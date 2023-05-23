通脹成長期趨勢　投資應具備這種新思維

持續上升的通貨膨脹是近年來社會的焦點，這個現象對自己的錢有什麽影響？如果想在高通脹下保住自己的資產，應該如何操作？

雖然美聯儲不斷通過加息來一直通脹，但未來通脹是否會持續上升或就此停止都還是未知數，根據Morgan Stanley 的一份報告指出， 在美國經歷了 40 年的通脹下降之後，現在完全有可能開啟一個持續上升的通脹新時代。如果通脹上升確實成為一種新趨勢，投資者們應改變老派投資思維，重新構建適合高通脹環境的投資組合。

哪些投資類別不適宜通脹？

很多投資者會思考，在高通脹環境下，應該投資股票還是債券？股票而言，非生活必需品將受到嚴重的影響，當價格上升時，消費者可以選擇不購買此類產品，令其價值下跌，從而回報欠佳。不過，投資者可以偏向選擇受通脹影響較小的行業，例如生活必需消費品、公共事業等非週期性行業，由於大眾對其的需求不變，因此這些行業相對更能經受通脹或經濟衰退的影響。

要注意，通常被認為風險較低的資產類別在通脹時期往往提供較低的穩定性和多樣性的潛力，需要重新考慮。例如傳統的60/40股債投資組合在通脹環境下並不適用，這種傳統投資配置的原理是，在低通脹環境下，利用股票和債券價格的負相關關係，來平衡投資組合的風險和收益。但當通脹上升時，債券的回報就會變成負數，失去平衡投資組合的穩定性，隨著通脹率的上升，股票和債券的價格都將受到損害。

通脹下 這些資產更具吸引力

相反，以下幾種資產類別在通脹下反而更具吸引力，雖然本國股票在高通脹下收益率不如預期，但放眼全球，可能又有意外的收穫。其次，通脹推高商品價格後，令大宗商品變現更出色。在通脹下現金的價值不被看好，許多投資者試圖將其投資組合中的現金降至最低，但持有一定數量現金能提供更大保障之外，可能帶來比其他資產更高的收益。

1. 國際股票更具潛力

國際股票可能具有更高的多元化潛力，雖然全球很多國家都受到美國加息影響，但並不是所有國家都會經歷利率上升帶來的痛苦，不妨跳出本國，放眼全球，某些國家或新興市場可能有特別的優勢，有更好的投資機會，甚至獲得超額收益。

2. 實物資產有較好收益率



實物資產也可以在高通脹環境下提供更多的多元化潛力，例如大宗商品、房地產投資信託 (REIT) 等等。通貨膨脹往往會推高商品價格，因此大宗商品表現良好，同樣，通貨膨脹也會推高相應房屋租金，租金上漲速度往往比REITs的債務成本上升快得多，因此擁有較好的收益率。

3. 現金減輕風險



無可否認，在高通脹下，持有大量現金不會帶來可觀的回報，不過持有一定數量現金，能為高通脹下的投資提供保障，在適當時候有買入資產的能力，一定程度上減輕更多風險。其次，Morgan Stanley報告稱，近幾個月，很多高收益儲蓄賬戶等現金等價物的收益率一直高於長期美國政府債券。

撰文︰HKET理財組

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