杜蕾斯夥拍意大利牛王DIESEL　For Sucsexful Living標語「做得開心」

全球有數個數一數二的時裝集團，由Renzo Rosso創立基地在意大利的OTB（Only The Brave）是其中之一，旗下品牌包括Maison Margiela、Marni和Jil Sander等品牌，但要說到Renzo如何建立時裝王國？當然不可不提為他賺第一桶金的牛仔褲品牌DIESEL。

▲ Durex首次推出時裝，夥拍意大利牛仔褲品牌DIESEL。（圖片品牌提供）

▲ DIESEL X Durex聯乘系列其中tee後印上「For Sucsexful Living」字句隱隱透出「性」意，與品牌的設計宗「For Successful Living」來個雙相映成趣。（$900/圖片品牌提供）

▲ DIESEL X Durex聯乘系列其中tee後印上「For Sucsexful Living」字句隱隱透出「性」意，與品牌的設計宗「For Successful Living」來個雙相映成趣。（$900/圖片品牌提供）

DIESEL創立於1978年，在80年代末至90年代中初可說是品牌的全盛時期，當時幾乎全意大利的年青人都擁有一條品牌的牛仔褲。而隨著時代改變，畢竟人都是貪新鮮的動物，於是品牌亦進入穩定期，這十多年間Renzo為了要將DIESEL帶上另一個高峰，於是2016年就曾經請來Lady Gaga的造型師Nicola Formichetti，當上創作總監位置，可惜未能造出太大成績。

▲ 剛剛在K11 MUSEA開設的DIESEL限定店。（圖片品牌提供）

▲ 新店開幕，自然少不得男子組合P1X3L穿上春夏denim新裝。（圖片品牌提供）

來到2020年，則邀來 Y/Project 的設計師 Glenn Martens 加盟，這一次似乎找對了人，單是品牌的時裝展出動破健力士最大的吹氣人偶以作裝飾，在社交媒體上就得到廣泛瘋傳。

▲ DIESEL X Durex聯乘系列其中tee後印上「For Sucsexful Living」字句隱隱透出「性」意，與品牌的設計宗「For Successful Living」來個雙相映成趣。（$900/圖片品牌提供）

▲ 衞衣。（$2,000/圖片品牌提供）

▲ 自 Y/Project 的創作總監Glenn Martens執掌DIESEL後，不少款式變得更時裝化，例如圖中的denim tube top，而為了慶祝這一間限定店開幕，迷你1DR Bag將以限定幻彩色登場。（售價待定/圖片品牌提供）

此外，「馬田」先生於設計上亦保留了DIESEL愛以商標示人的傳統，推出以D字為首的1DR Bag，據聞在年青人市場上獲得不俗反應，這一次又找來Durex避孕套推出服裝項目，雖然聯乘對象與時尚方面來得風馬牛不相及，但有一定話題性卻是不爭的事實。

地址：尖沙咀K11 Musea G26 MUSE Edition