【電子支付新規】信用卡綁Apple Pay　需在銀行APP進行、碌卡要回覆SMS

近年香港的流動支付風氣盛行，不少人愛綁定信用卡至智能手機。不過銀行業界最新公布一項規定，各位信用卡卡主要留意！相繼有大型銀行即將實施。

渣打銀行日前表示，由今年5月29日（下周一）開始，將不再支援iOS設備上將信用卡直接透過銀包應用程式綁定至Apple Pay，用戶未來就要透過SC Mobile App中的「加入到Apple Wallet」按鈕綁定你的信用卡。

渣打︰不再支援預設的銀包APP綁定Apple Pay

其實這不是指定一家銀行的安排，而是金融管理局因應近年信用卡被盜用的情況頻繁發生，所得出的進一步加強保障信用卡客戶的措施。根據4月25日公布的最新指引，有關當局考慮到近日透過綁定受害人信用卡至新手機支付工具作未授權交易的個案顯著增加，指引要求銀行為客戶綁定信用卡至新流動支付工具（e.g. Apple Pay）時，除發出一次性手機短訊驗證碼外，須作出多一重認證，例如透過雙向SMS，程式內確認（In-App confirmation）或回電（Callback），以確認客戶確實有向銀行發出相關綁定指示。

中銀︰信用卡若異常 客戶要回覆短訊

金管局發出上述指引後，中銀香港近日發通告說，當客戶發現自己的信用卡出現異常交易／活動時，該行會發送雙向提示短訊至客戶已登記的流動電話號碼，客戶需要回覆該交易／活動是否由本人授權／發動。該行又提醒，在回覆該短訊前，建議客戶小心核對短訊內所顯示的詳情（例如商戶名稱、交易 時間、交易貨幣和金額）。如果客戶身處海外時收到該短訊，中銀請客戶立即與該行聯絡，無須回覆該短訊。

除了渣打銀行之外，滙豐銀行亦表示即將也會有這個更新，客戶未來將未能透過iOS裝置綁定信用卡到Apple Pay，而是需要透過HSBC HK App進行該操作，但目前未能確認詳細生效的日期，建議客戶可以嘗試留意滙豐網頁查看是否有相應的通知。本網向恒生和中銀的客務查詢，兩者均表示，暫時未有相關資料，如其後有更新其他安排，會另行通知。

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撰文︰HKET理財組

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