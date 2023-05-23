美債上限談判進程不同情景　對美元有何影響？

近日美元指數上升至103水平，主要受到兩大因素所支持：一、6月美聯儲加息的預期有所上升；二、美國債務上限的協議進程。根據彭博利率期貨顯示，市場預期美聯儲加息25基點的概率由月初時接近0%一度上升至上週的40%，原因歸於市場對債務上限協議進展樂觀，使市場焦點又重回到加息面上。

美聯儲加息的預期與債務上限協議進程息息相關，但短期而言，債務上限協議進程對美元的影響應該會蓋過加息預期，而債務上限可能發生的情境會為美元帶來不同結果：

情境一

若然債務上限討論進程未如理想，市場對政府停擺的憂慮或國債違約的風險上升，令避險情緒增加，此刻美元便會發揮其避險功能。

情境二

若債務上限討論進程理想，便要視乎達成共識的條件。如達成共識背後是要令美國的財務開支出現大幅的削減，市場對相關政策對經濟影響的接受程度便成為關鍵。

如果市埸接受協議內容，股市波動性未有上升，在避險需求下降的基礎上，美元相對沒有那麼強。然而，屆時市場又會把焦點轉投通脹高韌性及經濟增長面，加息空間自然再被炒作，而息差優勢又會支持美元的走勢，直至市場見到未來通脹及就業市場降溫，令減息預期提早出現。

相反，假若開支削減幅度引起市場關注，股市波動性上升，就會提升市場對美元的避險需求。由於收緊財政開支會對經濟的長遠增長造成影響，市場對再加息的預期便會下降，甚至預期需要提前減息以避免深層衰退出現，那美元便會因為息差因素而轉弱。即使如此，由於背後是基於衰退憂慮下，故美元在美元微笑理論的下也應該不會太弱。

其他貨幣上升空間不大

投資者心中可能出現一個疑問，日元也是避險貨幣，為何近日未能受惠？日元一直最受息差所影響，新任行長繼續釋出偏寬鬆貨幣政策取態，市場預期日央行短期改變寬鬆政策的機會不大。畢竟市場傾向相信美國債務未有真正違約的可能，在避險情緒不至那麼高，加上美聯儲加息預期上升，債息有所反彈，美日息差重新擴闊下，令日元走勢亦受到影響，重上138水平。

現時市場正等待債務上限的協議進程，令美元帶來一定波動性。不論債務上限結果如何，對經濟或多或少有一定影響，但在欠缺環球經濟動力下，筆者認為並不足以對美元以外的貨幣帶來很大的上升空間。

【關於作者】張詩琪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處高級財富策略師，擁有多年經驗，熟悉股票、債券、商品及外匯等不同金融產品，透過追蹤投資市場走勢及制定相應投資策略，協助投資者捕捉機遇。

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