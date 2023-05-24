【暑期工】考完DSE／完sem想賺零用錢？暑期工6大選擇！白紙／應屆DSE都歡迎

2023年香港中學文憑試（DSE）正式完結，應屆考生終於開展他們的悠長暑假，返工賺零用錢是大部分學生必做的事。不過，中學生可選擇的暑期工／兼職不多，普遍也是對經驗和技能要求較低的服務性工作。本網從求職市場當中，整合一系列會聘用中學生的暑期工／兼職，讓各位學生讀者或家長在尋找工作時有方向可循。

1. 餐飲

餐飲業界的職位空缺算是「長請長有」，不少快餐店、咖啡店等等也是經常有職位空缺，例如侍應、廚房助理、洗碗等等，要留意很多餐廳門口會貼出招聘告示，如有興趣便要多加留意。時薪普遍為$50至$70，部分兼職更會開價$100/小時搶人。

2. 送遞員

隨香港人對外賣需求增加，做送遞員賺取報酬也是一個不錯的選擇。你可以按照自己的時間安排工作，成為步兵／單車手任你揀。時薪則視乎你1小時內能送遞的訂單，講求「天時地利人和」，例如餐廳出餐的速度、送餐地區、距離及工作時段等等。

事實上，外賣平台沒有公開送遞員從訂單的分成金額，但綜合網上資料所指，步兵／單車手每單約可得$25至$40，另設外賣小費／獎金，實際金額因平台而異。

3. 倉務

倉務員亦是學生常見兼職之一，工作多數需要「擔擔抬抬」，例如收貨、點貨、執貨、上架、搬運貨物等等，所以對體格的要求較高。時薪一般介乎$50至$100，常見的工作地點包括機場、貨運碼頭、工業區等等。

4. 導師、助教

應屆畢業生距離「校園生活」沒太大距離，自問有愛心有耐性的你就最適合。市面上普遍招聘功課補習班導師，或是其他外語、手工藝班的導師，甚至乎是游泳助教，所以工作不盡相同，但核心仍是維持課堂教學順利。

導師、助教工作時薪普遍有$70以上，稍高於其他暑期工作；不過工時就比較短，難以返足一整天工。值得留意，如果你有意申請成為到校服務導師，必須持有性罪行定罪查核紀錄。

5. 文員／辦公室助理

比起體力勞動的工作，文員／辦公室助理坐在辦公室「涼冷氣」固然舒服，工作內容包括一般文書工作、文件存檔、資料輸入、接聽電話、處理電郵及協助一般辦公室雜務等等。雖然工作環境較舒服，不過人工相對較低，時薪介乎$50至$65。

6. 銷售員／展覽會工作人員

銷售員是另一個經常出現空缺的職位，例如Uniqlo和H&M等連鎖時裝店對員工的需求很大。不過，由於一家店舖的工作內容眾多，包括商品整理、試衣間接待、收銀應對、顧客應對及店舖清潔等有關工作，所以不一定從事單一職位。銷售員的時薪範圍比較廣，主要視乎公司、品牌，一般而言則介乎$50至$90。

相似工作內容的還有展覽會工作人員，時薪比銷售員較高，普遍介乎$100至$120；不過工作日子不算穩定，往往有展覽才需要這些兼職。有別於一般辦公室工作，展覽會工作人員的工作富挑戰性，適合活潑好動人士。

學生找兼職時，有甚麼地方要留意？

勞工處表示，每年暑假均有不少同學尋找暑期工，藉此吸取工作經驗或賺取零用錢。由於同學大多都是首次踏足社會工作，對勞工法例不太熟悉，希望藉着這小冊子， 向這些同學介紹暑期工需要留意的《僱傭條例》主要條文，讓同學們更了解自己的僱傭權益與責任，避免遭到僱主拖欠薪金，或與僱主產生不必要的糾紛。

撰文︰HKET理財組

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