【美團攻港】外送平台三強鼎立　新舊客戶優惠大亂鬥　送餐／遲到補貼／會員優惠碼一覽

香港近年的外送市場，主要由Deliveroo和foodpanda佔據領先地位，Uber Eats則2022年1月1日起撤走。隨美團 （03690） 旗下KeeTa正式登陸香港，外賣平台重現三強鼎立的情況。為搶佔香港市場領先地位，各個平台先後推出不同優惠吸客。本網整合3個外賣平台KeeTa、Deliveroo及foodpanda現行優惠，各個懶人食客可根據自己的需要選擇合適的平台下單。

對比發展成熟的Deliveroo和foodpanda，KeeTa暫時只得餐廳外送服務，沒有生活百貨類的選擇；而且服務只覆蓋旺角、大角嘴區，首批合作餐廳以連鎖店為主，例如麥當勞、美心、肯德基、吉野家、鴻福堂、南記粉面等等。KeeTa表示，目標今年底能夠覆蓋至全港，想嘗新的其他區居民就要等一等。

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遲到補貼 Keeta VS Deliveroo

過去數年間，香港的外賣平台甩單、漏單、遲到等等問題，一直為人所詬病。雖然只要向客戶服務員尋求協助，多數也能獲得現金券的補償，但往往沒有一個「白紙黑字」的基準。KeeTa將為用戶提供「準時保」，若訂單實際送達時間超出預計最遲送達時間15分鐘或以上，平台就會向用戶發放10元至100元不等現金券，現金券有效期7日，每個用戶的準時保每日使用上限為5次。

相比之下，Deliveroo亦為Plus會員提供「ON-TIME PROMISE準時送單承諾」，如果訂單實際送達時間超過其最新預計送達時間多於15分鐘，平台就會向用戶派發25元現金券，優惠日期即日起適用。

迎新激賞 Keeta送300優惠券

為吸引新客戶，Keeta推出「10億激賞」計劃，每位註冊新用戶將獲得價值300元的優惠券，包括80元減50元、200元減50元、250元減50元、最多免運費45元等等，優惠完結日期5月30日至6月6日不等。

外送平台大戰一觸即發，Deliveroo和foodpanda亦落力推廣留舊客且吸新客，例如foodpanda推出九龍區「指定地區限定減$40再攞$500美食外送及自取優惠券」，用戶由即日起至7月31日，只要輸入優惠碼「GET500」就有，適用於滿180元（不連運費）的訂單；還有首次使用foodpanda外賣自取服務的客戶，只要在6月1日起至6月30日期間，訂購滿100元並輸入優惠碼「LETSPU600」，即時享有50元折扣優惠，隨後將會送多總值550元的折扣優惠，優惠劵將分別於首次使用優惠碼後的2個月份內自動存入帳戶，優惠每人限用一次。

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以下列出部分Deliveroo和foodpanda的信用卡、訂單及介紹朋友優惠，更多詳情及指定餐廳優惠，請參考官方網站和手機應用程式：

信用卡優惠：

信用卡 優惠內容 優惠日期 Deliveroo 渣打 Smart 信用卡 8% 現金回贈 即日起至6月30日 Citi Plus 信用卡 12%現金回贈 即日起至6月30日 中銀信用卡 3% 現金回贈 即日起至6月30日 輸入指定優惠碼專享額外HK$30優惠 5月19日至5月25日 - 優惠碼" BOCMAY3 "

" 5月26日至6月1日 - 優惠碼"BOCMAY4"

6月2日至6月8日 - 優惠碼"BOCJUN1"

6月9日至6月15日 - 優惠碼"BOCJUN2"

6月16日至6月22日 - 優惠碼"BOCJUN3"

6月23日至6月29日 - 優惠碼"BOCJUN4" foodpanda DBS x pandamart 星期三限定優惠 於pandamart消費滿$250 （不連運費），輸入優惠碼「DBS85」享85折優惠 (每筆交易最高可享$45折扣） 即日至9月27日內逢星期三 每位用戶每星期可享優惠1次 東亞銀行信用卡 輸入優惠碼「BEA40」滿$250減$40 6月1日至6月30日 每位客戶可享優惠2次 Citi The Club信用卡 4% Club積分簽賬回贈 至2024年3月31日 World Elite Mastercard 持卡人現輸入優惠碼「ELITEPRO1」可以$1（原價為$780）登記pandapro一年會籍 即日至12月31日 World Mastercard 持卡人現輸入優惠碼「MASTERRO50」可以$237（原價為$474）登記pandapro半年會籍

訂單優惠： 餐廳 優惠內容 優惠日期 Deliveroo 戶戶送八達通付款優惠 （適用於所有餐廳） 以八達通於戶戶送結帳，使用優惠碼「DOODNOW」專享$10優惠 即日至6月4日 Deliveroo Plus 會員首次登記優惠 新登記Deliveroo Plus 會員，可享首兩個月$1月費 5月22日至7月16日 foodpanda 新客戶優惠 新客戶於foodpanda平台首次訂購外賣或生活百貨滿$160輸入優惠碼「FP23NEW」 可享$40折扣 即日起至12月31日 新會員首月免費登記pandapro 新會員輸入優惠碼「TRYPRO」可以免費（原價為$89）登記 pandapro一個月會籍 即日至8月31日 使用AlipayHK付款優惠 輸入優惠碼「ALIPAYPU20」，外賣自取滿$60減$20優惠 6月1日至6月30日 輸入優惠碼「ALIPAY500」，美食外送滿$300即享7折，最高可享$100折扣

邀請朋友優惠：

平台 KeeTa Deliveroo foodpanda 優惠內容 $50優惠券 （$80減$50） $100優惠券 （$200減$25，共4次） $50優惠券 （$150減$50） 條件 朋友透過你的邀請鏈結申請帳號，然後完成首張訂單 邀請人數上限 30 100 10

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