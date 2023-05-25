用出去的錢會自己回來？ 回答9條問題、實現「金錢螺旋」錢滾錢

當收入足以滿足溫飽時，很多人就會開始思考，「如何用錢滾錢，早日實現財務自由？」相信這也是一眾投資者開始接觸投資的初衷。針對這個問題，《花掉的錢都會自己流回來》這本書提出了一個新思路。



本書作者是Mentalist DaiGo，是日本唯一讀心師，經常上電視台表演、上節目，但這樣的生活給予他太大精神壓力，於是推掉了很多工作邀約，開始專心與自己的興趣，也就是閲讀。後來，他透過本身愛好閲讀的習慣配合專業的讀心師知識，製作心理學相關的影片發佈在網站上，於是得到了不錯的收入。作者目前成為了一名非常成功的講師、企業顧問、大學特聘教授。他以親身經歷演繹了書中傳達的中心思想，通過投資自己興趣，達致錢滾錢的效果。

9條問題確定自己興趣

作者提出了一個創新的概念「金錢螺旋」，即首先找到自己的興趣，然後將錢投入到自己的興趣上，通過興趣轉到錢後，再將轉到的這筆錢重新投入到興趣中，形成一個螺旋一樣的循環，達到用錢滾錢的效果。



其實，整個過程最重要的一步是找到自己感興趣的工作，如果不確定自己目前的工作是否是自己的興趣，可以參考作者提供的9條問題來問自己：



1. 你可以不假思索回答出，自己工作目的嗎?

2. 工作時你能全神關注嗎?

3. 你曾有過工作時，整整半小時完全對外境沒有產生任何反應的經驗嗎?

4. 上班(有工作)的時候，是不是覺得時間特別快?

5. 你能夠立刻說出，從目前工作中所得到的成果嗎?

6. 你的工作內容是否常面對未知的挑戰?

7. 你是否能夠感受到，工作的日程安排和內容都是由自己掌控的呢?

8. 你的工作場域是否不易受到他人打擾?

9. 如果每個月都能平白得到一筆和你目前工作收入一樣多的進帳，你還會繼續從事目前的工作嗎?



如果以上的回答是肯定的，非常幸運，已經找到自己感興趣的工作，也就是完成了錢滾錢的第一步。如果無法回答或答案是否定的也不用灰心，可以思考自己平時的愛好，或從目前工作中慢慢培養興趣。

7大原則讓錢愈滾愈多

書中還提到，確定自己的興趣後，就可以讓金錢的螺旋開始運轉，但要想讓這個金錢螺旋愈滾愈大就要把握住7個原則，將錢用在真正有意義的地方。



1.買經驗比買喜歡更重要

比起購買自己喜歡的消耗品，購買一些線上課程更有意義，可以學習一些新的事物，為自己增值，可能在未來也能帶來額外收益。



2.將錢用於買書

作者認為投資於自己是最值得的，就像購買課程一樣，能讓自己獲取更多知識、擴大眼界的都是值得的用錢項目。



3.花錢學習多元化知識

在學習好自己的專業之外，可以適當將學習範圍擴大，學習更多元化知識，例如作者還額外學習了經營策略和市場基礎知識，大概這也是作者能勝任多個職位的原因。



4.購買「價值大於價格」的東西

常言「一分錢一分貨」，但其實價格並不能完全反映一樣物品的好壞，考慮價值比考慮價格更有意義，二手市場可能都有既便宜又能滿足需求的好東西。



5.將錢用在利他的事情上

實現財富自由路上離不開他人的支持，將錢用在創造利他環境中，可以幫助別人也能幫助自己。



6.將錢用來打造值得信賴的團隊

雖然增值自己很重要，但是人的能力很有限，專業的事情還需交予專業人士，通過團隊合作往往能有更好的發展。



7.值得花錢買時間

作者認為，為了減少麻煩事及為自己留出更多時間，可以花錢來買時間，書中提到可以花錢請人來做清潔，多餘時間就可以做更多有意義的事情。

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