  • 24°C
香港時間 : 2023524日 (週三) 08:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【今日消費優惠】英皇戲票$60｜Alipay HK茶飲卡、半價優惠

精明消費 07:30 2023/05/24

分享：

分享：

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 英皇戲院（將軍澳康城）：正價2D戲票 60元

即日起至6月30日，英皇戲院（將軍澳康城）限定優惠，星期一至五正價2D電影 60元，每次交易最多可享8張戲票優惠，折扣後的票價金額將被調高為整數，每張戲票折扣後之最低票價不可低於45元。其中，VIP會員享額外9折優惠。

優惠只適用正價2D電影場次，不適用於指定影院（IMAX 2D、IMAX 3D、4D及貴賓影院the CORONET）、優惠戲票（包括但不限於小童、學生、長者及會員戲票）、優惠場次（優惠早場、優惠首場、優惠中午場、優惠午夜場及子夜場）、指定場次（優先場、特備節目、非電影節目、與發行商有特別協議之電影）、大量訂票、包場及指定場次（與發行商有特別協議之電影）。

    點擊圖片放大

2. Alipay HK：茶飲卡 半價優惠

即日起至7月31日，只要上AlipayHK APP就可以用9元買到3張共值18元的優惠券，即買即用。

    點擊圖片放大

3. 惠康：5元或15元均一震撼價   更可享額外9折

即日起至6月1日，惠康多款滋味零食及飲品以震撼價優惠發售，精選貨品5元或15元，自由配搭滿10件，還可享額外9折優惠。

指定分店詳情： https://bit.ly/3WfNDBK

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【開市追揸沽】聚焦債限談判進展 快手、美團業績前瞻

開市追揸沽
【開市追揸沽】聚焦債限談判進展 快手、美團業績前瞻

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

【今日消費優惠】Dan Ryan's牛柳買1送1／任點鷄翼薯條啤酒
2023/05/23
【今日消費優惠】Dan Ryan's牛柳買1送1／任點鷄翼薯條啤酒
【今日消費優惠】稻香$1嘆鮮鮑魚雞煲｜元氣壽司外賣自取網上訂購8折
2023/05/22
【今日消費優惠】稻香$1嘆鮮鮑魚雞煲｜元氣壽司外賣自取網上訂購8折
【今日消費優惠】Subway感謝日、指定分店買1送1｜老虎堂泰奶茶第𝟮杯半價
2023/05/19
【今日消費優惠】Subway感謝日、指定分店買1送1｜老虎堂泰奶茶第𝟮杯半價
【今日消費優惠】 HP 5月閃購日低至1折發售｜馬拉松開倉最平2折
2023/05/18
【今日消費優惠】 HP 5月閃購日低至1折發售｜馬拉松開倉最平2折
【今日消費優惠】Daiso指定商品劃一減價｜7-11 人氣角色精品預購開賣
2023/05/17
【今日消費優惠】Daiso指定商品劃一減價｜7-11 人氣角色精品預購開賣
著數優惠 惠康 電影院 IMAX 3D 4D 電影 經濟 香港經濟日報 支付寶

下一篇文章

【今日消費優惠】Dan Ryan's牛柳買1送1／任點鷄翼薯條啤酒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【派機票】「買一送一」機票開搶！人均來回最平$290（5月18日更新︰日本尚有餘額待購）
【派機票】「買一送一」機票開搶！人均來回最平$290（5月18日更新︰日本尚有餘額待購）
【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（5月2日更新）
【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（5月2日更新）
海洋公園門票買1送1　參與義工活動專享
海洋公園門票買1送1　參與義工活動專享
海洋公園12,000張門票免費拎！每個家庭最多4張（附領取方法）
海洋公園12,000張門票免費拎！每個家庭最多4張（附領取方法）
【北上優惠】港人深圳交通優惠！巴士、地鐵、停車場都有得慳
【北上優惠】港人深圳交通優惠！巴士、地鐵、停車場都有得慳
港人申請深圳頤年卡 免費搭車/醫療福利/高齡津貼 （附申請資料及流程）
港人申請深圳頤年卡 免費搭車/醫療福利/高齡津貼 （附申請資料及流程）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款