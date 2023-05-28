【全球首家】變形金剛主題餐廳登陸香港！多款金剛Logo形狀漢堡、宇宙船艙內歎盡佢

想要有得食有得玩，一次過滿足兩個願望。不妨到銅鑼灣全球首間變形金剛主題餐廳朝聖，雖未至於恍如走進主題樂園，但由Hasbro原裝正版打造，內裏裝潢一點不馬虎，變形金剛迷必定打卡打到冇停手。

樓高兩層的變形金剛主題餐廳旗艦店，坐落銅鑼灣羅素街，裝修很揼本，餐廳外牆裝上巨型熒幕，播放立體飛船引擎的3D動畫，行過令人忍不住駐足觀看。

餐廳佔地8,000呎，地下是零售區，以變形金剛故事裏博派太空飛船方舟The Ark為設計靈感，還原度都幾高。一樓是用餐區，牆身及天花板的熒幕播放外太空模擬實況，進去後如置身The Ark於宇宙航行，充滿科幻感。

5款漢堡口味

餐廳主打變形金剛造型漢堡，漢堡包壓成變形金剛Logo形狀，提供5款口味，包括安格斯松露、蟹肉牛油果、安格斯芝士、海苔鱈魚以及勁脆雞堡。推介大家試鮮嫩多汁的安格斯黑松露漢堡，以及非常吸睛的粉紅色蟹肉牛油果漢堡，咬落啖啖肉。

提提大家一定要跟放在下層的2.8米巨型柯柏文影相，是花了9個月製作的戰損版電影級別模型，超適合打卡。地下設有零售區，售賣變形金剛模型及限量精品等，包括新開張推出的限量版變形金剛模型，全球限售100件，Fans記得去朝聖啦！

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Transformers: The Ark

地址：銅鑼灣羅素街38號地下

電話：2667 7328

營業時間：11am - 11pm

作者：周浩

責任編輯：招美寶

【原文：全球首間變形金剛主題餐廳 宇宙船艙內歎造型漢堡（收費文章）】

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