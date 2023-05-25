  • 27°C
香港時間 : 2023525日 (週四) 16:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

善用儲蓄保險優勢　實現長期資產增值及財富傳承

博客 14:58 2023/05/25

分享：

分享：

面對近期環球經濟的高低起伏，不少人希望尋求回報較為穩定的理財方案。市場上有衆多儲蓄方式和產品可供選擇，而儲蓄保險正是其中之一，相對於高息定存、股票或基金投資，儲蓄保險到底有何優勢？

長期資產增值潛力穩定

儲蓄保險的概念是讓保單持有人在一段時間内享有累積財富的機會，並提供相對穩定的長期資產增值潛力。一般的儲蓄保險都會提供保證現金價值，而有些儲蓄保險亦提供「非保證終期紅利」，投保人可以選擇鎖定這部分紅利並積存在保單内，以賺取非保證利息，或隨時提取這些紅利加以靈活運用。

提取靈活、可預先安排

此外，儲蓄保險的提取方式亦相對靈活，大致分為兩種：第一種是一筆過提取，投保人在退保時可獲得包括保證現金價值及非保證紅利的潛在回報；第二種是分期提取，投保人可根據自己或家人的需求，提取部分現金價值，但需要注意的是，隨後的保單價值及利益將因此而減少。（如果保單持有人提早退保，其可收回的款項為於退保時計算的退保價值並扣除任何欠款。視乎其退保時間而定（不論作全數或部分退保），有關款項可能遠低於其所繳付的總保費。）

市場上有些儲蓄保險計劃還提供不同的保障成分，例如人壽保障、意外身故額外保障等，而有些儲蓄保險產品則將上述提取方式應用至身故賠償方面。簡單來説，保單持有人於受保人在世及保單生效期間，可按照自己的意願，預先安排以一筆過或分期方式，或者結合兩者來支付身故賠償。這不僅可讓家人獲得足夠的財務支援以解燃眉之急，分期支付也可確保家人日後仍有穩定的現金流，減少他們對未來生活的憂慮。

可改受保人 延續保障

近年儲蓄保險產品增添了不少特色，除了幫助投保人實現財務目標，還可以更靈活地分配財富，以滿足他們及家人的需求。例如，市場上有些儲蓄保險計劃容許保單持有人選擇更改受保人，而不影響保單價值。因此，投保人可先為自己投保計劃，其後再將受保人及保單持有人轉為家人或子女，將財富及保障傳承給下一代。另外，有些計劃亦設有後備受保人安排，若現任受保人突然身故，獲保單持有人提名的後備受保人可成為新受保人，確保保單可以繼續生效。有些計劃更容許保單持有人不限次數作相關更改，以達到財富世代傳承的目的。

分拆保單 應對不同需要

值得一提的是，有些儲蓄保險計劃還設有保單分拆等增值服務。換言之，保單持有人可將原有保單分拆為不同部分，例如分配一部分保單作為子女的教育基金，同時保留另一部分作為自己將來的退休基金，從而使財富分配更靈活，方便應對人生不同階段的需要。

對於那些擁有明確儲蓄目標，同時希望為自己及家人的未來生活增添保障的人士來説，儲蓄保險或許是一個不錯的選擇。面對市場上形形色色的儲蓄保險計劃，投保前應先審視個人的財務負擔能力，並詳細了解產品的各項特點如供款額、供款年期、現金價值、預期回報及相關風險等，進行仔細比較，找出切合自己需要的儲蓄保險。

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】 人民幣會否繼續跌？港元存款利率會繼續高企多久？鴻鵠資產陸庭龍為你分析解構

ET財智Talk
【ET財智Talk】 人民幣會否繼續跌？港元存款利率會繼續高企多久？鴻鵠資產陸庭龍為你分析解構

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李旭明 宏利香港及澳門首席產品總監

欄名 : 宏觀先機

最新專欄文章 更多

僅64%港人積極保持健康 35%有非住院醫保比例低
2023/04/28
僅64%港人積極保持健康 35%有非住院醫保比例低
醫療開支上升 僅12%港人有信心應付3大危疾
2023/03/31
醫療開支上升 僅12%港人有信心應付3大危疾
退「優」定退「憂」？ 了解延期年金特色 及早部署退休生活
2023/02/24
退「優」定退「憂」？ 了解延期年金特色 及早部署退休生活
自願醫保產品多元化 優化保障切合不同需要
2023/01/27
自願醫保產品多元化 優化保障切合不同需要
港人身故保障有待加強 壽險產品如何用來自製長糧？
2022/12/30
港人身故保障有待加強 壽險產品如何用來自製長糧？
債券 保險公司 經濟 分拆 基金 股票 儲蓄 退休 儲蓄保險 退休基金

上一篇文章

杜蕾斯夥拍意大利牛王DIESEL　For Sucsexful Living標語「做得開心」

下一篇文章

【旅遊保險】買家庭旅遊保險最抵玩？ 保費最低$130／每人

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【高息儲蓄產品】保證回報4.08厘 6000元入場 10款港元短期儲蓄保險比較
【高息儲蓄產品】保證回報4.08厘 6000元入場 10款港元短期儲蓄保險比較
【旅遊保險】買家庭旅遊保險最抵玩？ 保費最低$130／每人
【旅遊保險】買家庭旅遊保險最抵玩？ 保費最低$130／每人
元宇宙支付新趨勢！Web3.0悄然進駐各領域
元宇宙支付新趨勢！Web3.0悄然進駐各領域
【旅遊保險】如行李箱損壞、離開機場前一定要做這件事！
【旅遊保險】如行李箱損壞、離開機場前一定要做這件事！
抵玩最新版電動SUV　MG ZS EV現貨登場
抵玩最新版電動SUV　MG ZS EV現貨登場
【Netflix劇集】台劇《人選之人—造浪者》大獲好評　《月老》女神王淨做復仇小三
【Netflix劇集】台劇《人選之人—造浪者》大獲好評　《月老》女神王淨做復仇小三
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款