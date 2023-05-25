善用儲蓄保險優勢　實現長期資產增值及財富傳承

面對近期環球經濟的高低起伏，不少人希望尋求回報較為穩定的理財方案。市場上有衆多儲蓄方式和產品可供選擇，而儲蓄保險正是其中之一，相對於高息定存、股票或基金投資，儲蓄保險到底有何優勢？

長期資產增值潛力穩定

儲蓄保險的概念是讓保單持有人在一段時間内享有累積財富的機會，並提供相對穩定的長期資產增值潛力。一般的儲蓄保險都會提供保證現金價值，而有些儲蓄保險亦提供「非保證終期紅利」，投保人可以選擇鎖定這部分紅利並積存在保單内，以賺取非保證利息，或隨時提取這些紅利加以靈活運用。

提取靈活、可預先安排

此外，儲蓄保險的提取方式亦相對靈活，大致分為兩種：第一種是一筆過提取，投保人在退保時可獲得包括保證現金價值及非保證紅利的潛在回報；第二種是分期提取，投保人可根據自己或家人的需求，提取部分現金價值，但需要注意的是，隨後的保單價值及利益將因此而減少。（如果保單持有人提早退保，其可收回的款項為於退保時計算的退保價值並扣除任何欠款。視乎其退保時間而定（不論作全數或部分退保），有關款項可能遠低於其所繳付的總保費。）

市場上有些儲蓄保險計劃還提供不同的保障成分，例如人壽保障、意外身故額外保障等，而有些儲蓄保險產品則將上述提取方式應用至身故賠償方面。簡單來説，保單持有人於受保人在世及保單生效期間，可按照自己的意願，預先安排以一筆過或分期方式，或者結合兩者來支付身故賠償。這不僅可讓家人獲得足夠的財務支援以解燃眉之急，分期支付也可確保家人日後仍有穩定的現金流，減少他們對未來生活的憂慮。

可改受保人 延續保障

近年儲蓄保險產品增添了不少特色，除了幫助投保人實現財務目標，還可以更靈活地分配財富，以滿足他們及家人的需求。例如，市場上有些儲蓄保險計劃容許保單持有人選擇更改受保人，而不影響保單價值。因此，投保人可先為自己投保計劃，其後再將受保人及保單持有人轉為家人或子女，將財富及保障傳承給下一代。另外，有些計劃亦設有後備受保人安排，若現任受保人突然身故，獲保單持有人提名的後備受保人可成為新受保人，確保保單可以繼續生效。有些計劃更容許保單持有人不限次數作相關更改，以達到財富世代傳承的目的。

分拆保單 應對不同需要

值得一提的是，有些儲蓄保險計劃還設有保單分拆等增值服務。換言之，保單持有人可將原有保單分拆為不同部分，例如分配一部分保單作為子女的教育基金，同時保留另一部分作為自己將來的退休基金，從而使財富分配更靈活，方便應對人生不同階段的需要。

對於那些擁有明確儲蓄目標，同時希望為自己及家人的未來生活增添保障的人士來説，儲蓄保險或許是一個不錯的選擇。面對市場上形形色色的儲蓄保險計劃，投保前應先審視個人的財務負擔能力，並詳細了解產品的各項特點如供款額、供款年期、現金價值、預期回報及相關風險等，進行仔細比較，找出切合自己需要的儲蓄保險。

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