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東京晴空塔城11周年慶活動　限定紀念商品／美食甜品

精明消費 15:00 2023/05/26

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634cm高的世界第一高塔東京晴空塔，迎來第11周年，即日起至6月4日會有連串紀念活動，包括推出11周年限定商品、美饌甜品。以下是值得推介項目，大部分都與「11」這數字有關。

晴空塔內的人氣甜品店Qu'il fait bon推出的晴空塔店限定水果批，27cm大很有睇頭，被白雲包圍一顆大星星，以香蕉蛋糕、焦糖醬及白朱古力忌廉製作而成。除27cm外也有單件發售。

31樓LA SORA SEED FOOD RELATION RESTAURANT以東京晴空街道的喧囂為主題，用蘆筍和特選國產牛肉組成的菜式，並以醃製的花朵裝飾，每天限量11份。

由KATANUKIYA年輪蛋糕專門店所推出的限定年輪蛋糕，見可愛熊貓爬上晴空塔的，令人不禁大叫「卡哇伊」。而世界啤酒博物館，則嚴選11種來自世界各國的啤酒。

不喝酒的可選擇丸山園期間限定商品，以煎茶、焙茶、玄米茶抹茶3種共11袋的盒裝茶包，送禮自用皆宜。與此同時，不要錯過11周年紀念限定商品，有刺繡毛巾、磁鐵、鑰匙扣、餐墊和曲奇餅等。

作者：周美好

責任編輯：李越樺

【原文︰東京晴空塔城11周年慶活動 推限定紀念商品+美食甜品

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