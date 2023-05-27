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有錢人花費原來好少？每月外出用餐開支僅1600元　9成富豪常用優惠券

個人增值 09:30 2023/05/27

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普通大衆想像中百萬富翁的生活，可能是常常光顧豪華餐廳，享受米其林星級大厨製作的高級菜餚，但事實可能與這種預期大相徑庭。個人理財資訊網站The Ascent最近引述Ramsey Solutions發佈的全美百萬富翁研究顯示，有錢人確實會外出就餐，但每月在餐廳的支出遠比你想像的要少。

九成百萬富翁謹慎消費

研究調查了1萬名美國百萬富翁，發現他們的消費習慣非常謹慎。94%的百萬富翁嚴格控制預算，生活費用低於他們的收入。而近四分三的富豪一生中從未欠過信用卡卡數。The Ascent指，這表明，無論你在銀行有多少錢，對自己的財務負責是關鍵。

該研究發現，百萬富翁每月在餐館花費200美元（約1,567港元）或更少。這是一個小數目，你可能在一周內就會花掉這麼多錢。他們是如何設法將外食消費水平保持得如此低呢？一個關鍵因素是，百萬富翁似乎有動力省錢。同一研究發現，93%的富豪在購物時經常使用優惠券。

百萬富翁往往比我們想像的更務實、精打細算，大多數會遵守預算、利用優惠。這些簡單的習慣可以幫助任何人改善財務狀況，並隨時間推移積累財富。

大多靠長期投資後天致富

成為百萬富翁並不是一夜之間的事。根據調查，只有5%的受訪百萬富翁在不到10年內取得了這一成就。大多數受訪者花了28年時間才成為百萬富翁，他們達到這一里程碑的平均年齡是49歲。

調查發現，財務成功、成為百萬富翁的關鍵是做有紀律的投資。80%的有錢人投資於公司的退休計劃。此外，四分之三的人還投資於經紀賬户或個人退休計劃。

調查中75%的百萬富翁稱，定期、持續的長期投資是他們成功的原因。年輕的計算機天才開發新應用程序後一夜暴富，這樣的故事是例外而非普遍情況。

研究中的百萬富翁並不喜歡通過光顧昂貴餐廳來炫富，他們不僅專注於儲蓄和投資，更專注於自己的消費習慣。因此，The Ascent建議人們向這些百萬富翁學習，開始量入為出。日常生活中的一個小變化，或許可能會對你的財務未來產生實質性影響。

撰文︰HKET理財組

窮卻像有錢人 「精緻窮」5大特點 你中幾多樣？

有錢人才知道的5大金錢規則 待人接物應更大方 敢於說「這太貴」

白手起家百萬富翁35歲退休 打破6條「社會規則」助他存800萬

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