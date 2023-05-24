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元宇宙支付新趨勢！Web3.0悄然進駐各領域

博客 12:10 2023/05/24

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互聯網發展一日千里，Web已由1.0、2.0，蛻變至最新的Web 3.0版本，並成為市場炙手可熱的科技話題。事實上，Web 3.0早已悄然進駐各大領域，虛擬現實、人工智能、區塊鏈等所有去中心化的應用，均源自Web 3.0，元宇宙也是其衍生品之一。兩者的並驅發展，不但帶動虛擬世界的經濟活動，而且推動嶄新支付方式的興起。

Web 3.0「去中心化」交易透明度高

回顧Web 1.0，主要是一種單向的訊息渠道，由網站開發人員建立網頁，用戶僅能瀏覽，不能參與創作或編輯資訊。Web 2.0泛指現時的互聯網版本，用戶可瀏覽及創作內容，並透過不同形式與他人互動。至於今年迅速竄紅的Web 3.0則以「去中心化」為理念，透過區塊鏈和分佈式技術建立虛擬世界，交易記錄存在區塊鏈或任何人都能搜索到的數據庫中，資訊透明而且公開。

元宇宙是現實世界的虛擬擴展，讓用戶置身其中，有親臨其境的體驗，並可在虛擬世界中買賣產品與服務，當中涉及能夠嵌入元宇宙平台的有效支付方案，為用戶提供流暢及安全的消費體驗。

加密貨幣成元宇宙「支付新貴」

現時在元宇宙的結算交易，大致可分為三個主要支付渠道：

（一）由亞馬遜、Alphabet、蘋果和騰訊等科技巨擘提供的流動支付方案；

（二）發卡銀行夥拍Visa或Mastercard向消費者提供的卡支付網絡（Card payment networks）；

（三）由於建基於區塊鏈的元宇宙平台，傾向以加密貨幣吸引用戶，因此加密貨幣也成為元宇宙的「支付新貴」。

以市值計算，Ape（Apecoin）、MANA（Decentraland）、Sand（Sandbox）、AXS（Axie Infinity）及Theta（Theta Network）為五大元宇宙支付貨幣。至於用作儲存加密貨幣及虛擬資產的加密錢包，則以MetaMask和Coin base Wallet擁有最多活躍用戶。

區塊鏈保護虛擬資產安全

然而，不論是身處真實世界抑或沉浸於元宇宙，用戶的資產儲存與支付交易過程中，數據安全和身份驗證為重中之重，區塊鏈正好能發揮其保護作用。區塊鏈能永久保存個人記錄，於用戶踏足元宇宙前，就能對其身份進行驗證，以確保真確性。用戶將資產存儲在加密錢包中，萬一任何虛擬資產被盜，只要透過網絡就有機會復原，變相資產將得到更全面的保障。

DeFi與傳統金融差距將縮小

以元宇宙為基礎的新領域不斷發展，將引發中心化銀行服務與去中心化金融（DeFi）供應商之競爭。從長遠來看，現階段要推論誰勝誰負仍言之尚早，但隨著元宇宙越趨成熟，兩者的差距將逐步縮小。值得留意的是，摩根大通、巴克萊、摩根士丹利和高盛等大行都已投資加密貨幣。因此，不論是商家或是消費者，應該關注嶄新的支付趨勢，及早未雨绸缪，迎接漸行漸至的元宇宙。

【關於作者】陳國輝是環滙有限公司的亞太區總裁，負責監管環滙在亞太地區的13個市場業務，從環滙在2006年開展亞太區業務以來就與公司密切合作，在出任現職之前，他曾擔任北亞洲總裁一職，管理香港、澳門、台灣和中國大陸的所有銷售活動和業務，也曾擔任過亞太區高級副總裁，負責營運與產品部門，在任期間，他帶領推動流動收款解決方案，並推出獲業界嘉許的尊貴客戶服務。

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撰文 : 陳國輝 環滙亞太區總裁

欄名 : 環滙支付透視

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