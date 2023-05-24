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【幣市不再】首部比特幣買賣汽車　成交不足26萬　曾值逾3.7億

個人增值 14:29 2023/05/24

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世上第一部以比特幣交易的汽車最近被成功拍賣，這輛車的價值曾經達到4800萬美元(逾$3.7億港元)，一度成為史上最昂貴的Prius汽車，不過當前比特幣價格回落，導致這架Prius的價值大不如前，但仍然具有重大的紀念價值。這次拍賣前亦找上幣圈中名人在車身上親筆簽名，以見證比特幣從一個簡單的想法到全球公認的數字貨幣的歷程，最終以折合近3.3萬美元的價格成交。

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曾是比特幣歷史上最昂貴的汽車Prius近日成功拍賣，作為一次備受關注的競投，吸引了超過30個投標出價，最終由CryptoHippo以1.2 BTC（約US$32,579.99）成交，成為Prius的新主人。這車原先由比特幣先驅Rassah在2013年以1,000 BTC購得，當時僅價值22,000美元，但後來據Coindesk報道，由於2019年比特幣峰值的漲勢，這輛車的價值一度達到4800萬美元，引起熱話。

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為了向首次以比特幣交易汽車實物所致敬，此次拍賣前，這車亦獲全球比特幣圈中名人親筆簽名。包括BTC Inc. 和比特幣雜誌的首席執行官David Bailey，在華爾街工作近十年加密貨幣，有127K訂閱的YouTuber的Tone Vays，為初創公司提供諮詢服務的 Andreas Antonopolous，David Ripley、Rassah、Samson Mow等比特幣傳奇人物的簽名。

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自 2013 年以來，這輛Prius已經參加了 30 多場比特幣活動，並從早期的比特幣 ATMS 中運送了數十萬美元的現金。 2021 年，它在一次事故中遭受了一些損壞，但亦從灰燼中重生，重新在加密貨幣歷史上佔有一席之地。

對於比特幣愛好者而言，第一輛以比特幣交易的汽車，代表了數字貨幣的轉折點，將其從簡單的想法轉變為公認的價值貨幣。雖然著名的「比特幣披薩​​」(加密貨領域最具代表性的「比特幣」首筆實務交易，源自2010年5月22日，一名美國工程師，以1萬枚比特幣買下兩片比薩)早已不復存在，但 Prius 仍然能夠成為比特幣「首次」實物交易的象徵且不可或缺的一部分。

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