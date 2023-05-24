金錢話題是禁忌？20%英國人欠債不求助　除非金額達到這個數字

英國《獨立報》報道，信用報告公司益博睿（Experian）的研究發現，英國人通常要等到負債達到7,835英鎊（約76,304港元）時才會尋求幫助。

15%的受訪者表示，他們被教導要將金錢問題保密，21%的人害怕在談及財務狀況時受到評判。

五分一人若欠錢不會求助

五分一（20%）的受訪者説，如果欠錢，他們根本不會尋求任何支持。

19%的人表示，關於錢的對話讓他們感到焦慮。而超過三分一（36%）的人稱，他們每天都在擔心自己的個人財務狀況。

近30%人無存款

市場研究機構Opinium 4月對英國各地2,000人進行的調查顯示，37%的人在過去一年被迫動用儲蓄，而29%的人沒有任何存款可以依靠。

益博睿消費者事務主管James Jones稱，經濟形勢讓更多人的財務狀況變得愈來愈困難。雖然金錢往往是一個禁忌話題，但超過7,000英鎊（約68,172港元）的債務會是一個重大負擔，所以人們更需一個可以坦誠討論的環境，並獲得相應支持。

獨立咨詢組織Citizens Advice地區主任Donna Cumberlidge建議，如果遇到無法獨自解決的金錢問題，應尋求財務專家的幫助。 陷入困境的人 還應該聯繫他們的銀行或信貸提供者，討論可以使用哪些選項以緩解危機。

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