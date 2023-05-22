【勞力士】金底黑圈Daytona　高估價近1倍、2000萬成交

勞力士最為引人注目腕錶，當然少不了「Daytona」，素來深受錶迷們的熱愛，風靡全球。這款腕錶的設計十分經典，錶圈上刻有測速計刻度，錶盤外形對稱，還備有三個小錶盤歐，作為「錶界之王」，基本樣式已經保持不變超過五十年之久。最新拍賣一款特別版，超出估價近1倍的佳績，成交價達到近2000萬港元，更刷新有史該特別版本以來的拍賣紀錄，即看詳情︰

1.勞力士 Daytona 'John Player Special' 成交價達到近$2000萬港元

Reference 6241 ｜ A yellow gold chronograph wristwatch with bracelet ｜ Circa 1969 ｜ 勞力士 ｜ Daytona 'John Player Special' 型號6241 ｜ 黃金計時鏈帶腕錶，製作年份約1969

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估價︰600,000 - 1,200,000瑞士法郎 (約525.7萬至1050萬港元)

成交價︰ 2,238,000 瑞士法郎 (約$1957萬港元)

最近 Sotheby's 的春季拍賣會上，一款 Rolex Daytona「John Player Special」錶款，以 2,238,000 瑞士法郎的高價成交，原先估值約525.7萬至1050萬港幣，成交價勁超估價近2倍，以折合約等於 $1957萬港元，創拍賣紀錄。這款 Rolex Daytona「John Player Special」特別版本，是為 1970 至 1980 年代英國菸草公司 John Player & Sons 所贊助的 Team Lotus Formula 1 車隊而設計，其獨特的黑金外型就令人聯想John Player & Sons 的特殊香煙包裝，十分經典。

這隻 Rolex Daytona 型號為 ref. 6241，Rolex 總共生產了 3,000 隻，其中只有 300隻是採用黃金材質錶殼，而「John Player Special」版本更是極少數。據悉，拍賣有7個競標者進行了激烈的競投，叫價過程長達八分鐘，最終以 2,238,000 瑞士法郎的高價落槌。這個拍賣價格不僅是「John Player Special」版本的最高拍賣價格，亦是手動上鍊 Rolex Daytona 錶款有史以來第五高的拍賣價格。

2. F. P. Journe Ruthenium Chronomètre à Résonance 'No. 1' ｜成交價約466萬港元

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帶動力儲存指示和鍍釕黃銅機芯的限量版鉑金雙時腕錶

估值︰約200,000 - 400,000 瑞士法郎（175.2萬至350萬港元）

成交價︰533,400 瑞士法郎



製作年份約2001 限量版鉛金兩地時間腕錶動能存顯示及鉑金機芯

Resonance 採用一對擺輪，不僅為顯示的兩個時區提供動力為機芯提供更多慣性，從而提高時間的準確性。這款 Resonance 採用黃銅機芯，這是早期生產的特點，並且非常受歡迎，因為據估計僅生產了 2000 枚黃銅機芯。錶殼背面刻有 143-01R，列明生產年份是2001 年。

3.勞力士 Daytona 'Rainbow'， Reference 116598RBOW 成交價約367萬港元

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Circa 2012 ｜ 勞力士 ｜

Daytona 'Rainbow' 型號116598RBOW ｜

黃金、鑽石及彩色剛玉計時鏈帶腕錶 製作年份約2012



估值︰300,000 - 500,000 瑞士法郎（約263萬至438萬港元）

成交價︰419,100 瑞士法郎（約367萬港元）

自 1963 年推出以來，Cosmograph Daytona 一直是最受愛好者、鑑賞家和收藏家追捧的手錶之一。表圈周圍鑲嵌著多色長方形切割藍寶石，每顆寶石都經過精心挑选和手工打造，呈現出一系列彩虹色調。突破腕錶的設計極限，表耳和表冠護罩優雅地鑲嵌有明亮式切割鑽石。在閃閃發光的黑色錶盤和金色隕石副錶盤的映襯下，時標以另外 8 顆鑽石作為點綴，進一步襯托出這款獨一無二的時計的華貴與璀璨。



4.勞力士 Daytona 'Paul Newman' 成交價約217萬港元

精鋼計時錶，製作年份約1968

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估值︰150,000 - 250,000 瑞士法郎（約131萬至219萬港元）

成交價︰247,650瑞士法郎（約217萬港元）

除了 Rolex Daytona「John Player Special」版以外，還有其他的 Rolex Daytona 版本也受到 Formula 1 賽車啟發。例如 Rolex Daytona「Paul Newman」版，這款錶款得名自知名演員Paul Newman，他同時也是一名極具熱情的賽車手。他這款錶款與普通版的 Daytona 不同，其錶盤設計更為簡潔明瞭，並且具有鮮明的對比色彩搭配，這些設計元素都是為了讓賽車手在賽場上更加容易讀取時間。現在，Rolex Daytona「Paul Newman」版已經成為收藏家們追捧的熱門錶款之一。

5.勞力士 Daytona 'Paul Newman' 成交價約155萬港元

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型號 6240 ｜ 帶錶鏈的精鋼計時腕錶｜

大約 1967 年 ｜ 勞力士 ｜ Daytona型號6240 ｜

精鋼計時鍊錶，製作年份約1967

估計150,000 - 250,000 瑞士法郎

成交價177,800 瑞士法郎( 約155萬港幣)

勞力士Daytona發佈於 1963 年，今年迎來 60 週年紀念。蘇富比Important Watches: Part I鐘錶拍賣會，蒐羅多款珍貴Daytona複雜功能時計，名家的悉心傑作，蘇富比現代及古董腕錶拍賣會放眼全球，世界級鐘錶名家備受推崇的珍貴錶款、限量版時計及罕見複雜功能腕錶，極具收藏價值。

撰文︰HKET理財組

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