  • 26°C
香港時間 : 2023524日 (週三) 17:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

金錢話題是禁忌？20%英國人欠債不求助　除非金額達到這個數字

個人增值 16:34 2023/05/24

分享：

分享：

英國《獨立報》報道，信用報告公司益博睿（Experian）的研究發現，英國人通常要等到負債達到7,835英鎊（約76,304港元）時才會尋求幫助。

15%的受訪者表示，他們被教導要將金錢問題保密，21%的人害怕在談及財務狀況時受到評判。

五分一人若欠錢不會求助

五分一（20%）的受訪者説，如果欠錢，他們根本不會尋求任何支持。

19%的人表示，關於錢的對話讓他們感到焦慮。而超過三分一（36%）的人稱，他們每天都在擔心自己的個人財務狀況。

近30%人無存款

市場研究機構Opinium 4月對英國各地2,000人進行的調查顯示，37%的人在過去一年被迫動用儲蓄，而29%的人沒有任何存款可以依靠。

益博睿消費者事務主管James Jones稱，經濟形勢讓更多人的財務狀況變得愈來愈困難。雖然金錢往往是一個禁忌話題，但超過7,000英鎊（約68,172港元）的債務會是一個重大負擔，所以人們更需一個可以坦誠討論的環境，並獲得相應支持。

獨立咨詢組織Citizens Advice地區主任Donna Cumberlidge建議，如果遇到無法獨自解決的金錢問題，應尋求財務專家的幫助。陷入困境的人還應該聯繫他們的銀行或信貸提供者，討論可以使用哪些選項以緩解危機。

原生家庭如何影響理財觀？避談金錢易致子女漠視財務問題

積累財富的8大秘訣 先要問自己富有的定義 小心避免債務及金錢陷阱

欠債30萬兼失業 一期都還唔到 申請破產就「萬事大吉」？

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】 人民幣會否繼續跌？港元存款利率會繼續高企多久？鴻鵠資產陸庭龍為你分析解構

ET財智Talk
【ET財智Talk】 人民幣會否繼續跌？港元存款利率會繼續高企多久？鴻鵠資產陸庭龍為你分析解構

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

幾多歲成功「上車」　網民如此「老實答」　 聲稱中位數僅22歲？
今日
幾多歲成功「上車」　網民如此「老實答」　 聲稱中位數僅22歲？
7成港人對財務狀況樂觀 近半憂儲備不足退休
2023/05/23
7成港人對財務狀況樂觀 近半憂儲備不足退休
【網絡熱話】女子搭的士拒收有字鈔票捱罵　塗污、損毀鈔票可否拒收／還能用嗎？
2023/05/18
【網絡熱話】女子搭的士拒收有字鈔票捱罵　塗污、損毀鈔票可否拒收／還能用嗎？
「人生成功」被重新定義　不再是事業有成｜幸福感的首要因素　這兩項更重要
2023/05/17
「人生成功」被重新定義　不再是事業有成｜幸福感的首要因素　這兩項更重要
想創業就要注意！著名天使投資者最看重這一點
2023/05/17
想創業就要注意！著名天使投資者最看重這一點
借貸 經濟 儲蓄 英國 英鎊

上一篇文章

幾多歲成功「上車」　網民如此「老實答」　 聲稱中位數僅22歲？

下一篇文章

【幣市不再】首部比特幣買賣汽車　成交不足26萬　曾值逾3.7億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【幣市不再】首部比特幣買賣汽車　成交不足26萬　曾值逾3.7億
【幣市不再】首部比特幣買賣汽車　成交不足26萬　曾值逾3.7億
【勞力士】金圈黑底Daytona　高估價近1倍、2000萬成交
【勞力士】金圈黑底Daytona　高估價近1倍、2000萬成交
7成港人對財務狀況樂觀 近半憂儲備不足退休
7成港人對財務狀況樂觀 近半憂儲備不足退休
如果你想致富　要先懂得花這3種錢
如果你想致富　要先懂得花這3種錢
搵工要選大公司？這5條過時的人生建議　年輕人不應聼從
搵工要選大公司？這5條過時的人生建議　年輕人不應聼從
高收入都淪為「月光族」？8成年收入達到這水平！為何賺幾多錢都唔夠用？
高收入都淪為「月光族」？8成年收入達到這水平！為何賺幾多錢都唔夠用？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款