹與灌叢映襯優雅，走着總有份舒爽的感覺，有空不妨留意發掘。

...................

旅遊 Info

簽證：港澳人士入境前必須先申請入台證，可透過內政部移民署於網上申辦：coa.immigration.gov.tw/coa-frontend/overseas-honk-macao。

機票：香港往返台北國泰航空$2,657起。

貨幣：1港元兌3.9新台幣

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

作者：馮柏偉

責任編輯：張頌婷

【原文：台灣景觀建築散策 桃園梯田生態公園 陣陣農情（收費文章）】

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】 人民幣會否繼續跌？港元存款利率會繼續高企多久？鴻鵠資產陸庭龍為你分析解構

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App