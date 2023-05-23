7成港人對財務狀況樂觀 近半憂儲備不足退休

亞洲領先線上財富管理平台Endowus智安投為了解大眾對經濟環境的見解及觀點，近日公布其《財富洞察報告 2023》（以下簡稱為「報告」），當中探討了新加坡和香港受訪者的個人財務健康狀況及投資習慣。

根據報告顯示，香港受訪者較新加坡受訪者對經濟復甦的前景更有信心，並有70%港人對個人的財務健康狀況持更樂觀的態度，相關樂觀情緒同時也提升了港人對於投資風險的承受偏好，過半數香港受訪者（54%）表示他們願意於2023年承擔更高程度的投資風險以增加回報。

相反，新加坡投資者傾向採取保守態度，超過一半（55%）當地受訪者選擇於2023年承受較低的投資風險，致力於保存資本。

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對退休儲備金缺乏信心 驅使港人投資更多

另外，大部分（67%）香港受訪者有定期投資固定金額的習慣，不過在市場環境不穩定下，當中仍有逾四成人士對擁有足夠退休儲備金缺乏信心。受環球資本市場的不穩定性影響，為港人而設的退休保障制度——強制性公積金（簡稱強積金或MPF）更於2022年錄得第二大的年度虧損。綜觀2023年的主要財務目標，超過六成香港受訪者希望於今年增加儲蓄，其次則為獲得更多的被動收入機會（50%）。

受退休金縮減及市況波動影響，不少港人亦重新審視自己的投資策略。為了建立更充足的退休儲備金，三成的香港受訪者希望能於今年增加投資額。其中近半數人（49%）表示，高通脹導致其現金儲備貶值是促使他們投資更多的原因。

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港人尋求可靠財務建議途徑

雖然香港投資者較傾向於作定期投資，但朋友或家人卻被香港受訪者列為他們獲取財務和投資建議的首要渠道（37%），而非更專業的渠道，比如理財顧問、財經媒體或新聞等，更令人擔憂的是有一成四的香港受訪者甚至沒有尋求過任何財務建議。

大多數香港受訪者以線上投資平台（49%）作為其投資渠道的首選，其中，在選擇投資平台時，安全性是港人首要考慮的因素，其次是品牌信譽、低廉的投資成本和清晰的費用結構。

投資教育對女性和年輕一代的未來至關重要

對比兩個受訪國家及兩性之間的投資方式，女性普遍對投資的態度較為保守。超過四成的女性傾向於承擔最小的風險來保存資本，而且絕大多數的女性會以風險相對較低的定期存款作為主要投資工具。

另外，與其他年齡層相比，Z世代投資於加密貨幣、期權及衍生品的比例較大，而這類投資類別往往風險較大，加上市場的不穩定性，投資者可能需要積累更多理財經驗和知識。

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