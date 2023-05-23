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【財富自由】掌握複利公式　用8000元變出800萬元！最好的儲蓄時機是10年前或現在

收息攻略 14:01 2023/05/23

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「財富自由」是每個人都想達成的目標，當你的被動收入能夠支撐你的日常開支時，我們再不需要為了錢而賣命工作，過著讓人羨慕的年輕退休生活。只要你愈早開始行動，憑著複息效應（compound interest effect）的威力，你和提早退休的距離就會縮短多一些。

當然每個人的生活習慣不一樣、對財務自由所需的被動收入金額都不一樣。假設我們以股票、物業收租等等方式來累積資產，以年回報5%為基準計算，我們可以反向推算你要有多少的資產，才能讓你達成「財富自由」。

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舉個例子，如果你每個月只需要2萬元的被動收入，就可以達成「財富自由」的話，那麼每一年就需要：2萬X12個月=24萬元；再把24萬元除以5%：24萬÷0.05=480萬元，意味你的資產只要達到480萬元或以上，其所產生的股息或租金等等動收入便足以覆蓋你的開支。因應每個人的開支所需、投資租合回報等等都不一樣，你們可以按照自己的實際情況，利用上述的公式計算。

不過近年通脹高企，如果要計及這個因素，所需的金額則大大提高。以香港4月基本通脹率按年升約2%計算，20年後每1元的價值將會下跌三分之一。那麼達到「財富自由」的目標，就要提高至480萬÷2/3=720萬元。讓我們取整數來說，要成功儲到800萬元看似很難，但在複息效應的威力下，其實並非天方夜譚。

俗稱「利疊利」的複息效應是把上一期的投資本金和利息，一併存入下一期的新帳單當中，經過長時間堆疊後，資產就產生指數級的增長。簡單而言即是滾雪球的道理，不斷以利息滾存利息讓「錢滾錢」，善用時間複利，無痛滾出第一桶金。

以下這個表格，是以儲800萬元為目標，假設每年回報6%，可以見到愈早開始儲蓄，所需要的本金和月供金額就最少，可見複息效應的威力！

預期每月用於投資的金額（元） 48,574 17,228 7,924
預期年回報率（%） 6.0
預期投資年數 10年 20年 30年
預期結餘（元） 800萬
累積本金（元） 485.74萬 344.56萬 237.72萬

最好開始儲蓄的時機是10年前，其次就是今天。各位月光族，千萬不要覺得自己太遲而索性放棄，馬上掌握滾存財富的竅門，利用複息效應幫你增值儲蓄，好好計劃未來。

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撰文︰HKET理財組

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欄名 : 理財學堂

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