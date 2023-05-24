高收入都淪為「月光族」？8成年收入達到這水平！為何賺幾多錢都唔夠用？

打工仔常感嘆「賺幾多錢都唔夠用」，剛出社會拿著一萬元出頭的人工覺得生活艱難，但到進入社會多年後，明明人工已經比當時上漲不少，可能已經是人均月入中位數的幾倍，但仍然過得非常痛苦，無儲蓄之餘甚至可能要靠信用卡度日，為何逐年上漲的人工卻還是無法逃離「月光族」的魔咒 ？

究其成因，主要可以從兩個方面考慮：

1. 通貨膨脹 物價上漲

從大環境來看，通貨膨脹令物價逐年上漲，百物騰貴，但人工升幅卻沒有追上通脹的上升速度，令大眾日常開支增加，從而壓力倍增。

2. 個人消費支出改變

錢包難剩錢，首要任務就是審視自己的開支，從生活方式、家庭開支和所在城市等多方面尋找高開支的原因。CNBC引述克瑞頓大學（Creighton University）的 CFP 和金融心理學教授 Brad Klontz 說道，隨著收入的增加，難以避免增加非必要支出。例如開始購買以前難以負擔的品牌手袋、鞋或衫褲，來滿足自己的物欲。

同時，當自己的收入增加後，難免希望自己整體生活品質提升，在日常開支方面也會相應升級，例如在飲食或交通方面，可能從以前的三餸飯變成米其林餐廳，從地鐵出行變成坐的士或自己開車，這些生活方式的改變，其實無形中增加了不少開支，久而久之，「貧窮感」逐漸浮現。

86%「月光族」年收入逾10萬美元

月收入較高，但最終淪為「月光族」的人士不在少數，根據全球數據咨詢公司CEIC Data最新數據顯示，美國人均月收入平均值是3394美元(約26500港元），即平均年收入約為40,728美元（319028港元），可見如果年收入10萬美元(約78萬港元），在美國算是較高的收入。

而根據美國領先的數字市場銀行 LendingClub Bank 的母公司 LendingClub Corporation 在2023年1月發佈的一項報告中顯示，截至2022年12月，有64%美國消費者淪為「月光族」，比2021年的61%上升3個百分點，影響最大的是高收入階層，當中86%「月光族」年收入超過10萬美元。更有數據顯示，年收入超過10萬美元的人群中，難以支付每個月賬單的人數愈來愈多，截至2022年12月，16%高收入人士難以支付每個月賬單，比2021年的11%上升5個百分點。

做好4點 讓自己的錢夠用

1. 給資金一個「緩衝期」

回望自己的理財習慣，是否在收到一筆錢的第一時間就去瘋狂購物？很多時候這種購物是物欲多於實用性，為避免一時衝動而導致無錢，不妨給自己的收入一個緩衝期，不要在收到一筆錢後馬上購物，Klontz 建議在加薪或獲得豐厚獎金後先等待6個月，再購買大件物品。待自己熱情消退後，如果仍然覺得有用，再購買都不遲。

2. 通過減少可用金額 抑制物欲

在收入增加後，很多人都會首先考慮可支配收入的增加，但往往忘記調整儲蓄目標金額，在相應調整儲蓄金額後，不但可以增加儲蓄，還可以令可支配金額看起來在合理的範圍内，不會給自己一種餘額很多的感覺，就可以讓自己減少花錢的欲望。

3. 留意自己生活方式變化

前文也提到，隨著收入的增加，不知不覺的生活模式改變會令開支大幅增加。不妨多留意自己的日常改變，從實際出發，先思考原本生活方式的利弊，如果有必須要改變的理由，才再調整，可能可以因此節省一大筆錢。

4. 尋找適合自己的投資

同時，不要忘記尋找適合自己的投資，堅持投資就是在積累財富的路上，慢慢就會讓自己有錢的感受更明顯。

撰文︰HKET理財組

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