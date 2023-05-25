只把財富當資產數字　永遠不會富有　追求致富先問自己5條問題

不少人會把財富僅僅視為金錢的問題，這種狹隘的觀念，容易讓人將數字視為唯一的衡量財富的標準，也很易讓人陷入金錢至上的思維定見。據Inc.com專欄作家Jessica Stillman指，「財富等同於資產淨值」是一個嚴重的錯誤。事實上，財富不僅僅是你的銀行賬戶餘額，還包括了生活中的各個層面，如果不把這些層面考慮在內，就永遠不會變富有。

據CNBC對超過4,000名美國成年人進行的調查，70% 的美國人報告感到財務壓力，其中大多數受訪者認為通脹是主要原因，，Wealth Enhancement Group 的行為財富專家Cohen Taylor及Wendell Clarke建議，要減輕通脹帶來的財務壓力，就需要擴大對財富的定義。事實上，財富不僅僅是金錢，還包括其他方面，例如時間、才能、人脈、智慧、身心和錢財。想確定自己是否充分利用了每個方面的財富，可以先問問自己以下問題︰

1.時間：你是否最大程度地利用了自己的時間？如何利用時間幫助自己度過財務困難期？你更多地關注可以改變的事情還是那些超出你控制範圍的事情？

2.才能：你擅長什麼？如何利用這些才能幫助自己走出財務困境？你能否將其中的某些技能轉化為兼職？

3.人脈：你是否花時間與人相處？你是否竭盡所能建立有幫助的人脈？有沒有一些人讓你對財務感到焦慮，應該減少交往？

4.智慧：過去發生過哪些事情，你是如何度過的？你從那次經歷中學到了什麼？你如何運用這些技能來度過現在的時光？

5.身心：你是否休息得足夠？你是否喝足了水？最近做過運動嗎？你是否吃著有助於思考的食物？

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減輕財務焦慮，除了擴大對財富的定義，還有其他方法，例如承認自己對經濟變化的感受、專注於自己可以控制的事情、感恩所擁有的、檢查自己的財務計劃、關注當下、優先照顧自己的身心健康等等。對於如何持續減輕壓力和焦慮，專家建議，要像換汽車機油一樣，定期關注和改善自己的心理健康狀態，因為身體的運作需要靠心靈來驅動。

Jessica Stillman提醒，定義自己的財富是非常重要的，因為只有這樣才能制定具體的計劃，實現自己的目標，也能讓自己避免不斷地將目標設得過高，從而陷入不斷追求、不滿足的困境。許多人都會因為金錢問題而感到焦慮，但實際上，財富是有多個面向的。如果只是將財富視為等同於金錢，就永遠不會擁有真正的富裕。因此，要想成為真正的富有，就需要了解財富的各個層面，例如從親密的人際關係、保持智慧、具品味的汽車、假日郊外旅遊等多方結合。只有這樣，才能真正地感到幸福和滿足。

撰文︰HKET理財組

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