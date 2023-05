搵工要選大公司？這5條過時的人生建議　年輕人不應聼從

美國風險投資公司RSE Ventures創始人兼首席執行官Matt Higgins是著名天使投資者,身價據報超過1.5億美元。他擔任哈佛商學院執行研究員,還曾客串創業競賽真人秀《創智贏家》(Shark Tank)。今年他出版了暢銷書《燒船:把B計劃扔下船,釋放你的全部潛力》(Burn the Boats:Toss Plan B Overboard and Unleash Your Full Potential),分享白手起家的成功經驗。

最近正值畢業季,他在CNBC撰文稱, 當前是2008年金融危機以來最不確定的時期之一,而2023屆畢業生將在這樣的艱難環境下進入就業市場。此時,許多父母可能會出於好意向孩子提供人生指導,但其中一些建議其實很糟糕。

Higgins表示,自己也經歷過類似的危機,從在貧困中長大,到高中輟學照顧殘疾母親,再到在獲得大學文憑和法律學位的同時堅持做兩份工作。他說,在一步步成爲百萬富翁的過程中,他經歷了種種考驗,成功的關鍵之一就是要敢於冒險。

他列出了5條年輕人應忽略的最糟糕和最過時的建議,以及應該做什麼來代替:

過時建議之一︰「你需要一個後備計劃(Plan B)」

沃頓商學院的一項研究發現,後備計劃的出現,那怕你僅僅只是考慮後備計劃,就會大大減少當前計劃發生的可能性,同時也會降低作出嘗試的動力。

Higgins認爲,只有少數事情是你在20多歲時可以打破、而在30多歲時無法修復的。你有機會成為下一個Taylor Swift的唯一方法,就是相信自己會做到,並且不要擔心如果你失敗會發生什麼。

如果A計劃不成功,請相信你的能力能想出辦法。

過時建議之二︰「減少看屏幕的時間」

Higgins說,屏幕是工作的未來。連續玩10小時視頻遊戲可能沒有幫助,但你可以在網上學習各種能助你獲利的新技能。

如果你想開始一個副業,寫一個商業計劃書,推出一個網站或推銷產品或服務,網上就有合適的資源,而且往往成本很低或完全免費。

過時建議之三︰「不要為小事操心」

Higgins表示,這種説法部分不正確。雖然應該要消除嚴重的焦慮,但並非所有焦慮都是有問題的。事實上,研究表明,最成功的企業家會駕馭焦慮並讓它為他們所用。

他們保持着所謂的「最佳焦慮」 狀態:有足夠的焦慮來促進專注和提高績效,但又不至於抑制卓越,在兩者之間取得平衡。

過時建議之四︰「去穩定的大公司工作」

在Facebook、谷歌、Lyft、Netflix和迪士尼等巨頭公司開始你的職業生涯,這曾是一個明智的建議。但是,即使是那些曾經承諾可以有30年職業生涯的公司,現在也面臨大規模裁員。

Higgins認爲,與其去大公司,不如去找合適的職位。確保你的興趣和技能與你想要的職位一致,即使是在一個小型初創公司或中型公司。

他提出,還可以利用你的技能和激情來創業。這聽起來可能很瘋狂,但通過一周的集中精力,你可以利用AI來啓動一項月賺1萬美元的業務,然後你就不用擔心裁員了。

過時建議之五︰「買樓安頓下來」

Higgins說,每個年輕人都應該知道的最重要的建議是:現金為王。

儲蓄現金,儘可能多地保持資產流動性。如果這意味著要租屋或住在父母家,那也沒什麼。Higgins認爲,樓市將迎來一次大調整,可能需要幾年時間才能恢復平穩。

而在高通脹環境下,儲蓄現金比堆積債務更重要。與其他年齡段的人相比,18至25歲人群的信用卡債務率也最高,所以對過度消費要更加謹慎。

