幾多歲成功「上車」　網民如此「老實答」　 聲稱中位數僅22歲？

香港置業一直是民生話題，網上討論區最近一篇以「老實答：大家幾多歲置業」為題的帖文，引起大量迴響。一位網民回應，現實中位數置業年齡在四十幾歲，而在討論區中位數僅為二十二歲，引來多人讚好。回應中亦有人表示，雖然現在無力買，但未來會有機會；也有人在二十多歲便開始供樓還貸，現在過著勉強糊口的生活；有網民則表示，現在仍在供樓，每個月都「好似射錢入黑洞」。但總體來說，網民們對於自己的置業年齡和生活狀況都有著不同的看法︰

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據一位網民的「認真」回應，參考2021年政府數據來看，香港35歲以下自置率僅為7.6%，而首置平均年齡為44歲。相較之下，連登討論區的網民置業年齡遠遠低於平均水平。在回應中，有人表示自己在三十歲左右買了第一套房子，但因為沒有父母幫助，所以很辛苦，亦有人聲稱一出世已有樓收租。整體而言，普遍人指出在27-35歲買到第一套房，至現在仍在供樓，樓市的跌幅令人難以預料，身邊人包括自己也在疫情期間入市，樓價仍然跌2至3成，感到壓力不小。還有人則表示，買樓前期可能會比較辛苦，但是售出時卻很容易。

有部份人認為買物業是一種負擔，因為除了樓價之外，還需要考慮到供樓的壓力以及其他的開支，不會考慮花一生的積蓄買樓。但是也有網民提出，用自己僅有的兩萬元工資建立自己的空間是一種享受，是一種對生活的投資和追求。他們認為擁有自己的房屋，可以營造出一個舒適、安心的生活環境，也是對未來的一種保障。有部份人就考慮於海外置業。認為相對於香港的高樓價，急促的生活節奏和壓力，移居海外生活亦是一個選擇。

網民們的回應顯示出香港人的置業年齡存在著巨大的差異，早婚人士和家庭背景較好的人會在年輕時便買到樓，而其他人可能需要更長時間累積資本，或者在家庭和經濟壓力下努力供樓。然而，無論置業年齡如何，看來買樓對於香港人來說仍然是一個非常重要的目標及人生里程碑之一。

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