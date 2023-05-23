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搵工要選大公司？這5條過時的人生建議　年輕人不應聼從

個人增值 17:00 2023/05/23

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美國風險投資公司RSE Ventures創始人兼首席執行官Matt Higgins是著名天使投資者，身價據報超過1.5億美元。他擔任哈佛商學院執行研究員，還曾客串創業競賽真人秀《創智贏家》（Shark Tank）。今年他出版了暢銷書《燒船：把B計劃扔下船，釋放你的全部潛力》（Burn the Boats：Toss Plan B Overboard and Unleash Your Full Potential），分享白手起家的成功經驗。

最近正值畢業季，他在CNBC撰文稱， 當前是2008年金融危機以來最不確定的時期之一，而2023屆畢業生將在這樣的艱難環境下進入就業市場。此時，許多父母可能會出於好意向孩子提供人生指導，但其中一些建議其實很糟糕。

Higgins表示，自己也經歷過類似的危機，從在貧困中長大，到高中輟學照顧殘疾母親，再到在獲得大學文憑和法律學位的同時堅持做兩份工作。他說，在一步步成爲百萬富翁的過程中，他經歷了種種考驗，成功的關鍵之一就是要敢於冒險。

他列出了5條年輕人應忽略的最糟糕和最過時的建議，以及應該做什麼來代替：

過時建議之一︰「你需要一個後備計劃（Plan B）」

沃頓商學院的一項研究發現，後備計劃的出現，那怕你僅僅只是考慮後備計劃，就會大大減少當前計劃發生的可能性，同時也會降低作出嘗試的動力。

Higgins認爲，只有少數事情是你在20多歲時可以打破、而在30多歲時無法修復的。你有機會成為下一個Taylor Swift的唯一方法，就是相信自己會做到，並且不要擔心如果你失敗會發生什麼。

如果A計劃不成功，請相信你的能力能想出辦法。

過時建議之二︰「減少看屏幕的時間」

Higgins說，屏幕是工作的未來。連續玩10小時視頻遊戲可能沒有幫助，但你可以在網上學習各種能助你獲利的新技能。

如果你想開始一個副業，寫一個商業計劃書，推出一個網站或推銷產品或服務，網上就有合適的資源，而且往往成本很低或完全免費。

過時建議之三︰「不要為小事操心」

Higgins表示，這種説法部分不正確。雖然應該要消除嚴重的焦慮，但並非所有焦慮都是有問題的。事實上，研究表明，最成功的企業家會駕馭焦慮並讓它為他們所用。

他們保持着所謂的「最佳焦慮」 狀態：有足夠的焦慮來促進專注和提高績效，但又不至於抑制卓越，在兩者之間取得平衡。 

過時建議之四︰「去穩定的大公司工作」

在Facebook、谷歌、Lyft、Netflix和迪士尼等巨頭公司開始你的職業生涯，這曾是一個明智的建議。但是，即使是那些曾經承諾可以有30年職業生涯的公司，現在也面臨大規模裁員。

Higgins認爲，與其去大公司，不如去找合適的職位。確保你的興趣和技能與你想要的職位一致，即使是在一個小型初創公司或中型公司。

他提出，還可以利用你的技能和激情來創業。這聽起來可能很瘋狂，但通過一周的集中精力，你可以利用AI來啓動一項月賺1萬美元的業務，然後你就不用擔心裁員了。

過時建議之五︰「買樓安頓下來」

Higgins說，每個年輕人都應該知道的最重要的建議是：現金為王。

儲蓄現金，儘可能多地保持資產流動性。如果這意味著要租屋或住在父母家，那也沒什麼。Higgins認爲，樓市將迎來一次大調整，可能需要幾年時間才能恢復平穩。

而在高通脹環境下，儲蓄現金比堆積債務更重要。與其他年齡段的人相比，18至25歲人群的信用卡債務率也最高，所以對過度消費要更加謹慎。

撰文︰HKET理財組

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