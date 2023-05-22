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【自駕遊】平台限定租車保障｜一天收費最低$26　自負額保障$42,000

精明消費 17:20 2023/05/22

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AXA安盛跟Klook今天宣布擴展其策略合作，推出全新的外遊租車保障「Klook租車保障」，提供最多42,000元的租車自負額保障及12萬元的人身意外保障。Klook客戶透過平台手機應用程式或網上平台租車時，選購「尊貴方案」或「超級方案Plus」海外租車計劃，保障部分即時升級並由AXA安盛承保。

保單文件指出，保險公司將賠償受保人在租車期因受保人駕駛租車因發生意外而導致損失（包括玻璃、車窗、後視鏡、車輪、輪胎、底盤、車頂、車燈等）所有汽車零部件而產生的汽車保單自負額或免賠額。

除了租車自負額及人身意外保障外，保單還額外覆蓋於租車內遺失的旅行證件補領費用、因遺失旅行證件及／或國際駕駛執照而導致的租車租金損失、因交通事故而產生的停車費和租車替換費用、因航班延誤或取消而產生的不可退還的租車費用，以及自動延長租車保障期。

根據Klook平台的預訂方案，並不是每一間租車公司／車型都可以選擇「尊貴方案」或「超級方案Plus」。以日本為例，由Toyota Rent A Car和Times所提供的租車方案，就可以升級至「超級方案Plus」，Nissan日產則只有「基本保障」。相較「基本保障」，升級「超級方案Plus」一天收費26元至80元，視乎租車公司及車租有所不同。

【日本溫泉】嚴選5大人氣溫泉　港人最愛河口湖、箱根不入圍

保障最長360天　不能後補購買

資料顯示，如果你是1）在預定取車日期時年齡在20至80歲之間的香港居民、2）租車期間為該租車的司機、3）你的海外行程從香港出發並返回香港，就可以購買「Klook租車保障」。保障期為你取車當日起計至還車當日為止，最長360天。

此外，客戶不能夠在完成租車預訂後才購買「Klook租車保障」，只可以在預訂的當刻加購。如果你取消租車預訂，Klook或會在租車取車日期之前向你退還保費，但在任何情況下，保單一經簽發，AXA安盛將不負責向客戶退還任何保費。

至於「Klook租車保障」的不受保項目，主要包括受藥物或酒精影響的行為；受保人沒有持有該國家/地區的有效駕駛執照；任何不法使用租用車輛的行為；以職業身份參與體育運動或可因參與有關運動而賺取報酬之活動；租用下列類型的車輛：九座位或以上的車輛、摩托車、摩托自行車、小型摩托車、拖車或旅行拖車、露營車、卡車（不包括農夫車）、商用車輛、野營車、越野車及商用客貨車；因違反租用車輛租賃協議或適用的綜合汽車保險條款而造成的損失等等。

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受保車型有限制　違法、酒駕通通不保

如需索償，客戶可以在1）在還車日期後的31日內盡快以書面形式通知安盛、2）提供安盛可能要求的所有文件、資訊和證據、3）透過AXA Emma提交索償並上載所有相關資料和文件。或者，受保人可以電郵至travel.claims@axa.com.hk向安盛提交索償表格及相關文件。

AXA安盛首席一般保險業務總監黎柱基表示，繼去年推出深受客戶歡迎的「Klook客路旅遊保」後，今年再接再厲，為Klook客戶提供額外租車保障。展望未來，將會繼續與Klook合作，透過進一步豐富平台上提供的產品類型，為客戶提供更多元化及完善的保障。

Klook企業發展副總裁孫傳勝表示，看到自疫情期間起更多顧客選用租車服務，因此洞悉相關保障服務的需求持續增加。期待未來與AXA安盛更緊密的合作，進一步拓展平台上的保險產品及服務。

撰文︰HKET理財組

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欄名 : 保險快訊

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