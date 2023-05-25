【今日消費優惠】名牌開倉泳衣低至$50｜Donki新店開幕低至59折

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 海港城Bazaar: 名牌戶外用品開倉 泳衣低至50元

即日起至5月29日，海港城名牌戶外用品及運動服飾開倉，多款登山及戶外用品雲集背囊、水袋、行山鞋、行山杖及運動服飾等。踏入泳季，Jaked、Yamamay、Arena及Speedo 等泳衣大激減, 折後50元起。另外，亦有多個不同時裝品牌,包括Champion、Twinset、Tricot及MGS等男女時裝。



日期：即日起至5月29日

時間：11:00am – 9:00pm

地址：尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓

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2. Donki: 荷里活廣場店開幕優惠 指定貨品低至59折

DON DON DONKI荷里活廣場店開幕二重賞，即日起至5月28日，店內以食遊宴地為主題，將會有過百件貨品首次登場，更有日本直送鮮貨及乾貨低至59折。另外，單一收據買滿500元或以上，即可免費獲贈限量購物袋一個，讚好及分享DON DON DONKI Facebook專頁開幕貼文，更可獲贈神秘禮品一份。



購物滿300元更可免費換領小林衣服冰爽噴霧（薄荷/清爽檸香）或LAUNDRIN 衣服淨化噴霧（經典意式花香）（40ML）。

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3. 7-11：10元 一口價限時加推優惠

即睇7-11今期10元限時優惠，其中維他系列10元有2件，優惠期由即日起至5月24日。

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撰文：hket小編

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