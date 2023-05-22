海洋公園門票買1送1　參與義工活動專享

上星期介紹過一個可以領取最多4張海洋公園門票的方法，今日再介紹另一個買1送1門票方法，但要獲取此優惠，就要付出一點努力、去做義工了。

香港海洋公園保育基金（保育基金）將於2023年8月26日舉辦港島區賣旗日，參與義工可享有海洋公園標準入場門票買一送一優惠劵一張及電子參與証書一張。優惠劵有效期由2023年9月1日至12月31日。

過往海洋公園也曾舉辦過類似活動。今年，賣旗日以「齊來守護生物多樣性」為主題，更聯同十五位動物大使，包括瀕危和極危物種如紅毛猩猩、黃胸鵐、小熊貓、亞洲象、綠海龜、以及本地原生物種眼斑水龜，一起宣揚生物多樣性的重要性，藉此讓公眾了解這些動物面對的危機，啟發我們如何拯救牠們。是次籌得款項將用於保育基金在香港的鯨豚擱淺工作、社區及公眾教育工作和本地及亞洲物種保育的科研項目。

活動詳情：按此

義工登記：按此

想了解免費領取4張門票的方法？可按此

香港海洋公園保育基金2023港島區賣旗日

日期: 2023年8月26日 （星期六）

時間: 7:00 am - 12:00 pm

地點: 港島區

查詢: 3923 2300

▼ 點擊圖片放大

撰文︰HKET理財組

【北上優惠】港人深圳交通優惠！巴士、地鐵、停車場都有得慳

【北上消費】香港電子錢包返内地可用嗎？ AlipayHK、WechatpayHK和BoCpay都可（附實名認證詳情）

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App