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AI節能減碳　為可持續發展提供更多可能

博客 13:42 2023/05/23

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當我們談論人工智能（AI）時，可能會率先想到聊天機器人、自動駕駛汽車等。然而，AI的潛力遠不止於此。近年來，在應對全球氣候變化的大背景下，節能減碳、發展綠色經濟已成為各國所追求的共同目標，而AI技術正在以其巨大的潛力和優勢，為實現節能減碳、推動可持續發展提供新的解決方案。今天，商湯君將和大家分享AI行業如何為推動社會的可持續發展帶來更多可能性。

AI預測電力供需趨勢

在「雙碳」戰略的大背景下，低碳發展和數字化轉型已成為能源行業的必經之路，而人工智能則可以幫助我們更好地管理和控制能源消耗。以商湯為例，憑藉先進的人工智能技術和多年行業經驗，我們利用AI算法預測電力需求和供應，幫助電網運營商更有效地調度資源，從而減少能源浪費，有助我們更有效地利用可再生能源，降低對化石燃料的依賴。商湯與國家電投中央研究院合作，利用AI技術精準預測能源供應及需求趨勢，為區域電力系統的供需平衡提供支撐，協助區域實現能源結構的優化，助力達成區域雙碳目標。

AIDC減排2.57萬噸

此外，商湯將節能低碳的理念，納入到商湯AIDC（人工智能計算中心）的籌備、建設及運營等環節中，從能源系統優化、節能技術應用兩個方面積極踐行低碳戰略。商湯臨港AIDC整體啓用後，其功耗較國內中大型數據中心的行業平均水平低10%以上，每年可節省約4,500萬千瓦時，相當於減少2.57萬噸溫室氣體排放。商湯亦在上海總部新洲大廈的智能樓宇控制上，每年減少二氧化碳等溫室氣體排放近95噸，年度空調碳排放降低8%。

低碳AI系統是未來課題

然而，AI在推動節能減碳的同時，也帶來了新的挑戰，包括AI系統的訓練和運行均需要大量計算資源，當中會產生大量的能源消耗和碳排放。因此，如何設計和運行更為高效、低碳的AI系統，將是未來AI技術發展的重要課題。

總的來說，AI技術在推動節能減碳和可持續發展方面發揮著重要作用。隨著由AI代表的先進生產力不斷發展，我們可以更好地應對全球環境、社會等方面所面臨的各種挑戰。我們期待看到更多AI技術和應用的出現，進一步推動社會的可持續發展。

有關更多案例，可參閱《2022年商湯可持續發展報告》

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撰文 : 商湯君

欄名 : 大AI無疆

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