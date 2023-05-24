【今日消費優惠】英皇戲票$60｜Alipay HK茶飲卡、半價優惠

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 英皇戲院（將軍澳康城）：正價2D戲票 60元

即日起至6月30日，英皇戲院（將軍澳康城）限定優惠，星期一至五正價2D電影 60元，每次交易最多可享8張戲票優惠，折扣後的票價金額將被調高為整數，每張戲票折扣後之最低票價不可低於45元。其中，VIP會員享額外9折優惠。



優惠只適用正價2D電影場次，不適用於指定影院（IMAX 2D、IMAX 3D、4D及貴賓影院the CORONET）、優惠戲票（包括但不限於小童、學生、長者及會員戲票）、優惠場次（優惠早場、優惠首場、優惠中午場、優惠午夜場及子夜場）、指定場次（優先場、特備節目、非電影節目、與發行商有特別協議之電影）、大量訂票、包場及指定場次（與發行商有特別協議之電影）。

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2. Alipay HK：茶飲卡 半價優惠

即日起至7月31日，只要上AlipayHK APP就可以用9元買到3張共值18元的優惠券，即買即用。

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3. 惠康：5元或15元均一震撼價 更可享額外9折

即日起至6月1日，惠康多款滋味零食及飲品以震撼價優惠發售，精選貨品5元或15元，自由配搭滿10件，還可享額外9折優惠。



指定分店詳情： https://bit.ly/3WfNDBK

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【開市追揸沽】聚焦債限談判進展 快手、美團業績前瞻

撰文：hket小編

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