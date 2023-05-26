儲太多錢也要斷捨離？慳家隨時「過度儲蓄」！銀行存款夠用就好

儲蓄一直是人們關注的問題之一，當人們開始思考未來時。有些人一味儲蓄，希望在退休後能夠有足夠的財富享受生活，但過度儲蓄，也可能意味著他們在當下無法充分享受生活。可是完全不顧及未來，將所有收入花費一空，未來一但遇到財務困境，就會無法應對生活中的突發事件。找到支出和儲蓄之間的平衡點是至關重要。

擁有比房屋價值更多的財富已足夠

《The Sydney Morning Herald》理財專欄作家Paul Benson指出，擁有比「必要的」更多的財富，就是過度儲蓄，他的定義是當預期將在100歲時，會擁有比持有的房屋價值更多的財富就足夠了。每個人不知道自己還能活多久，也不知道在生命的最後幾年我們的健康狀況如何，需要什麼樣的護理費用，但老年時能擁有自己的房子，已經提供了一種次要形式的財務保障，加上比房屋更多的財富之外，就是過度的儲蓄。最重要的是反思自己因儲蓄而犧牲的東西。例如，如果為了將50％的工資存起來，導致無法在周末與朋友社交，或許可以考慮調整儲蓄比例，讓自己更好地享受生活。

儲蓄意味著為未來的利益而放棄今天的支出，影響人們享受當下的生活，Paul Benson指出，有些人會有特定的目標，可能是將大量財富傳給下一代，希望在生命的盡頭留下有意義的資產，以便在離世後繼續發揮作用，以資助子孫的教育開支、支付房屋押金等，然而，他發現有時人們的目標，更多地取決於他們認為自己應該追求的目標，而不是真正對他們有意義的目標。過度儲蓄不一定明智的選擇，因為金錢有限，確定自己的最想達到的目標，並確保金錢真正運用於希望發生的事情，才能找到一個合理的開支平衡。

《Die with Zero》的作者Bill Perkins説道，「人死後，金錢毫無價值」最大原則是在有生之年，將自己的生活體驗最大化，將自己錢在離世前用完，無論是給予子女、給予自己的愛人或是慈善機構。

分配財產不要等百年歸老 《Die with Zero》作者︰「死後金錢毫無價值，趁子女年輕時給予財產」

金錢是一種推動力，快樂是我們的目標。Paul Bensonq提到，花幾個月的時間和孩子一起環遊澳大利亞，在 20 多歲的時候在歐洲背包旅行，或者支付托兒費用或請清潔工的開支，所給自己的一些減壓時間，雖然這些開銷會削弱儲蓄。但發揮的價值，無法用錢來衡量。明確金錢和快樂的關係，並選擇一種真正符合自己價值觀和生活方式的財務管理方式才合理。

撰文︰HKET理財組

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